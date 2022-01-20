Полуобнаженная девушка сфотографировалась на фоне Соборной мечети в Москве

В соцсетях гадают, что последует первым: извинения или уголовное дело?
Очередная девица решила посветить своими прелестями в общественном месте. Но на этот раз выбрала для фона не храм, а мечеть. Из одежды на модели нижнее белье, балаклава и незастегнутое пальто.
В Сети появилась информация о том, что организатором съемки стала некая SMM-щица Мария Катанова, которая поучаствовала в роли фотографа. Девушка позиционирует себя как мастер сферы рекламы и продвижения в сети.
Будет уголовное дело или извинения? Или и то, и другое? Как считаете, уважаемые фишкяне? В соцсетях мнения пользователей относительно поступка девушки разделились.
Источник:
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Это месть чуркам за то что они творят в чужих храмах.
Я вот может сейчас пойду на кладбище и начну полумесяцы сбивать. Им можно глумиться, а нам нет?