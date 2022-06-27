С 18 июня «Литовские железные дороги» ограничили транзит товаров в Калининградскую область. Туда решили не пропускать товары, которые попали под санкции. Там и стройматериалы, и металлы, в список попало примерно 50% от ранее перевозимых грузов.

Конечно же, такой ход не остался без внимания.

Сначала на эту тему высказался российский МИД и потребовал снять все ограничения. Представители МИДа резонно указали, что это подвергает регион фактической блокаде. А потом за дело взялись хакеры из группировки Killnet и выпустили видеообращение к властям Литвы:

«У вас есть 48 часов на разблокировку транзита в Калининград. Если этого не произойдёт, больше 500 компаний из вашей страны окажутся в чудовищных условиях. Мы ждём незамедлительной реакции».