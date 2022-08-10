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Российские хакеры положили сайт военной корпорации Lockheed Martin

Российские хакеры положили сайт военной корпорации Lockheed Martin

Автор:
10 августа 2022 15:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Локхид Мартин   Оружие   кибератака   киллнет   корпорация   хакеры   
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Той самой, которая производит и поставляет РСЗО HIMARS.

Российские группировки хакеров пообещали государственным структурам из недружественных стран «прийти за ними на рассвете», а потом стали методично это выполнять. Получилось довольно неплохо, под раздачу попали как страны из Западной Европы, так и США.

Теперь они объявили войну западному военно-промышленному комплексу. В первую очередь - компании Lockheed Martin.

Затем дело приняло более серьёзный оборот: появилось сообщение от некоего KillMilk. Фактически, в нём он призывает американцев к физическому воздействию на корпорацию и предлагает 50 тысяч долларов в качестве вознаграждения для добровольцев.

Внимание! Это справочная информация, администрация «Фишек» не поддерживает данные призывы к насилию над гражданами какой-либо страны или компании.

Вот что написал гражданин KillMilk:

Хотя это может быть обычным психологическим давлением - кто знает. Видео из поста здесь не будет. Если хотите посмотреть - вот оно.

Затем началась кибератака на ресурсы Lockheed Martin.

Для этого объединились KillMilk, Анонимусы России и Carbonsec. Они сломали систему авторизации для сотрудников, систему авторизации карточкой NASA и получили данные всех кандидатов на работу в компанию.

Сотрудники не могут подключиться для удалёнки. Сам сайт Lockheed Martin также упал.

Можно по-разному относится к заявлениям хакеров - кстати, а как вы считаете - они правы или нет? Но в одном им не откажешь - они слов на ветер не бросают и действуют очень эффективно.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Локхид Мартин   Оружие   кибератака   киллнет   корпорация   хакеры   
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12  комментариев
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6k
Shtoppi 2 часа назад
<<Но в одном им не откажешь - они слов на ветер не бросают и действуют очень эффективно.>>
Хакеры это не публичные политики чтобы языком просто так трепать, а те кто реально дела делает.
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4k
SR 15 минут назад
Для кого эта "информация"? Для ура-патриотов или просто для дебилов? Положили сайт... Во-первых, все работает. Во-вторых, что получила от этого Россия? Восторженные повизгивания "патриотов" на Фишках? Да, это мощно...
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450
vtoroyshans SR 6 минут назад
информация для таких как ты . чтоб смог на фишках показать какой ты не дебил и не ура патриот. вот так как то.
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17k
Zergos 22 минуты назад
Блин, хакеры. Очешуеть. Клаудфронт просто закрыл доступ для тех стран, с которых велась атака. Все достижение.
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2k
Пошляк Стебаныч Полчаса назад
Хакеры положили сайт Lockheed Martin. В свою очередь сайт Lockheed Martin положил на хакеров болт.
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7k
Trenzel2003 39 минут назад
Смогли взломать? Молодцы. Теперь уничтожайте! Создайте аварийную ситуацию, чтобы их станки и прочее на воздух взлетели.
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2k
Александр 43 минуты назад
Положить Сайт компании может и лестно, но результат около "0"
Результат, который войдёт в историю (из тех что просочились в прессу...):
НЬЮ-ЙОРК, 1 июня 2012. /Корр. ИТАР-ТАСС Андрей Бекренев/. За серией кибернападений на ядерные объекты Ирана путем внедрения в их компьютерные системы сложного вируса, получившего впоследствии название "Стакснет", стоят американские и израильские спецслужбы. Об этом сообщила сегодня газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на неназванных представителей разведывательного сообщества США и Израиля.
Как отмечает издание, в 2007 году спецслужбы этих стран разработали сложный компьютерный вирус, способный выводить из строя системы управления центрифуг по обогащению урана. После серии успешных тестов было решено начать реализацию против Ирана, который, по мнению западных стран, вел секретные работы по созданию ядерного оружия, секретной программы под кодовым названием "Олимпийские игры".
В следующем году агентам спецслужб удалось перенести созданный вирус на компьютеры в иранском ядерном центре Натанз. "Некоторые имевшиеся там центрифуги начали выходить из строя. Иранские специалисты были в замешательстве, поскольку неполадки в каждом случае были разные, что было предусмотрено типом вируса", - пишет "Нью-Йорк таймс".
По данным издания, покидая Белый дом, президент Джордж Буш настоятельно рекомендовал своему преемнику Бараку Обаме продолжить реализацию этой секретной программы, поскольку она имела очевидные результаты, но пока не успела нанести масштабный ущерб иранской ядерной программе. Нынешний президент США последовал этому совету и распорядился продолжить атаки.
Однако летом 2010 года компьютерные специалисты США заметили, что вирус перебрался с компьютеров в центре в Натанзе на домашний компьютер одного из его сотрудников и, в конечном итоге, распространился по Интернету. Проанализировав структуру вредоносной программы, независимые компьютерные специалисты сразу же установили, что из-за сложной архитектуры вируса к его разработке причастны правительственные спецслужбы.
В связи с утечкой, администрация Барака Обамы даже рассматривала вопрос о сворачивании кибератак против Ирана, однако в итоге было принято решение их продолжать, и уже через несколько недель новая модификация "Стакснет" вывела из строя около 1 тыс ядерных центрифуг - 20 проц от имевшихся на тот момент у Ирана. Как отмечает "Нью-Йорк таймс", несмотря на это, уже в 2011 году Иран сумел активизировать производство обогащенного урана.
Власти США уже признали секретную программу "Олимпийские игры", которая действует до сих пор, успешной. По их оценкам, она отсрочила создание Тегераном ядерной бомбы на 1,5-2 года. Бывший директор ЦРУ Майкл Хейден заявил "Нью-Йорк таймс", что нападение на компьютерные системы Ирана стало первым в истории США примером проведения масштабной атаки в киберпространстве.
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5k
Бу 45 минут назад
все работает
https://www.lockheedmartin.com/en-us/news/events.htmlhttps://www.lockheedmartin.com/en-us/news/events.html
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1k
taxcop 48 минут назад
Полностью поддерживаю. Работайте, братья! Не мы начали эту войну, ой, не мы…
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−26
Enter 50 минут назад
Фантазии говноавтора смешанные с желтушными новостями. Чисто для внутренного потребления. Локхедмартин на Фишках почитает, что его хакнули.
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4k
Leonid Час назад
Заглянул ради интереса. Сайт не лежит
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22k
Влад 2 часа назад
Забавно, но особого смысла не вижу. Они производители, они разрабатывают и изготавливают оружие. Они его не используют и не поставляют кому попало. Логичнее было бы обвалить пентагон или конгресс.
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