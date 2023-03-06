«Мне стыдно за то, что они делают»: Владимир Познер рассказал о том, что мир катится к ядерной войне

Он какое-то время подождал, а потом собрался и уехал в Париж. Там он поучаствовал в трансляции онлайн-университета Ubiquity University и рассказал, что думает о действиях России и НАТО.

Путин не мой герой, но он кто угодно, но не сумасшедший. Прав ли Путин, полагая, что НАТО в Украине будет представлять угрозу для России, не имеет значения. Важно то, что он в это верит.

Также он сообщил о том, что Ельцин хотел сделать США партнёром России. И о том, что Горбачёв совершил «ужасную ошибку», когда получил устные заверения о нерасширении НАТО, но никак не зафиксировал это в документах.

Что касается его коллег-журналистов, Познер сказал о них:

Мне очень стыдно за представителей моей профессии в России. Мне стыдно за то, что они делают, за ложь, которая представляется как правда, за пропаганду в худшем смысле этого слова. Я не должен этого говорить, но я скажу. Я атеист, но если есть ад, то журналистам в нём самое место. Они заслуживают гореть в аду за то, что делают.

Ещё он порассуждал о будущем и о том, что США должны склонить Украину к мирным переговорам. Потому что Штаты и НАТО с одной стороны и Россия с Китаем с другой - это путь к ядерной войне.