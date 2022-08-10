Российские хакеры положили сайт военной корпорации Lockheed Martin

Российские группировки хакеров пообещали государственным структурам из недружественных стран «прийти за ними на рассвете», а потом стали методично это выполнять. Получилось довольно неплохо, под раздачу попали как страны из Западной Европы, так и США.

Теперь они объявили войну западному военно-промышленному комплексу. В первую очередь - компании Lockheed Martin.