«Мне стыдно за то, что они делают»: Владимир Познер рассказал о том, что мир катится к ядерной войне

Он уехал в Париж и прервал обет молчания.
Владимир Познер никак не комментировал текущие события и отказывался давать интервью. Его передачу убрали из эфира, как и остальные развлекательные шоу и ведущий остался без работы.
Он какое-то время подождал, а потом собрался и уехал в Париж. Там он поучаствовал в трансляции онлайн-университета Ubiquity University и рассказал, что думает о действиях России и НАТО.
Путин не мой герой, но он кто угодно, но не сумасшедший. Прав ли Путин, полагая, что НАТО в Украине будет представлять угрозу для России, не имеет значения. Важно то, что он в это верит.
Также он сообщил о том, что Ельцин хотел сделать США партнёром России. И о том, что Горбачёв совершил «ужасную ошибку», когда получил устные заверения о нерасширении НАТО, но никак не зафиксировал это в документах.
Что касается его коллег-журналистов, Познер сказал о них:
Мне очень стыдно за представителей моей профессии в России. Мне стыдно за то, что они делают, за ложь, которая представляется как правда, за пропаганду в худшем смысле этого слова. Я не должен этого говорить, но я скажу. Я атеист, но если есть ад, то журналистам в нём самое место. Они заслуживают гореть в аду за то, что делают.
Ещё он порассуждал о будущем и о том, что США должны склонить Украину к мирным переговорам. Потому что Штаты и НАТО с одной стороны и Россия с Китаем с другой - это путь к ядерной войне.
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Познер – крыса, которая затаилась на время, поводила мордочкой в поиске вариантов, а потом всё-таки сбежала с корабля. И вовсе не потому, что плавсредство тонет – Россия способна выдержать и более серьёзный шторм – а просто на соседнем круизном лайнере предложили более комфортные условия.
И предложил проверить Познера на дискредитацию армии РФ и через суд забрать у него российское имущество.
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Только Китай то здесь при чём? Он потихоньку наблюдает со стороны и вмешиваться а уж тем более воевать за Россию, явно не собирается.
Китай фактически открыто поддерживает западные санкции, а эти всё бредят о каком-то партнёрстве!
Из недавнего:
"Китайская платежная система UnionPay ограничила работу с российскими банками-эквайерами, которые находятся под санкциями западных стран: она ввела запрет на обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в их POS-терминалах. Об этом рассказали РБК два источника в банках и собеседник на платежном рынке."
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/02/09/2022/6310b9ae9a7947521855a280https://www.rbc.ru/finances/02/09/2022/6310b9ae9a7947521855a280
Одессы и Николаева слишком мало!
Бывший ПАРТОРГ иновещания СССР.
Этому ли представителю второй древнейшей профессии что то критиковать в этом мире?!
Весьма осторожен в формулировках.
Чувствуется многолетняя школа