FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6403 поста • 869 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
В ответ на снесённый монумент танка Т-34, российские хакеры из KillNet положили государственные сайты Эстонии

В ответ на снесённый монумент танка Т-34, российские хакеры из KillNet положили государственные сайты Эстонии

Автор:
17 августа 2022 16:27
Сообщество : Жить в России
Метки: киллнет   памятник   т-34   танк   хакеры   эстония   
2368
9
2

Под их горячую руку попали банки и платёжные системы, сервисы образования, здравоохранения и много чего ещё.

Вчера в Эстонии убрали советский памятник - танк Т-34.

По крайней мере, его не распили и не выбросили на помойку, а отвезли в местный музей. Эстонские власти всерьёз взялись за это дело, после того, как премьер-министр Кая Каллас сказала: «Надо как можно быстрее демонтировать все советские памятники на территории республики».

Не всем понравилась такая борьба с историческим наследием, и к месту, где стоял памятник, стали стекаться люди. Там где раньше был Т-34, теперь лежит гора цветов.

А сегодня подключились хакеры из KillNet и заявили, что просто так этого не оставят.

В ответ на снос памятника они «положили» все важные госсайты Эстонии - медицина, образование, финансы, таможня - всего 207 ресурсов.

И обещают продолжать атаки на все важные сайты. Ровно до тех пор, пока власти Эстонии не пересмотрят свою политику и перестанут сносить памятники.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: киллнет   памятник   т-34   танк   хакеры   эстония   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
33  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
albedo 2 часа назад
премьер-министр Кая Каллас сказала: «Надо как можно быстрее демонтировать все советские памятники на территории республики».
=======================
У меня, возможно, глупый вопрос.
Семейство Каллас входило в партноменклатуру СССР.
Она как - снесла памятники своим предкам.
Как великим национальным деятелем Эстонской ССР?
Осудила своих родителей за их "прислуживание" оккупантам?

Если нет - то, выходит, она просто политическая (а может и не только политическая) ПРОСТИТУТКА.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 9)
24k
migun31 3 минуты назад
Странно что местные просто стерпели. Не показали зубы. Теперь об них сильнее начнут вытирать ноги. Там же доброту принимают за слабость.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
wantwant 7 минут назад
Убили мать - умрите и сами!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Trenzel2003 7 минут назад
Страдают в первую очередь простые граждане. При любом раскладе.
если хотите принести пользу, взломайте головы правителей и вложите им сознание.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Margo 7 минут назад
В 1939 году Советский Союз провел аннексию прибалтийских стран в три этапа: установление протектората, оккупация, инкорпорация. На каждом следующем этапе СССР прямым образом нарушал все заключенные ранее соглашения.
Но до этого, в 1920 году Советская Россия подписала с Латвией, Литвой и Эстонией мирные договоры, в которых «безоговорочно» признавала их «независимость, самостоятельность и суверенность», а также отказывалась
«добровольно и на вечные времена от всяких суверенных прав, кои принадлежали России, в отношении к латвийскому (литовскому, эстонскому) народу и земле».
Спустя 80 лет мы наблюдаем ту же ситуацию в отношении Украины, только Украина до сих пор ещё не капитулировала, а оказывает достойное сопротивление «второй» армии в мире!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий Эквадор Лоха 13 минут назад
Ну.... теперь восстановят, отправят хлопцам.... будет на чём контратаковать....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Slonyash Полчаса назад
Работайте братья!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vadim Balabanov Полчаса назад
Литва, Эстония, может еще кто..., могут решиться на многое. Мы маленькие, нам все компенсируют...
Отказаться от газа, показать язык Китаю.
Это в виде евроэксперимента. В критическое время Брюссель может сказать : они же смогли, без газа, без Китая... И мы попробуем... (отмазка для населения)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
168
Александр Поляков 43 минуты назад
да и правильно. нечего делать легендарному танку победы у паскудных шлюх.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
MPEG-8 55 минут назад
Это явная провокация, но ответка прилетит позже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
221
Дементий Мурзич 58 минут назад
Ничего, после 404,очередь дойдёт и до оккупантов в прибалтике.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
221
Дементий Мурзич 55 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4
Sergei Час назад
Я, конечно, мог что-то пропустить или не заметить, но скорее всего это всё фэйк. Я, как раз таки, проживаю в Эстонии и тут ничего подобного не происходило. Никакие сервисы не падали, никаких затруднений с доступом к перечисленным ресурсам (по-крайней мере к тем из списка, которыми я пользуюсь) не наблюдалось и не наблюдается.

Скорее всего просто самим "хакерами" хостинг-провайдеры заблокировали доступ к ресурсам за нездоровую активность. И только с их точки зрения это всё и выглядело недоступным.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4
Sergei Час назад
Ну да, судя по их же телеграм каналу, они просто совершают DDOS атаки (и ищут среди подписчиков тех, кто может к ним присоединиться). В общем их самих же системы безопасности и отрезали, скорее всего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Горбовский Час назад
они думают,что Т-34 снесли и всё? а когда Т-14 приедет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
котегRUS 2 часа назад
Работайте, Братья!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
P.F. 2 часа назад
Пиндосская подстилка.

Как грится, на каждую Каю найдется свой куй с винтом...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
139
Vladislav Grigorenko P.F. 44 минуты назад
Так и на каждый [мат] с винтом найдется Кая с закоулком. Это у подстилок - врождённое. Поэтому таких - только нАсквозь, чтоб тоннель между отверстиями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Serg2001 2 часа назад
Мал клоп, да вонюч. Это как раз про маленькие страны типа Польши и Прибалтики. Чем меньше страна, тем слаще она старается американцам вылизывать, чтобы понравиться...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
174
zzzz_987 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

161778



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Подслушано: убойная подборка о родственниках
Подслушано: убойная подборка о родственниках
Убойные мемы о бесполезности, в которых каждый сможет узнать себя
Убойные мемы о бесполезности, в которых каждый сможет узнать себя
Набирающие популярность в сообществах
Человек, убивший Chevrolet Corvair, обрушился с критикой на автопилот Tesla
Человек, убивший Chevrolet Corvair, обрушился с критикой на автопилот Tesla
«Даже не подозревали, что можем быть обмануты»: работяг из “Мосводоканала” отправили восстанавливать Донбасс и не выплатили зарплату
«Даже не подозревали, что можем быть обмануты»: работяг из “Мосводоканала” отправили...
Сравнение двух флагманских "раскладушек" от Samsung и Xiaomi (3 фото)
Сравнение двух флагманских "раскладушек" от Samsung и Xiaomi (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Лавандовые поля

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#животные#картинки#улыбнуло#аварии#сатира#история#люди#фильм
#Юмор#в мире#дтп#кино#подборка#новости#авто аварии#автомобили#Ynews#маразм
#прикол#интересно#позитив#сарказм#интересное#Прошлое#Разное#забавно#природа#Еда
Сравнение двух флагманских "раскладушек" от Samsung и Xiaomi (3 фото) Сравнение двух флагманских "раскладушек" от Samsung и Xiaomi (3 фото) Инсталляции, от которых нельзя оторвать взгляд, а потом невозможно забыть Инсталляции, от которых нельзя оторвать взгляд, а потом невозможно забыть Жители Эстонии создали мемориал на месте, где стоял танк Т-34 в Нарве Жители Эстонии создали мемориал на месте, где стоял танк Т-34 в Нарве Места везения: 5 памятников, которые приносят удачу Места везения: 5 памятников, которые приносят удачу Российские хакеры положили сайт военной корпорации Lockheed Martin Российские хакеры положили сайт военной корпорации Lockheed Martin Российские хакеры из Killnet взломали сайт налоговой службы США Российские хакеры из Killnet взломали сайт налоговой службы США

На что жалуетесь?

Вернуться