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Полуобнаженная девушка сфотографировалась на фоне Соборной мечети в Москве

Полуобнаженная девушка сфотографировалась на фоне Соборной мечети в Москве (7 фото)

Автор:
20 января 2022 11:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   девушки   мечеть   реакция соцсетей   скандальное фото   фотосессия   хайп   
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В соцсетях гадают, что последует первым: извинения или уголовное дело?

Очередная девица решила посветить своими прелестями в общественном месте. Но на этот раз выбрала для фона не храм, а мечеть. Из одежды на модели нижнее белье, балаклава и незастегнутое пальто.



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В Сети появилась информация о том, что организатором съемки стала некая SMM-щица Мария Катанова, которая поучаствовала в роли фотографа. Девушка позиционирует себя как мастер сферы рекламы и продвижения в сети.


Будет уголовное дело или извинения? Или и то, и другое? Как считаете, уважаемые фишкяне? В соцсетях мнения пользователей относительно поступка девушки разделились.



Официальная пресса сообщает, что пока информации от полиции не поступало.

Источник:

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Метки: видео   девушки   мечеть   реакция соцсетей   скандальное фото   фотосессия   хайп   
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8k
Бритва 43 минуты назад
"возмутительно", - прокричали они, и ушли на порнохаб.
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25k
blus Минуту назад
Ну и дура.
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2k
Руслан Новак 5 минут назад
Да и насрать. И на дуру и на причину.
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15k
sssss3 7 минут назад
Е.банутым нет покоя......
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22k
Inter 7 минут назад
Дайте ей лопату и отправьте в Ленинград, там ща полный беспредел с очисткой города, так наеПется, что не будет времени на такую хуню!
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26k
Батончик с маком 15 минут назад
Понаставили своих мечетей, уже и сфоткаться негде.
Это месть чуркам за то что они творят в чужих храмах.
Я вот может сейчас пойду на кладбище и начну полумесяцы сбивать. Им можно глумиться, а нам нет?
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43k
Цыц тут у меня 20 минут назад
Единственный вопрос - зачем?
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12k
Голос Вселенной 23 минуты назад
Любой пиар хороший... Плохого пиара не бывает... Здесь просто палку перегнула, но пиар есть пиар...
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735
Chaim Kushnir Полчаса назад
какая же инфляция славы в современном обществе. Раньше, чтобы стать известным, надо было быть Юрием Гагариным, например. А сейчас любая свинья может прославиться на всю планету, просто оголив свое мартышечье тельце, и, что самое гадкое, такая "слава" довольно -таки просто монетизируется, что дает всем этим ничтожествам с мозгами рыбки гуппи ощутить себя чем-то значимым. О времена, о нравы...
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9k
antonium 43 минуты назад
Что опять за бред? Развели плач Ярославны. Всем вообще пофигу. У нас свобода вероисповедания и светское государство.
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5k
VL 50 минут назад
Признаюсь, мне похеру что дальше будет.
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6k
SuperTroll 50 минут назад
У нас светское государство или как? Чем мечети, храмы, будда статуи должны отличаться от других зданий?
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