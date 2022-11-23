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«Русские хакеры — это герои, которые добиваются справедливости»: в Госдуме предлагают присваивать им воинские звания и награды

«Русские хакеры — это герои, которые добиваются справедливости»: в Госдуме предлагают присваивать им воинские звания и награды

Автор:
23 ноября 2022 18:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Справедливая россия   воинские звания   герои   депутат   киберфронт   киллнет   награды   хакеры   
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И создать киберфронт - чтобы вести настоящую цифровую борьбу.

Российские хакеры неплохо поработали в последнее время: взломали госсайты Эстонии, положили ресурс американской корпорации Lockheed Martin, заблокировали работу сайта налоговой службы США. Было и ещё несколько атак.

В основном, трудились ребята из группировки KillNet. Они объявили, что начинают кибервойну с недружественными странами, а потом показали, как это делается.

На это обратили внимание. Депутат от «Справедливой России» Дмитрий Гусев предложил вывести хакеров из тени, освободить от срочной службы, создать киберфронт и привлечь ребят к полноценной и методичной борьбе в цифровом пространстве. За успехи - присваивать воинские звания и награды. Эту инициативу обсуждают в Госдуме.

«Для всего мира русские хакеры — это бандиты и взломщики, однако для нас, для россиян, они герои, которые добиваются справедливости вот такими методами. Они делают то, что выгодно и нужно сейчас нашей стране. Поэтому идея такая: русские хакеры должны служить России».

Источник:

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Метки: Госдума   Справедливая россия   воинские звания   герои   депутат   киберфронт   киллнет   награды   хакеры   
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5  комментариев
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96
Аврашалом Маркович 5 минут назад
А потом получаешь звание - х|як и ты невыездной!

- Старший лейтенант bash войск отдельной 22 Ubuntu дивизии
- По порядку рассчитайсь [0, 1, 2, 3, 4, 5]
- Java офицер
- Рядовой, почему мусор в корневой директории?

А потом в сводках:

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18k
anpetrof Минуту назад
Давно пора считать все взломанные программы военной добычей. Пусть это будут наши санкции
...
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9k
Shtoppi Полчаса назад
<<Депутат от «Справедливой России» Дмитрий Гусев предложил вывести хакеров из тени...>>
У него с головой то как, все нормально? Пусть лучше депутаты свои доходы из тени выведут. Придурок какой-то.
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817
RRR69 49 минут назад
Полезную и нужную работу делают ребята.Молодцы!
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