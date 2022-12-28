"Не показывать роскошь, не материться и незамедлительно извиняться ": для депутатов от "Единой России" подготовили рекомендации к поведению в соцсетях

Хороший депутат говорит мало и обдуманно. Но в период праздников возможны всякие неожиданности. Чтобы предотвратить возможные неприятности, депутатам от "Единой России" показали правила поведения в соцсетях.
Грядут новогодние каникулы, после которых случаются конфузы. Употребит россиянин горячительного и ляпнет что-нибудь в соцсетях. Или похвалится роскошными подарками, или выдаст спич, оскорбляющий народ. Одно дело, когда таким образом отличится обыватель Вася Пупкин, другое - если в лужу сядет депутат. Поди потом извиняйся, да восстанавливай репутацию партии. Чтобы такого не произошло, единороссовцам рекомендовали ознакомиться со сводом правил поведения в соцсетях.
Как утверждает источник со ссылкой на парламентария, получившего этот кодекс, перечень состоит из 11 пунктов.
- Не нарушать уставные этические нормы партии делом, словом, текстом.
- Соотносить свою позицию и высказывания с базовыми уставными ценностями партии, программными установками и коллегиальной позицией партии по вопросу.
- Не спешить с реакцией в собственных социальных сетях и комментариях для СМИ: медийные преимущества «быть первым» могут обернуться констатацией «был не прав» (ввел в заблуждение, обманул, лишь бы «словить хайп» и т.д.).
- Категорически не рекомендуется комментировать международную повестку, военные и внутренние конфликты в других странах без плановых предварительных установок или до озвучивания официальной позиции МИДа; последующие комментарии не должны противоречить официальной позиции государства.
- Желательно не комментировать специальные профильные вопросы (особенно не инициировать!), если вы не являетесь экспертом в теме или отраслевой проблеме, без консультаций с экспертами и партнерами.
- Категорически не писать в социальных сетях в неадекватном физическом и психическом состоянии.
- Выполнять элементарные требования культуры речи, не использовать обсценную лексику и жаргонизмы, которые могут быть истолкованы двояко либо дать оппонентам повод для троллинга.
Контролировать свои эмоции и реакции, особенно в случае дискуссий в социальных сетях и провокаций.
- Не выкладывать в своих социальных сетях предметы роскоши, экзотические путешествия и рестораны — все то, что может сформировать о вас представление как о «привилегированном классе» в глазах общественности.
- «Вдвойне дает тот, кто дает быстро» (лат. выражение): в случае негативного резонанса незамедлительно, не дожидаясь звонков от коллег и дискуссий о правильности мнения или о том, что «все не так меня поняли» и пр., — принести личные извинения и пояснить собственный промах.
Всегда помнить о том, что мнение лично о вас теперь — это мнение обо всей власти и всей партии.
Чтобы было доступнее, в документе, как сообщают СМИ, поясняется на примерах, "как не надо делать". В этой рубрике "разбора полётов" фигурирует пост депутата-единоросса Султана Хамзаева от января 2022 года, в котором он высказывается в поддержку «проведения референдума в Казахстане о воссоединении республики с исторической родиной Россией». Кроме прочего, порицается пост депутата Олега Матвейчева, призывавшего во время беспорядков в Казахстане громить салоны соторой связи, владельцы которых мечтали об уходе Назарбаева с поста президента.
Поясняется, что этот кодекс - просто рекомендации, цель которых - уберечь парламентариев "от возможных недоразумений, поддерживать качественную работу в информационном поле, особенно в праздничные дни".
Источник:
- Депутат выступила против пособий для безработных
- Наталья Поклонская призналась, что разочарована в мужчинах
- У депутата-единоросса конфисковали "золотой" бизнес
- В российских школах, техникумах и колледжах хотят ввести обязательную начальную военную подготовку
- Гей-клубы всё? В Госдуме задумались над их судьбой
И Они "ВДРУГ" перестанут воровать!
Если это правда, то методичка с такими формулировками - это констатация вырождения партии власти. Это нехороший симптом. Не методички нужно писать, а зачищать всё пока не поздно.
Там точно всё нормально? Тех набрали?
как мило )))