Российские хакеры из Killnet взломали сайт налоговой службы США

Они «положили» его на двенадцать часов и заявили, что это только первый шаг.
Ребята из Killnet всерьёз взялись за дело. Сначала они «отработали» сайты госорганов и коммерческих организаций Литвы - больше 500 компаний. Обвалили примерно 70% от сетевой инфраструктуры. В частности, отправили в незапланированный отпуск ресурс Министерства энергетики:
«Там кто-то что-то говорил про "изоляцию России", но из-за сильного литовского акцента мы не разобрали кто именно. Поэтому на всякий случай уронили всё министерство».
Теперь их виртуальные руки дотянулись и до США. Хакеры взломали сайт Федеральной налоговой платёжной системы:
При попытке входа на сайт появлялась грустная надпись «Доступ запрещён» и так длилось 12 часов. Представители налоговой службы пока никак это не прокомментировали. Также бойцы виртуального фронта предупредили, что это только первый шаг и теперь все важные американские ведомства и службы, связанные с государством, будут под ударом.
Заодно они обратились к иностранным хакерам, которые периодически пытаются взломать российские ресурсы:
Похоже, что всё только начинается.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Положить и взломать - это разные вещи.
Положить DDOS атакой - вопрос исключительно в количестве ботов.
Взломать - те слить приватную информацию - это совершенно другое
Успехов и ждём продолжения!
Это одна из контор позволяющая оплатить задолженность по налогам, не более не менее.
с ряжеными никаких ассоциаций.