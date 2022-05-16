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«Мы придём за вами на рассвете»: российские хакеры объявили «кибервойну» недружественным странам

«Мы придём за вами на рассвете»: российские хакеры объявили «кибервойну» недружественным странам

Автор:
16 мая 2022 16:39
Сообщество : Жить в России
Метки: альянс   взлом   группировка   кибератака   список   хакеры   
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В «чёрный список» попали 10 государств. Как заявляется, именно они станут целями ближайших атак.

Российская группировка хакеров Killnet выпустила обращение. В нём она объявила «кибервойну» 10 странам, проводящим антироссийскую политику: США, Великобритания, Германия, Италия, Латвия, Румыния, Литва, Эстония, Польша и Украина.

Также они заявили, что «тестирование глобальной кибератаки завершено» и «ей подвергнется инфраструктура этих стран».

«Долгие два месяца мы исследовали страны, поддерживающие нацистов и русофобию. Пора наконец это уничтожить. Все хакерские группировки, которые идут против, официально уе…ут. Российский киберспецназ “Легион” совместно с “Killnet" придёт за вами на рассвете».

Ранее эта группировка объявила о создании «Международного альянса хактивистов». Его основные цели: антифашистская деятельность, предотвращение расширения НАТО, вплоть до уничтожения его инфраструктуры с помощью хакерских атак.

Источник:

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Метки: альянс   взлом   группировка   кибератака   список   хакеры   
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30  комментариев
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7k
hairov 2 часа назад
Давно пора.
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13k
info-kozirev 12 секунд назад
М-да,запад нажил себе серьезных врагов,тем более,что в области кибербезопасности они как дети,не так давно им пришлось заплатить выкуп за то,что б нефтепровод снова заработал,хакеров так и не поймали,а тут,не просто одна атака,тут объявление войны (и пленных,я так понимаю,брать не будут)
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42k
Карандаш 16 секунд назад
Я бы Болгарию с Японией добавил. Чтобы дюжина получилась.
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2k
Андрей 14 минут назад
Жаль только что все толковые хакеры уже давно за границей.
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−28
Гном 20 минут назад
Вспоминаются старые китайские фильмы, где вместо драки горе-каратисты обмениваются угрозами.
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28k
Aqueronte 23 минуты назад
Много понтов, посмотрим как получится. Надеюсь получится, список меня полностью устраивает
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1k
Трям Полчаса назад
Не очень слежу на работой всяких там хакеров, всегда встречаю такие "киношки" с угрозами, а выполнение угроз - ни разу. Может кто подкинет инфы, где почитать пр ослучаи, когда слова не расходились с делом?
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27
Филя Филимонов Полчаса назад
Ну прям как чинуши,да мы,да вас,да мы да всех.Пустые слова как и у вояк - да мы и так ,да мы их и эдак,а в итоге пшик ,из пушки по воробьям.С начала сделай ,чтобы кому то было не повадно и кисло,а уж опосля можешь и похвастать в меру разумности.Спецы работают в удовольствие и для пользы всех,а не треплются как блохеры выпрашивая лайки.
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7k
Progressor Полчаса назад
Именно KillNet до этого взломали сайт Анонимусов и предупредили о последствиях. Не дошло. Теперь дойдет.
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1k
taxcop 37 минут назад
Хорошо бы))
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1k
Dmitry Tarasov 41 минуту назад
Не, ну а что они хотели-то?
Игрушки под санкциями, Нетфликс под санкциями. У ребят освободилась масса свободного времени. Ясно кто в этом виноват. А всласть, в свою очередь намекнула, что будет смотреть в другую сторону.
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1k
Jay Freeman 44 минуты назад
Желаю им удачи! Но списочек стран надо бы расширить, конечно.
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330
Тупняк Час назад
Ооо. Наконец-то эти ребята щас ответочку подкинут. Круто было бы взломать несколько каналов и пустить в прайм-тайм по ним порнушку. Или бабах и встала АЭС.
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330
Тупняк Vалѣнтиныч 46 минут назад
Ну, если им будут рассказывать, "как правильно какать", то тоже неплохо))
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28
Андрей Час назад
Давай, робяяя!
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61k
Опиум для народа Час назад
Видимо все головастые в такие группировки ушли, на Роскомнадзор не хватило.)))
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12k
котегRUS Час назад
Работайте, Братья!
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6k
Tim_G Час назад
как они правительства собираются ликвидировать?
скоро каникулы, школота возбудилась?
слыхал я пару таких обьявлений войн в разных маскарадах...

а теперь минусите сколько влезет
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42k
Андрей 2 часа назад
Чехии не хватает
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32k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
надеюсь им вставят пистона !!
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27
Lexx 2 часа назад
Обещать - не значит жениться.
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3k
Николаевич 2 часа назад
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August

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