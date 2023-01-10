«Ко мнению актеров нет смысла относиться всерьёз»: Анатолий Вассерман прокомментировал идею о наказании для звёзд, критикующих Россию

В числе прочих вопросов депутаты обсуждали механизм лишения артистов званий и наград указом президента. Идею предложила Елена Драпеко,а депутат Дмитрий Гусев предложил в титрах фильмов «указывать предателей».

На эту тему высказался и Анатолий Вассерман. Он считает, что заявления звёзд отвечают ожиданиям некоторой части нашего общества. Главным образом, артисты ориентируются на тех, кто им платит.

«Ко мнению актеров нет смысла относиться всерьез, поскольку сама эта профессия предусматривает максимальное соответствие ожиданиям зрителей. Проблема не в актере, а в нашем обществе, где значительная часть пытается лечь под коллективный Запад и всячески демонстрирует эту готовность».