«Ко мнению актеров нет смысла относиться всерьёз»: Анатолий Вассерман прокомментировал идею о наказании для звёзд, критикующих Россию

Он считает, что заявления известных персон соответствуют ожиданиям части общества.
Анатолий Вассерман хорошо знаком нашим гражданам своими выступлениям в интеллектуальных играх и любовью к жилеткам со множеством карманов.
А не так давно он стал депутатом Госдумы.
В числе прочих вопросов депутаты обсуждали механизм лишения артистов званий и наград указом президента. Идею предложила Елена Драпеко,а депутат Дмитрий Гусев предложил в титрах фильмов «указывать предателей».
На эту тему высказался и Анатолий Вассерман. Он считает, что заявления звёзд отвечают ожиданиям некоторой части нашего общества. Главным образом, артисты ориентируются на тех, кто им платит.
«Ко мнению актеров нет смысла относиться всерьез, поскольку сама эта профессия предусматривает максимальное соответствие ожиданиям зрителей. Проблема не в актере, а в нашем обществе, где значительная часть пытается лечь под коллективный Запад и всячески демонстрирует эту готовность».
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к примеру - некто А нанимает В убить некого С, что В с успехом и выполняет, получая гонорар.
однако! следуя логике Анатоле (который нас всех спасёт), следует наказать заказчика, а киллера пожурить - он всё поймёт, и исправиться.
к сожалению, это так не работает!
P.S. - Дизлайки, симпатизирующим ему пользователям, ставят хохлы, в злобе, что пр#ое#бали этого эрудита после переворота 2014 года . Сейчас поправлю, в меру своих сил .
С 2016 года - он россиянин !
Ежедневно на этих же "Фишках" не смолкает истеричный визгливый хор: "А! Этот артист сказал! Эта написала! Этот поддержал! Кто они такие? Певцы ртом! Лишить всех званий! Не пускать в страну! Лишить гражданства! Расстрелять! Кому их мнение интересно? Хватит их пиарить! и т.д. и т.п.", а на следующий день всё повторяется с множеством просмотров и множеством гневных комментариев слово в слово повторяющих комментарии вчерашние.
Инвесторы требуют - артисты исполняют.