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От активизма к голому пиару: откуда взялся тренд на оголение на фоне церквей и мечетей

От активизма к голому пиару: откуда взялся тренд на оголение на фоне церквей и мечетей (23 фото + 1 видео)

Автор:
21 января 2022 16:59
Сообщество : Истории
Метки: Мариса Папен   Церковь   активистки femen   ватикан   вера   закон   откровенное фото   
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В 2013 году Владимир Путин подписал так называемый закон о наказании за оскорбление чувств верующих.

Тогда мало кто мог представить, что спустя практически десять лет российские церкви и мечети станут фоном для откровенных фотосессий и видеороликов моделей и блогеров.


Но все-таки некоторые видели в этом законе минусы. Например, российских журналист и ведущий Владимир Познер заявил:

Законопроект престранный и чреватый крайне опасными последствиями. Первое связано с понятием "оскорбление чувств" — кто это определяет?.. Ну и второе — вот запретят девушке-мусульманке носить хиджаб в школе. Это разве не оскорбляет ее религиозные чувства и убеждения? Словом, с этим законом, как мне кажется, нахлебаемся, мало не покажется.

Тогда закон ужесточали из-за резонансного выступления Pussy Riot в храме Христа Спасителя.

В России подобные акции вызывают только негативную реакцию и воспринимаются, скорее как попытка хайпануть. Молодые люди пытаются привлечь внимание, получить цитируемость в СМИ, чтобы потом успешно его монетизировать. И это несмотря на то, что за это можно получить реальный срок или крупный штраф.

Фигурантов одного из первых дел Руслана Бобиева и Анастасию Чистову уже приговорили к 10 годам колонии, в отношении других продолжаются судебные процессы.


Очевидно, что эта проблема есть не только у нас. Как обстоят дела с подобными инцидентами на Западе?

Скандальная модель журнала Playboy Мариса Папен ездила по миру и профессионально занималась "оскорблением чувств верующих". Свое пристрастие к оголенным фотосессиям бельгийка объяснила неприязнью к религиозным заведениям. За свою карьеру провокационных фото Папен побывала в более пятидесяти странах мира, в каждой из которых успела оскорбить чьи-то чувства.

В некоторые из государств бельгийке запретили въезд, например в Египте. В Турции ее и австралийского фотографа Джесси Уолкера даже осудили на реальный срок. Папен приговорили к 7 годам за обнаженные фото на фоне государственных и религиозных святынь. Сейчас они находятся в интернациональном розыске.

Это первое серьезное наказание для свободомыслящей экспрессионистки. И хотя ранее ее задерживали, модель Play boy отделывалась несущественными наказаниями: несколько часов в тюрьме или штрафом.

За скандальную фотосессию в Ватикане модель арестовали только когда она прошла с деревянным крестом по улицам столицы католиков. До этого ей удалось посидеть голой на библиях на одной из площадей.

Также фотограф заснял как люди переодетые в священников "приковывали" Марису Папен к деревянному кресту и проводили странный обряд.

И за все эти кощунственные действия модель и фотограф пробыли всего десять часов в отделении местной жандармерии. Полицейские составили на них протоколы, провели воспитательную беседу и забрали всю технику, а после отпустили.

Несмотря на то, что реальных наказаний бельгийская модель до сих пор не понесла, на ее почту каждый день приходят сотни гневных сообщений от верующих.

Известная американская модель Ким Кардашьян также вызвала шквал недовольных комментариев пользователей под своим фото внутри базилики Святого Петра и в Сикстинской капеллы. Ей даже пришлось сделать специальное заявление, что она была полностью прикрыта, посещая эти святые места.

Но больше всего в борьбе наготы и религии отличились активистки движения Femen. Девушки, борющиеся за права женщин по всему миру знатно прошлись по церквям, соборам и храмам европейских городов.


Одно из первых акций FEMEN был перфоманс на колокольне Софийского собора в Киеве.

Девушки ударили в колокола и вывесили банер с надписью "STOP", а в руках у полуголых девушек были транспаранты против запрета абортов. Активистки назвали свою акцию "Набат".

В апреле 2012 года в отношении четырех активисток было возбуждено уголовное дело по статье хулиганство.

В 2014 году активистка этого движения выбежала на площадь Святого Петра в Ватикане с оголенной грудью, на которой была надпись "God is woman".


Акция состоялась 25 декабря во время католического Рождества. Девушку практически сразу задержали жандармы и доставили в полицейский отдел.

Активистки FEMEN не перестали кидаться грудью на амбразуру и продолжили устраивать акции в Ватикане. Спустя три года на католическое рождество одна из активисток вновь оголилась.

В движении пояснили, что девушка "олицетворяет собой Деву Марию", которая борется "против патриархальных религиозных институтов и их многовековой практики насилия и угнетения женщин". Активистка встала на подиум во время обращения Папы Римского Франциска. Ее также задержали стражи правопорядка.


Не все акции феменисток, осуществленные в Европе, заканчиваются протоколом и воспитательными беседами.

Французская церковь неоднократно судилась с активистками за их скандальные акции.

В 2013 году девушки ворвались во время мессы, проходящей в соборе Парижской Богоматери и "отпраздновали" отречение Папы Римского Бенедикта XVI. Они бегали по собору, стучали палками в колокола, а на их оголенных груди и спине были надписи "Пока-пока, Бенедикт", "Нет гомофобии" и "Кризис веры". Убегая от охранников, они попутно захватили с собой некоторые предметы утвари.

Лидер Femen Инна Шевченко назвала эту акцию шуткой.

10 сентября 2014 года Французский суд снял обвинения в хулиганстве с активисток, посчитав их вину не доказанной. В свою очередь были оштрафованы охранники собора на суммы от 250 до 500 евро за применение силы, при выдворении девушек из здания католического храма.

Другую участницу Femen Элоиз Бутон в том же 2013 году сымитировала аборт в церкви Мадлен, расположенной в Париже. Полуголая женщина разбросала у алтаря телячью печень. Акция была проведена в канун католического рождества. Сама Бутон прокомментировала свой перфоманс кратко: "Рождество отменяется".

Спустя год местный суд приговорил уже бывшую участницу Femen к месяцу тюрьмы.

Архиепископ Парижский, кардинал Андре Вен-Труа, комментируя приговор Элоиз Бутон, заявил, что разочарован реакцией светского общества на кощунственный акт против религии.

В 2014 году Femen из-за многочисленных акций лишились своей штаб-квартиры в пригороде Парижа.

Акции феменисток из движения Femen проходили не только во Франции. Во время празднования рождества 25 декабря девушка прервала мессу кельнского собора.

Суд Германии признал вину девушки по статье "срыв религиозного ритуала" и выписал штраф в размере 1,2 тысячи евро.

В январе движение Femen заявило о распаде организации, свои перфомансы участницы прекратили еще в 2015 году.

Что касается наказаний за преступления, совершенные против религии, то законодательство разных стран по этому вопросу разнится. Во многих странах Европы существует тенденция по отказу от уголовного преследования к назначению штрафов за непристойное кощунственное поведение.

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Метки: Мариса Папен   Церковь   активистки femen   ватикан   вера   закон   откровенное фото   
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66k
parallax Час назад
Не сторонник всяких идолопоклонств, но моральные и этические рамки всё же необходимы. Иначе опустимся до животного уровня.
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225
Knives22 15 минут назад
Первое что должно интересовать русского человека это "а как там у них". У нас закон не должен различать фотографию в трусах и в майке на фоне "пятерочки", от фотографии на фоне церкви.
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59
eutace 40 минут назад
так они это делают не ради сексуального удовлетворения, а из корыстных меркантильных или других собственных интересов. В первом случае их бы считали больными и никто не возмущался
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2k
Sandmännchen (DDR) Час назад
Эксгибиционизм – форма отклоняющегося сексуального поведения, когда сексуальное удовлетворение достигается путём демонстрации половых органов незнакомым лицам, обычно противоположного пола, а также в публичных местах. Эксгибиционизм нередко рассматривается как один из видов сексуального насилия. Как правило, общество достаточно снисходительно относится к эксгибиционизму у женщин, отдельные проявления которого не только не подвергаются осуждению, но даже и поощряются, что находит выражение в существовании культуры стриптиза. Мужское обнажение, с другой стороны, чаще воспринимается негативно. С точки зрения закона эксгибиционизм может рассматриваться как хулиганство или развратные действия. В законодательстве некоторых государств также предусматривается такой специальный состав преступления, как непристойное обнажение. При привлечении эксгибиционистов к ответственности необходимо учитывать возможную патологическую природу влечения к обнажению, которая определяет необходимость применения принудительных мер медицинского характера с целью излечения данного заболевания.
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4k
Shekhar Kapur Час назад
Я не верующая, но то, что делают эти люди просто неприлично и противно .
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1k
Сергей Час назад
шлюхи уже не знают как ещё себя предложить....
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61k
Опиум для народа Час назад
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12k
gavrosh Час назад
Низкая у них социальная ответственность...
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5k
Борис Карабанов Час назад
Да не, не может быть! Враки! Это только тиран-путин свободу самовыражения душит: ни мошонку к мостовой не прибить, ни шашлыки на Вечном огне не пожарить, ни от поминальной свечи в церкви не прикурить, на амвоне не сплясать. Сплошной зажим!
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27k
Е-Лена 2 часа назад
Вот - об одной из таких "девушек":
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