Российские хакеры взломали сайт ФБР США

Хакеры из объединения Killnet сообщили, что получили доступ к базе данных Федерального Бюро Расследований в США. В их руки попали все пароли сотрудников ФБР от различных учетных записей, в том числе соцсетей.
Хакеры из Killnet похвалились очередной удачей: в руки взломщиков попали данные сотрудников ФБР: начиная от кодов к рабочим учётным записям и заканчивая доступом к медицинским картам и паролями к соцсетям (в том числе, к аккаунтам на порносайтах). Об этом они сообщили в своем Телеграм-канале, приложив кучу видео и фото для подтверждения.
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Также оказалось, что все пароли, полученные при взломе сайта ФБР, подходят для входа в сетевую инфраструктуру Пентагона.
Взломщики сообщили, что новость быстро распространяется по американскому сегменту Твиттера, и, что самое главное, многим людям это нравится!
Известно, что ранее хакеты этой группы совершали DDоS-атаки на сайт разведывательного управления Болгарии, вскрывали веб-страницы 14 американских аэропортов, сайты государственных учреждений Молдавии, Греции, а теперь вот добрались и до ФБР.
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P.S. служебные аккаунты на порносайтах это сильно.