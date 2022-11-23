«Русские хакеры — это герои, которые добиваются справедливости»: в Госдуме предлагают присваивать им воинские звания и награды

И создать киберфронт - чтобы вести настоящую цифровую борьбу.
Российские хакеры неплохо поработали в последнее время: взломали госсайты Эстонии, положили ресурс американской корпорации Lockheed Martin, заблокировали работу сайта налоговой службы США. Было и ещё несколько атак.
В основном, трудились ребята из группировки KillNet. Они объявили, что начинают кибервойну с недружественными странами, а потом показали, как это делается.
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На это обратили внимание. Депутат от «Справедливой России» Дмитрий Гусев предложил вывести хакеров из тени, освободить от срочной службы, создать киберфронт и привлечь ребят к полноценной и методичной борьбе в цифровом пространстве. За успехи - присваивать воинские звания и награды. Эту инициативу обсуждают в Госдуме.
«Для всего мира русские хакеры — это бандиты и взломщики, однако для нас, для россиян, они герои, которые добиваются справедливости вот такими методами. Они делают то, что выгодно и нужно сейчас нашей стране. Поэтому идея такая: русские хакеры должны служить России».
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АНТИФИШКИ
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А потом в сводках:
У него с головой то как, все нормально? Пусть лучше депутаты свои доходы из тени выведут. Придурок какой-то.