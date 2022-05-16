«Мы придём за вами на рассвете»: российские хакеры объявили «кибервойну» недружественным странам

Российская группировка хакеров Killnet выпустила обращение. В нём она объявила «кибервойну» 10 странам, проводящим антироссийскую политику: США, Великобритания, Германия, Италия, Латвия, Румыния, Литва, Эстония, Польша и Украина.

Также они заявили, что «тестирование глобальной кибератаки завершено» и «ей подвергнется инфраструктура этих стран».

«Долгие два месяца мы исследовали страны, поддерживающие нацистов и русофобию. Пора наконец это уничтожить. Все хакерские группировки, которые идут против, официально уе…ут. Российский киберспецназ “Легион” совместно с “Killnet" придёт за вами на рассвете».

Ранее эта группировка объявила о создании «Международного альянса хактивистов». Его основные цели: антифашистская деятельность, предотвращение расширения НАТО, вплоть до уничтожения его инфраструктуры с помощью хакерских атак.