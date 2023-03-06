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«Мне стыдно за то, что они делают»: Владимир Познер рассказал о том, что мир катится к ядерной войне

«Мне стыдно за то, что они делают»: Владимир Познер рассказал о том, что мир катится к ядерной войне

Автор:
06 марта 2023 17:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Госдума   алексей журавлев   владимир познер   депутат   дискредитация ВС РФ   интервью   париж   ядерная война   
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Он уехал в Париж и прервал обет молчания.

Владимир Познер никак не комментировал текущие события и отказывался давать интервью. Его передачу убрали из эфира, как и остальные развлекательные шоу и ведущий остался без работы.

Он какое-то время подождал, а потом собрался и уехал в Париж. Там он поучаствовал в трансляции онлайн-университета Ubiquity University и рассказал, что думает о действиях России и НАТО.

Путин не мой герой, но он кто угодно, но не сумасшедший. Прав ли Путин, полагая, что НАТО в Украине будет представлять угрозу для России, не имеет значения. Важно то, что он в это верит.

Также он сообщил о том, что Ельцин хотел сделать США партнёром России. И о том, что Горбачёв совершил «ужасную ошибку», когда получил устные заверения о нерасширении НАТО, но никак не зафиксировал это в документах.

Что касается его коллег-журналистов, Познер сказал о них:

Мне очень стыдно за представителей моей профессии в России. Мне стыдно за то, что они делают, за ложь, которая представляется как правда, за пропаганду в худшем смысле этого слова. Я не должен этого говорить, но я скажу. Я атеист, но если есть ад, то журналистам в нём самое место. Они заслуживают гореть в аду за то, что делают.

Ещё он порассуждал о будущем и о том, что США должны склонить Украину к мирным переговорам. Потому что Штаты и НАТО с одной стороны и Россия с Китаем с другой - это путь к ядерной войне.

За это Познера раскритиковали в Госдуме. Депутат Алексей Журавлёв назвал журналиста «крысой»:

Познер – крыса, которая затаилась на время, поводила мордочкой в поиске вариантов, а потом всё-таки сбежала с корабля. И вовсе не потому, что плавсредство тонет – Россия способна выдержать и более серьёзный шторм – а просто на соседнем круизном лайнере предложили более комфортные условия.

И предложил проверить Познера на дискредитацию армии РФ и через суд забрать у него российское имущество.

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Метки: Госдума   алексей журавлев   владимир познер   депутат   дискредитация ВС РФ   интервью   париж   ядерная война   
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23  комментария
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6k
sedoisever Час назад
Мастерство демагогии не пропьёшь. И высказался и нихрена не сказал...
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4k
Трям 3 минуты назад
Я думал этот старый еврей уже сдох давно...
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5k
BenderRodriguez 7 минут назад
Что самое интересное, вот вроде высказался и ничего при этом не сказал. Молодец!
Только Китай то здесь при чём? Он потихоньку наблюдает со стороны и вмешиваться а уж тем более воевать за Россию, явно не собирается.
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6k
Андрей Крылов 14 минут назад
А мне стыдно даже смотреть на Познера. Гнида редкая! Типа наш, но весьма относительно. Нерусь, воспинанная на "западе" с детсва. Что он там где сказал для меня, и для многих (почти всех), - вовсе не авторитет. Известная антисоветская и антироссийская гадина.
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9k
Бритва 15 минут назад
пропаганда у нас действительно дебильная, но не познеру о ней судить. Сам интервьюировал всяких мразей типа авторши зулейхи.
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0
Дашка Комиссарова Полчаса назад
на западе уже вовсю обсуждают как откупиться от России, отдав ей Николаев Запорожье и Одессу, а кто-то всё никак из песочницы не вылезет
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263
sergizs Полчаса назад
Володя Познер ,коммунист стучал до самого развала Союза ,и ОПАНЬКИ уже либерал-демократ .ТАПЕРИЧА снова переобулся .Такой Халявы и заработка больше не будет .
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785
Nik Nik 37 минут назад
Так вот ты какой, "штопаный презерватив".......))
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66k
Татьяна Юсова 45 минут назад
Журавлёв - красавчик!
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28k
Ваня 49 минут назад
еще очередной русофоб, проще говоря - гнида и прыщ...
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29k
albedo 59 минут назад
Познер, человек с ТРЕМЯ гражданствами.
Бывший ПАРТОРГ иновещания СССР.

Этому ли представителю второй древнейшей профессии что то критиковать в этом мире?!
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10k
GROMOZEKA Час назад
Опытный старый еврей.
Весьма осторожен в формулировках.
Чувствуется многолетняя школа
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24k
Тигран Саркисян Час назад
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31k
Андрей Иванов Час назад
А ведь практически не шутка
Ссылка youtu.be
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2k
nikam Час назад
Зачем? Зачем выложили пост про этого человечешку? дурной хайп.
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163
Александр Б. Час назад
Всегда считал Познера мерзавцем, демагогом, приспособленцем и в конечном счёте потенциальным предателем. Слишком много смотрел и слушал его высказывания на те или иные темы. Что бы он не говорил сейчас - этого человека уже не изменить.
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7k
Том Сойер Час назад
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August

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