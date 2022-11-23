«Русские хакеры — это герои, которые добиваются справедливости»: в Госдуме предлагают присваивать им воинские звания и награды

«Для всего мира русские хакеры — это бандиты и взломщики, однако для нас, для россиян, они герои, которые добиваются справедливости вот такими методами. Они делают то, что выгодно и нужно сейчас нашей стране. Поэтому идея такая: русские хакеры должны служить России».