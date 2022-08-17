В ответ на снесённый монумент танка Т-34, российские хакеры из KillNet положили государственные сайты Эстонии

Под их горячую руку попали банки и платёжные системы, сервисы образования, здравоохранения и много чего ещё.
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По крайней мере, его не распили и не выбросили на помойку, а отвезли в местный музей. Эстонские власти всерьёз взялись за это дело, после того, как премьер-министр Кая Каллас сказала: «Надо как можно быстрее демонтировать все советские памятники на территории республики».
Не всем понравилась такая борьба с историческим наследием, и к месту, где стоял памятник, стали стекаться люди. Там где раньше был Т-34, теперь лежит гора цветов.
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А сегодня подключились хакеры из KillNet и заявили, что просто так этого не оставят.
В ответ на снос памятника они «положили» все важные госсайты Эстонии - медицина, образование, финансы, таможня - всего 207 ресурсов.
И обещают продолжать атаки на все важные сайты. Ровно до тех пор, пока власти Эстонии не пересмотрят свою политику и перестанут сносить памятники.
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АНТИФИШКИ
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У меня, возможно, глупый вопрос.
Семейство Каллас входило в партноменклатуру СССР.
Она как - снесла памятники своим предкам.
Как великим национальным деятелем Эстонской ССР?
Осудила своих родителей за их "прислуживание" оккупантам?
Если нет - то, выходит, она просто политическая (а может и не только политическая) ПРОСТИТУТКА.
если хотите принести пользу, взломайте головы правителей и вложите им сознание.
Но до этого, в 1920 году Советская Россия подписала с Латвией, Литвой и Эстонией мирные договоры, в которых «безоговорочно» признавала их «независимость, самостоятельность и суверенность», а также отказывалась
«добровольно и на вечные времена от всяких суверенных прав, кои принадлежали России, в отношении к латвийскому (литовскому, эстонскому) народу и земле».
Спустя 80 лет мы наблюдаем ту же ситуацию в отношении Украины, только Украина до сих пор ещё не капитулировала, а оказывает достойное сопротивление «второй» армии в мире!!!
Отказаться от газа, показать язык Китаю.
Это в виде евроэксперимента. В критическое время Брюссель может сказать : они же смогли, без газа, без Китая... И мы попробуем... (отмазка для населения)
Скорее всего просто самим "хакерами" хостинг-провайдеры заблокировали доступ к ресурсам за нездоровую активность. И только с их точки зрения это всё и выглядело недоступным.
Почитайте местную политоту, это же какое-то средневековое мракобесие с новомодными словами - хакер, сервер, сайт... А по сути псевдорелигиозные фанатики с лозунгом: "тех, кто не с нами - сжечь!"
Привязать спиной к пушке и выстрелить.
Просто напоминаю, как англичане казнили сипаев:
Как грится, на каждую Каю найдется свой куй с винтом...