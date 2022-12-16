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Российские хакеры взломали сайт ФБР США

Российские хакеры взломали сайт ФБР США

Автор:
16 декабря 2022 11:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   fbi   США   ФБР   взломали сайт   доступ к аккаунту   киллнет   пароль   хакеры   
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Хакеры из объединения Killnet сообщили, что получили доступ к базе данных Федерального Бюро Расследований в США. В их руки попали все пароли сотрудников ФБР от различных учетных записей, в том числе соцсетей.

Хакеры из Killnet похвалились очередной удачей: в руки взломщиков попали данные сотрудников ФБР: начиная от кодов к рабочим учётным записям и заканчивая доступом к медицинским картам и паролями к соцсетям (в том числе, к аккаунтам на порносайтах). Об этом они сообщили в своем Телеграм-канале, приложив кучу видео и фото для подтверждения.



Также оказалось, что все пароли, полученные при взломе сайта ФБР, подходят для входа в сетевую инфраструктуру Пентагона.



Взломщики сообщили, что новость быстро распространяется по американскому сегменту Твиттера, и, что самое главное, многим людям это нравится!



Известно, что ранее хакеты этой группы совершали DDоS-атаки на сайт разведывательного управления Болгарии, вскрывали веб-страницы 14 американских аэропортов, сайты государственных учреждений Молдавии, Греции, а теперь вот добрались и до ФБР.

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Метки: Ynews   fbi   США   ФБР   взломали сайт   доступ к аккаунту   киллнет   пароль   хакеры   
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10  комментариев
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17k
сеньор Леонсио Час назад
Осталось только телесуфлёр Байдена сломать.
P.S. служебные аккаунты на порносайтах это сильно.
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1k
Nick Z 2 минуты назад
всё, теперь Донецк не будут обстреливать ? Или какая польза от всего этого ?
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4k
Феликс Дзержинский 9 минут назад
Помечтали, расходитесь, вас наэбали. Теперь ждём, когда пранкеры-}{уянкеры вован и лёхус позвонят лично Байдену и представятся директорами ЦРУ , потом выложат в сеть телефонный разговор, по которому будет понятно, что Байден боится России и даже на фоне телефонного разговора будет слышно как Байден насрал в штаны.
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15k
эмосурикат прямоползающий 22 минуты назад
меня одного смущают скриншоты на русском?
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9k
krivsan Полчаса назад
ну все,все секреты раскрыты,заживем,а вообще кто нибудь думал что тот же фбр,имеет защиту в виде никому не нужных клонов,или там дураки сидят??взломали,ага
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2k
ganimedx 55 минут назад
Парни конечно молодцы, но я бы не стал это афишировать. Заем врагу знать о дыре в его безопасности.
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12k
котегRUS Час назад
Работайте, Братья!
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