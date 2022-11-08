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В российских школах, техникумах и колледжах хотят ввести обязательную начальную военную подготовку

В российских школах, техникумах и колледжах хотят ввести обязательную начальную военную подготовку

Автор:
08 ноября 2022 15:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Министерство Обороны РФ   Справедливая россия   военная подготовка   депутат   инициатива   партия   преподаватели   сергей миронов   школа   
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Такую инициативу выдвинули депутаты и её поддержало Министерство обороны.

Лидер партии «Справедливая Россия - за правду» предложил ввести занятия по начальной военной обороне в школах. Сергей Миронов считает, что нужно обучать тактике и огневой подготовке, основам военной медицины и психологической устойчивости. По его мнению, реализация инициативы позволит трудоустроить десятки тысяч людей.

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В Госдуме это поддержали. «За» выступили депутаты КПРФ, ЛДПР и Единой России.

И Минобороны тоже с этим согласилось.

Начальник Генштаба вооруженных сил РФ — первый замглавы Минобороны Валерий Герасимов заявил:

«Принимая во внимание актуальность рассматриваемого вопроса, предложение о введении отдельного учебного предмета "Начальная военная подготовка" на уровнях среднего общего и среднего профессионального образования как обязательного для изучения, безусловно, заслуживает внимания и поддерживается».

Минобороны рекомендует предусмотреть и профессиональную переподготовку преподавателей. В случае необходимости - доукомплектовать штаты кадрами из числа граждан, которые проходили военную службу по контракту на офицерских должностях, «в приоритетном порядке военнослужащих — участников боевых действий».

Источник:

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Метки: Госдума   Министерство Обороны РФ   Справедливая россия   военная подготовка   депутат   инициатива   партия   преподаватели   сергей миронов   школа   
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44  комментария
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157
Stekr 2 часа назад
У нас была в школе. Ничего плохого не вижу, получили определенные навыки, даже на стрельбище бывали.
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21k
sanchesS80 3 минуты назад
Вопрос простой: вместо каких часов они предлагают это делать? Чего, выкинуть математику, геометрию, русский язык и все стрелять?
Если вместо уроков ОБЖ или физ-ры, то может быть.

В другой стороны: чему они будут обучать в школах? Дадут автоматы детям до 18 лет? Не реально, не дадут. Что еще остаётся: медицинская помощь - так первую мед помощь и на ОБЖ должны проходить. Тактика? Не серьёзно.
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40k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 6 минут назад
старое , для некоторых древнее видео 3-х летней выдерки.
Ссылка www.youtube.com
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16k
Дядюшка Ау 9 минут назад
А еще нужно ввести снова в школах политинформации и конкурс строевой песни.
Для чего? Как сказал уважаемый Babangdida:

"чтобы выпускник понимал что к чему, а дальше кому нужно будет развиваться."(с)

P.S. Вопрос к тем, кто служил, а перед службой изучал НВП в школе. Т.е. проходил весь этот увлекательный процесс. Хоть кто-нибудь в армии спрашивал у вас за навыки, полученные на НВП?
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1k
iKrek 15 минут назад
Очень хорошая мысль! Плюс ещё финансовую грамотность добавить и образование начнёт идти в гору.
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18k
anpetrof 21 минуту назад
Давно пора, причём и для мальчиков и для девочек.
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−21
Igor Samchev Полчаса назад
Чего ещё ожидать от нищей страны с президентом параноиком и министрами жополизами? Выезжать на патриотизме и "дедах, которые воевали". Так может и не заметят, что 80% без загранпаспорта и на уровне африканских племён живёт за 300 баксов в месяц
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23k
Егор Полчаса назад
НВП... я аж прослезился. Метание гранаты "на дальность расстояния", сборы в Можайском после 9 класса, стрельбы, бег с подтягиваниями. Э-эх. Грамота где-то лежит за 2-ое место в районе по стрельбе из АКМ. Надо-надо, навыки полезные.
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46k
Элек Мек Полчаса назад
Правильное решение.
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10k
Dmitry Полчаса назад
У нас в школе она была (в СССР))). Не понимаю, зачем ее убирали.
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4k
bumtester 38 минут назад
Здорово!
Я правильно понимаю, что теперь в 16 лет, после окончания школы, выпускник уже будет считаться военным специалистом с опытом?)
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4k
Babangdida 50 минут назад
Полностью поддерживаю! Только не сводите всё к строевой подготовке, как когдато было в моей школе. И обезпечьте обучение боеприпасами, а то 10 патронов за год обучения, это издевательство.
И не только учащимся!
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7k
Николай 51 минуту назад
Все пытаются идеологию заменить или подменить... скудненько получается, все это уже было в СССР даже выдумывать не нужно... проблема поддерживать на необходимом уровне...а может и вообще хайп на СВО... короче для тугих депутатов, нынешняя идеология должна быть и являться За правду, но политики конечно тогда умоются, но а что поделать будущее наступает...
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1k
fivus 55 минут назад
НВП вводить надо обязательно. но не только: надо так-же вводить обратно автодело, стрелковую и базовую медподготовку. У нас был великолепнейший отставник - полковник. Хоть он и говорил что танкист, но сейчас, что-то говорит что кто-то из спецов. Уж больно часто к нему в гости ребята-афганцы со "спасибо" заходили. Да и я по итогам могу сказать - мне много раз помогало то, что он нам давал: как остановить кровотечение, что делать при поражении током, состав штурмового рюкзака. Состав призывного рюкзака. Состав "тревожного чемоданчика" (в командировках это оказалось песней!). Состав эвакуационного рюкзака на 2-5суток на 2 взрослых + детей (это в турпоездках сработало - сходу: зачем обязательный пинцет или мелкие утконосы. А занозу поймает кто-то и эти 50гр мертвого веса превращаются в супербонус). Как и где поставить турникет. Как остановить венозное и артериальное кровотечение. Ну и т.д. Автодело надо т.к. сейчас много "права купил, ездить не купил", а в случае автодела в школе - есть адаптационный период и профессия (!) по завершению школы кто адекватен. Я бы еще авиадело дал, но тут нужна федеральная программа (особенно Сибирь и Севера). Фильтром выступят учителя и "военрук". Остальные пусть идут в автошколы и училища.
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9k
Shtoppi Час назад
Здравая мысль. Давно пора уже было НВП вернуть.
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11k
.Атеист. Час назад
В школе были основы, в техе были. Полезное занятие не только для военного времени, но и для гражданского(я про мед. часть занятий). За! где подписать?) А нападет пиндос сраный - даст отпор любая баба Зина!)
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6k
BirdTalk Час назад
Давно пора. Ведь на уроках по НВП не только автоматы разбирали, но и учились оказывать первую медицинскую помощь. Что то же очень нужно и на гражданке.
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4k
Frank Borman Час назад
Хорошая мысль. Холопов нужно обучать военному делу с детства, чтобы в случае чего они могли защитиь своих хозяев. Сечин, Вексельберг, Потанин, Дерипаска, Ротенберг - их жизни и наворованные миллиарды нужно защищать от врагов.
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33k
Нанук Паналык Час назад
Обязательно нужно!Мясо скоро закончится...
А тут глядишь - свеженькое!
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123
Мирлан Дононбаев Нанук Паналык Полчаса назад
Советский Союз защищал мир и свободу по всему Земному шару.
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8k
Борис Карабанов Час назад
Озарило!
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39k
jonnyD 2 часа назад
Назад в СССР , теперь у физрука и трудовика всегда будет третий - военрук . Ох они в нашей школе давали гари ... особенно отставной майор , - военрук наш выделялся ...как объявит войну змию зелёному , как махнет шашк... э .... стакана три ...
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