Российские хакеры взломали сайт ФБР США

Хакеры из Killnet похвалились очередной удачей: в руки взломщиков попали данные сотрудников ФБР: начиная от кодов к рабочим учётным записям и заканчивая доступом к медицинским картам и паролями к соцсетям (в том числе, к аккаунтам на порносайтах). Об этом они сообщили в своем Телеграм-канале, приложив кучу видео и фото для подтверждения.