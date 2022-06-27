«Легло» всё, от ресурсов налоговой инспекции до системы управления уличными камерами. Это «ответочка» за блокировку перевозок в Калининградскую область.
С 18 июня «Литовские железные дороги» ограничили транзит товаров в Калининградскую область. Туда решили не пропускать товары, которые попали под санкции. Там и стройматериалы, и металлы, в список попало примерно 50% от ранее перевозимых грузов.
Конечно же, такой ход не остался без внимания.
Сначала на эту тему высказался российский МИД и потребовал снять все ограничения. Представители МИДа резонно указали, что это подвергает регион фактической блокаде. А потом за дело взялись хакеры из группировки Killnet и выпустили видеообращение к властям Литвы:
«У вас есть 48 часов на разблокировку транзита в Калининград. Если этого не произойдёт, больше 500 компаний из вашей страны окажутся в чудовищных условиях. Мы ждём незамедлительной реакции».
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И пообещали, что если ограничения не снимут, то в понедельник важнейшие ресурсы Литвы догонит пушистый и упитанный писец. Сегодня это и произошло: хакеры «положили» страницы госструктур, сайты нефтегазовых портов, бухгалтерские онлайн-программы. Добрались даже до уличных камер - часть отключили, а на других вырубили запись.
«Интернет прилёг отдохнуть»...
Собственно, хакеры из Killnet уже давно предупреждали, что «Мы придём за вами на рассвете», теперь вот перешли от слов к делу. О своих дальнейших планах хакеры пока не сообщили, скорее всего, они будут не менее масштабными.
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АНТИФИШКИ
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Не они первые и не они последние.
Называйте вещи своими именами, не делайте из них каких то обычных работяг, которые плетут провода в какой-нибудь компании типа "весёлый сырок".
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