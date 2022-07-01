Российские хакеры из Killnet взломали сайт налоговой службы США

Ребята из Killnet всерьёз взялись за дело. Сначала они «отработали» сайты госорганов и коммерческих организаций Литвы - больше 500 компаний. Обвалили примерно 70% от сетевой инфраструктуры. В частности, отправили в незапланированный отпуск ресурс Министерства энергетики:

«Там кто-то что-то говорил про "изоляцию России", но из-за сильного литовского акцента мы не разобрали кто именно. Поэтому на всякий случай уронили всё министерство».

Теперь их виртуальные руки дотянулись и до США. Хакеры взломали сайт Федеральной налоговой платёжной системы: