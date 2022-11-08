В российских школах, техникумах и колледжах хотят ввести обязательную начальную военную подготовку

Такую инициативу выдвинули депутаты и её поддержало Министерство обороны.
Лидер партии «Справедливая Россия - за правду» предложил ввести занятия по начальной военной обороне в школах. Сергей Миронов считает, что нужно обучать тактике и огневой подготовке, основам военной медицины и психологической устойчивости. По его мнению, реализация инициативы позволит трудоустроить десятки тысяч людей.
В Госдуме это поддержали. «За» выступили депутаты КПРФ, ЛДПР и Единой России.
И Минобороны тоже с этим согласилось.
Начальник Генштаба вооруженных сил РФ — первый замглавы Минобороны Валерий Герасимов заявил:
«Принимая во внимание актуальность рассматриваемого вопроса, предложение о введении отдельного учебного предмета "Начальная военная подготовка" на уровнях среднего общего и среднего профессионального образования как обязательного для изучения, безусловно, заслуживает внимания и поддерживается».
Минобороны рекомендует предусмотреть и профессиональную переподготовку преподавателей. В случае необходимости - доукомплектовать штаты кадрами из числа граждан, которые проходили военную службу по контракту на офицерских должностях, «в приоритетном порядке военнослужащих — участников боевых действий».
Источник:
АНТИФИШКИ
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Если вместо уроков ОБЖ или физ-ры, то может быть.
В другой стороны: чему они будут обучать в школах? Дадут автоматы детям до 18 лет? Не реально, не дадут. Что еще остаётся: медицинская помощь - так первую мед помощь и на ОБЖ должны проходить. Тактика? Не серьёзно.
Для чего? Как сказал уважаемый Babangdida:
"чтобы выпускник понимал что к чему, а дальше кому нужно будет развиваться."(с)
P.S. Вопрос к тем, кто служил, а перед службой изучал НВП в школе. Т.е. проходил весь этот увлекательный процесс. Хоть кто-нибудь в армии спрашивал у вас за навыки, полученные на НВП?
Я правильно понимаю, что теперь в 16 лет, после окончания школы, выпускник уже будет считаться военным специалистом с опытом?)
И не только учащимся!
А тут глядишь - свеженькое!
Вот только таких как ты долбоежиков в известность не ставили и разрешения не спрашивали...Как и сейчас.
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Вот же свидомый свинтус!
Он людям про их советское детство и юность рассказывает.
Когда сам был каплей на бандеровской писе.