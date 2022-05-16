«Мы придём за вами на рассвете»: российские хакеры объявили «кибервойну» недружественным странам

В «чёрный список» попали 10 государств. Как заявляется, именно они станут целями ближайших атак.
Российская группировка хакеров Killnet выпустила обращение. В нём она объявила «кибервойну» 10 странам, проводящим антироссийскую политику: США, Великобритания, Германия, Италия, Латвия, Румыния, Литва, Эстония, Польша и Украина.
Также они заявили, что «тестирование глобальной кибератаки завершено» и «ей подвергнется инфраструктура этих стран».
«Долгие два месяца мы исследовали страны, поддерживающие нацистов и русофобию. Пора наконец это уничтожить. Все хакерские группировки, которые идут против, официально уе…ут. Российский киберспецназ “Легион” совместно с “Killnet" придёт за вами на рассвете».
Ранее эта группировка объявила о создании «Международного альянса хактивистов». Его основные цели: антифашистская деятельность, предотвращение расширения НАТО, вплоть до уничтожения его инфраструктуры с помощью хакерских атак.
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АНТИФИШКИ
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Игрушки под санкциями, Нетфликс под санкциями. У ребят освободилась масса свободного времени. Ясно кто в этом виноват. А всласть, в свою очередь намекнула, что будет смотреть в другую сторону.
скоро каникулы, школота возбудилась?
слыхал я пару таких обьявлений войн в разных маскарадах...
а теперь минусите сколько влезет
и что?
если это ниасилили, то
https://amp.rbc.ru/rbcnews/society/15/05/2022/6280b6da9a79479d70076b90https://amp.rbc.ru/rbcnews/society/15/05/2022/6280b6da9a79479d70076b90
https://amp.dw.com/ru/v-atake-na-evrovidenie-2022-podozrevajut-rossijskih-hakerov/a-61807127https://amp.dw.com/ru/v-atake-na-evrovidenie-2022-podozrevajut-rossijskih-hakerov/a-61807127
https://www.securitylab.ru/news/531652.phphttps://www.securitylab.ru/news/531652.php