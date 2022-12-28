"Не показывать роскошь, не материться и незамедлительно извиняться ": для депутатов от "Единой России" подготовили рекомендации к поведению в соцсетях

Грядут новогодние каникулы, после которых случаются конфузы. Употребит россиянин горячительного и ляпнет что-нибудь в соцсетях. Или похвалится роскошными подарками, или выдаст спич, оскорбляющий народ. Одно дело, когда таким образом отличится обыватель Вася Пупкин, другое - если в лужу сядет депутат. Поди потом извиняйся, да восстанавливай репутацию партии. Чтобы такого не произошло, единороссовцам рекомендовали ознакомиться со сводом правил поведения в соцсетях.