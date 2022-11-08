В российских школах, техникумах и колледжах хотят ввести обязательную начальную военную подготовку

В Госдуме это поддержали. «За» выступили депутаты КПРФ, ЛДПР и Единой России.

И Минобороны тоже с этим согласилось.

Начальник Генштаба вооруженных сил РФ — первый замглавы Минобороны Валерий Герасимов заявил:

«Принимая во внимание актуальность рассматриваемого вопроса, предложение о введении отдельного учебного предмета "Начальная военная подготовка" на уровнях среднего общего и среднего профессионального образования как обязательного для изучения, безусловно, заслуживает внимания и поддерживается».