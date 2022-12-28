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"Не показывать роскошь, не материться и незамедлительно извиняться ": для депутатов от "Единой России" подготовили рекомендации к поведению в соцсетях

"Не показывать роскошь, не материться и незамедлительно извиняться ": для депутатов от "Единой России" подготовили рекомендации к поведению в соцсетях

Автор:
28 декабря 2022 15:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Госдума   ЕР   депутат   кодекс этики   политика   правила поведения в соцсетях   рекомендации   
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Хороший депутат говорит мало и обдуманно. Но в период праздников возможны всякие неожиданности. Чтобы предотвратить возможные неприятности, депутатам от "Единой России" показали правила поведения в соцсетях.

Грядут новогодние каникулы, после которых случаются конфузы. Употребит россиянин горячительного и ляпнет что-нибудь в соцсетях. Или похвалится роскошными подарками, или выдаст спич, оскорбляющий народ. Одно дело, когда таким образом отличится обыватель Вася Пупкин, другое - если в лужу сядет депутат. Поди потом извиняйся, да восстанавливай репутацию партии. Чтобы такого не произошло, единороссовцам рекомендовали ознакомиться со сводом правил поведения в соцсетях.


Как утверждает источник со ссылкой на парламентария, получившего этот кодекс, перечень состоит из 11 пунктов.

  • Не нарушать уставные этические нормы партии делом, словом, текстом.
  • Соотносить свою позицию и высказывания с базовыми уставными ценностями партии, программными установками и коллегиальной позицией партии по вопросу.
  • Не спешить с реакцией в собственных социальных сетях и комментариях для СМИ: медийные преимущества «быть первым» могут обернуться констатацией «был не прав» (ввел в заблуждение, обманул, лишь бы «словить хайп» и т.д.).
  • Категорически не рекомендуется комментировать международную повестку, военные и внутренние конфликты в других странах без плановых предварительных установок или до озвучивания официальной позиции МИДа; последующие комментарии не должны противоречить официальной позиции государства.
  • Желательно не комментировать специальные профильные вопросы (особенно не инициировать!), если вы не являетесь экспертом в теме или отраслевой проблеме, без консультаций с экспертами и партнерами.
  • Категорически не писать в социальных сетях в неадекватном физическом и психическом состоянии.
  • Выполнять элементарные требования культуры речи, не использовать обсценную лексику и жаргонизмы, которые могут быть истолкованы двояко либо дать оппонентам повод для троллинга.
    Контролировать свои эмоции и реакции, особенно в случае дискуссий в социальных сетях и провокаций.
  • Не выкладывать в своих социальных сетях предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны — все то, что может сформировать о вас представление как о «привилегированном классе» в глазах общественности.
  • «Вдвойне дает тот, кто дает быстро» (лат. выражение): в случае негативного резонанса незамедлительно, не дожидаясь звонков от коллег и дискуссий о правильности мнения или о том, что «все не так меня поняли» и пр., — принести личные извинения и пояснить собственный промах.
    Всегда помнить о том, что мнение лично о вас теперь — это мнение обо всей власти и всей партии.

    Чтобы было доступнее, в документе, как сообщают СМИ, поясняется на примерах, "как не надо делать". В этой рубрике "разбора полётов" фигурирует пост депутата-единоросса Султана Хамзаева от января 2022 года, в котором он высказывается в поддержку «проведения референдума в Казахстане о воссоединении республики с исторической родиной Россией». Кроме прочего, порицается пост депутата Олега Матвейчева, призывавшего во время беспорядков в Казахстане громить салоны соторой связи, владельцы которых мечтали об уходе Назарбаева с поста президента.


    Поясняется, что этот кодекс - просто рекомендации, цель которых - уберечь парламентариев "от возможных недоразумений, поддерживать качественную работу в информационном поле, особенно в праздничные дни".



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Метки: Госдума   ЕР   депутат   кодекс этики   политика   правила поведения в соцсетях   рекомендации   
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12  комментариев
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1k
Ksenia2 Час назад
Это что ж теперь никто не обмолвится про макарошки и "государство не просило вас рожать"?
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14k
Vital Idol 3 минуты назад
есть ложь, наглая ложь, статистика и правила поведения в соцсетях от "Единой России"
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4k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Этих туниядцев(депутатов, правительство и остальных чиновников), всех отправить на Южный полюс, в один конец.
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14k
Ser 37 минут назад
типа того... после этого в Партии (ЕР)Жуликов и Воров что изменится?!
И Они "ВДРУГ" перестанут
воровать!
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5k
Горожанин 41 минуту назад
"Не показывать роскошь, не материться и незамедлительно извиняться".

Если это правда, то методичка с такими формулировками - это констатация вырождения партии власти. Это нехороший симптом. Не методички нужно писать, а зачищать всё пока не поздно.
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9k
Antonium 45 минут назад
"Не выкладывать в своих социальных сетях предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны все то, что может сформировать о вас представление как о «привилегированном классе» в глазах общественности" - вот и ответы на все вопросы. Они "привилегированный класс", а общественность так, говно на палке.
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9k
Б.Касторский 46 минут назад
Прописным истинам учат тех, кто по идее должен являться неким эталоном? Они же голосуют за судьбу страны, пути её развития... и вдруг на, веди себя прилично.
Там точно всё нормально? Тех набрали?
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3k
Александр 50 минут назад
Для кого и корова роскошь.Кто будет определять ценность роскоши?Окой можно хвастаться,а жигой нет?
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4k
iovan2011 Час назад
В носу не ковыряться. Мне кажется так даже трудных детей перед выходом в свет не инструктируют, они там сами не знают, как себя вести? Хотя о чем я, Арашуков до сенатора дошел
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172
ruslan d Час назад
"Не выкладывать в своих социальных сетях предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны все то, что может сформировать о вас представление как о «привилегированном классе» в глазах общественности."

как мило )))
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1k
Максим Макашев Час назад
ну не будут едрисята придерживаться этих правил, и что? Из партии выгонят? Да они и не пропадут. Бабла у них и так достаточно. И без партийной и госдуровской ЗРЯплаты
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