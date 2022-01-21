От активизма к голому пиару: откуда взялся тренд на оголение на фоне церквей и мечетей

Тогда мало кто мог представить, что спустя практически десять лет российские церкви и мечети станут фоном для откровенных фотосессий и видеороликов моделей и блогеров.

Но все-таки некоторые видели в этом законе минусы. Например, российских журналист и ведущий Владимир Познер заявил: