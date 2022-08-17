В ответ на снесённый монумент танка Т-34, российские хакеры из KillNet положили государственные сайты Эстонии

По крайней мере, его не распили и не выбросили на помойку, а отвезли в местный музей. Эстонские власти всерьёз взялись за это дело, после того, как премьер-министр Кая Каллас сказала: «Надо как можно быстрее демонтировать все советские памятники на территории республики».