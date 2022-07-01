FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6210 постов • 859 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Российские хакеры из Killnet взломали сайт налоговой службы США

Российские хакеры из Killnet взломали сайт налоговой службы США

Автор:
01 июля 2022 13:54
Сообщество : Жить в России
Метки: США   ведомство   кибератака   киллнет   литва   налоговая служба   сайт   хакеры   
1015
3

Они «положили» его на двенадцать часов и заявили, что это только первый шаг.

Ребята из Killnet всерьёз взялись за дело. Сначала они «отработали» сайты госорганов и коммерческих организаций Литвы - больше 500 компаний. Обвалили примерно 70% от сетевой инфраструктуры. В частности, отправили в незапланированный отпуск ресурс Министерства энергетики:

«Там кто-то что-то говорил про "изоляцию России", но из-за сильного литовского акцента мы не разобрали кто именно. Поэтому на всякий случай уронили всё министерство».

Теперь их виртуальные руки дотянулись и до США. Хакеры взломали сайт Федеральной налоговой платёжной системы:

×
×

При попытке входа на сайт появлялась грустная надпись «Доступ запрещён» и так длилось 12 часов. Представители налоговой службы пока никак это не прокомментировали. Также бойцы виртуального фронта предупредили, что это только первый шаг и теперь все важные американские ведомства и службы, связанные с государством, будут под ударом.

Заодно они обратились к иностранным хакерам, которые периодически пытаются взломать российские ресурсы:

Похоже, что всё только начинается.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: США   ведомство   кибератака   киллнет   литва   налоговая служба   сайт   хакеры   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
bumtester 46 минут назад
Давайте называть вещи своими именами.
Положить и взломать - это разные вещи.
Положить DDOS атакой - вопрос исключительно в количестве ботов.
Взломать - те слить приватную информацию - это совершенно другое
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−47
Eugene Секунду назад
Врядли это кому-то поможет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
a_komolow 9 минут назад
Комментарий к фото
Я один прочитал текст не смотря на прямоугольники?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−19
0hjf2322 11 минут назад
а знаете что сша за такое может обявить полноценную войну ? и пут/ лерцу мамин жопа на морду натянуть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
a_komolow 11 минут назад
Работайте ребята!

Успехов и ждём продолжения!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ssdeep 15 минут назад
Замечательно, но есть одно но "ядерная доктрина США предусматривает возможность нанесения ядерного удара в ответ на неядерное воздействие, включая кибератаки на инфраструктуру Соединенных Штатов". Вопрос в том успели ли они это принять, дело было еще при Трампе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Sam Backet 40 минут назад
в 2к22 гордится DDoSом сайтов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Владимир Час назад
payUSAtax не относится к налоговой службе.
Это одна из контор позволяющая оплатить задолженность по налогам, не более не менее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Copycat Час назад
надеюсь ребята в следующий раз не просто положат, а ещё и уведут какой нибудь "трофей" вроде базы данных - думаю там есть ан что посмотреть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Бритва Час назад
любо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

148688



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Объелся, ударился головой, запутался в бороде: нелепые смерти королей и вельмож
Объелся, ударился головой, запутался в бороде: нелепые смерти королей и вельмож
Девушка подобрала кота, который сидел у магазина и выпрашивал внимания
Девушка подобрала кота, который сидел у магазина и выпрашивал внимания
События на Украине 30- 1 июнь- июль. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 30- 1 июнь- июль. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Над посольством США в Москве подняли радужный флаг
Над посольством США в Москве подняли радужный флаг
Во время прямого эфира у россиянки в Абхазии украли телефон
Во время прямого эфира у россиянки в Абхазии украли телефон
Китаянка изменяла работящему мужу с 300 любовниками, за что серьезно поплатилась
Китаянка изменяла работящему мужу с 300 любовниками, за что серьезно поплатилась
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
ОЧень жизненно

Лучшие демотиваторы
Paint моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#интересное#Разное#дети#фотографии#истории#сарказм#фильм#кино
#фото#интересно#люди#в мире#история#дтп#новости#сатира#аварии#космос
#прикол#животные#факты#картинки#СССР#знаменитости#Приколы#США#автомобили#коты
Как активировать Windows 10 Professional от $5,77 Как активировать Windows 10 Professional от $5,77 Падение Rutube: пиар-ход или провал? Падение Rutube: пиар-ход или провал? Напитки и продукты родом из СССР, вызывающие у американцев неподдельный восторг Напитки и продукты родом из СССР, вызывающие у американцев неподдельный восторг Российские хакеры из Killnet атаковали правительственные сайты Литвы Российские хакеры из Killnet атаковали правительственные сайты Литвы Известный хакер заявил, что мы все живем в сплошной симуляции Известный хакер заявил, что мы все живем в сплошной симуляции Отец попытался помешать аресту сына с помощью экскаватора Отец попытался помешать аресту сына с помощью экскаватора

На что жалуетесь?

Вернуться