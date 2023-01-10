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«Ко мнению актеров нет смысла относиться всерьёз»: Анатолий Вассерман прокомментировал идею о наказании для звёзд, критикующих Россию

«Ко мнению актеров нет смысла относиться всерьёз»: Анатолий Вассерман прокомментировал идею о наказании для звёзд, критикующих Россию

Автор:
10 января 2023 16:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Анатолий Вассерман   Госдума   артисты   депутат   звезды   шоубиз   
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Он считает, что заявления известных персон соответствуют ожиданиям части общества.

Анатолий Вассерман хорошо знаком нашим гражданам своими выступлениям в интеллектуальных играх и любовью к жилеткам со множеством карманов.

А не так давно он стал депутатом Госдумы.

В числе прочих вопросов депутаты обсуждали механизм лишения артистов званий и наград указом президента. Идею предложила Елена Драпеко,а депутат Дмитрий Гусев предложил в титрах фильмов «указывать предателей».

На эту тему высказался и Анатолий Вассерман. Он считает, что заявления звёзд отвечают ожиданиям некоторой части нашего общества. Главным образом, артисты ориентируются на тех, кто им платит.

«Ко мнению актеров нет смысла относиться всерьез, поскольку сама эта профессия предусматривает максимальное соответствие ожиданиям зрителей. Проблема не в актере, а в нашем обществе, где значительная часть пытается лечь под коллективный Запад и всячески демонстрирует эту готовность».

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Метки: Анатолий Вассерман   Госдума   артисты   депутат   звезды   шоубиз   
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26  комментариев
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6k
Станислав Час назад
Вот уж действительно умный и рассудительный мужик, причем во многих аспектах. Если не во всех XD
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31k
EricDimon 14 минут назад
К любым заявлениям нужно относиться серьезно. И любой человек должен отвечать за свои слова. Даже если он такая проститутка , как ниже представленный " великий" актер.
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10k
GRuslan 15 минут назад
Мужик умный, приятно послушать. То что большинство демонстрируют желание быть под западом это верно. Но общество здесь не виновато, ведь их так воспитали если можно так выразиться, их подвели к тому что бы быть такими, не без западной помощи конечно. Так вот если бы власти не позволяли проникать западным ценностям в нашу жизнь, не мотивировали потреблять, а созидать, то и люди были бы другими. Большинство не умеет включать мозг, 50 процентов бабы о которых можно и не говорить, у них мозгов давно уже нет, дык и мужчины думать перестали, а это ведёт к таким последствиям которые хлебаем ковшами теперь.
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10k
wild cat 19 минут назад
ну так то да. сначала надо разобраться с тем, кто платит....

к примеру - некто А нанимает В убить некого С, что В с успехом и выполняет, получая гонорар.
однако! следуя логике Анатоле (который нас всех спасёт), следует наказать заказчика, а киллера пожурить - он всё поймёт, и исправиться.

к сожалению, это так не работает!
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2k
Вадим В. Новоженов Полчаса назад
Уважаю мужика ! Он, кстати - атеист (специально для антисемитов на канале) .
P.S. - Дизлайки, симпатизирующим ему пользователям, ставят хохлы, в злобе, что пр#ое#бали этого эрудита после переворота 2014 года . Сейчас поправлю, в меру своих сил .
С 2016 года - он россиянин !

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103
Lev A. Полчаса назад
Интересно, а я правильно понимаю, что слова Анатолия Александровича относятся ко всем артистам без исключения? Охлобыстины с Безруковыми и Машковыми тоже в горизонте высказывания?
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1k
taxcop 36 минут назад
При всём к нему уважении, на что это за бред? Есть российское законодательство, обязанность соблюдения которого возложена на ВСЕХ граждан России, в том числе, и на артистов, кто бы там что не мычал про их профессию. И, если артист гавкнул что-то, что соответствует ожиданиям части общества, то отвечать он должен, в случае наличия в его словах признаков правонарушения, в соответствии с действующим законодательством. И относиться к их словам необходимо более чем серьёзно, ибо они - артисты - публичные люди.
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40k
Сергей 37 минут назад
<<Ко мнению актеров нет смысла относиться всерьез>>, но за "свой поганый базар", пусть несут бремя санкций!
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8k
Борис Карабанов 39 минут назад
Глас вопиющего в пустыне.
Ежедневно на этих же "Фишках" не смолкает истеричный визгливый хор: "А! Этот артист сказал! Эта написала! Этот поддержал! Кто они такие? Певцы ртом! Лишить всех званий! Не пускать в страну! Лишить гражданства! Расстрелять! Кому их мнение интересно? Хватит их пиарить! и т.д. и т.п.", а на следующий день всё повторяется с множеством просмотров и множеством гневных комментариев слово в слово повторяющих комментарии вчерашние.
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5k
saliamnn 45 минут назад
Правильную оценку дал.Собака лает,ветер носит.А всякого рода Смольяниновы-это проблема не Бастрыкина,а Суровикина.А Бастрыкин пущай шерстит госдуму.Ну хотя бы куда делись запасы обмундирования для мобилизованных...
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14k
_delphin_ 47 минут назад
Когда это сказал Онотоле - 22 лайка. А когда я - 33 дизлайка. Наверное, у меня русский язык не той системы)))
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33
Александр Шевченко 51 минуту назад
Умные слова, нынче такая редкость.
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314
Johnny Espoleto Час назад
Онотоле херни не скажет!!!
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15k
Голос Вселенной Час назад
А что удивляет-то? Правильно он все сказал, как есть на самом деле.
Инвесторы требуют - артисты исполняют.
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65
ruslan d Час назад
Да собственно трудно не согласиться , кто они такие , чтоб кого-то поучать ?
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