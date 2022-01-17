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10 необычных ужинов смертников

10 необычных ужинов смертников (11 фото)

Автор:
17 января 2022 20:08
Сообщество : Криминал
Метки: еда   закон   интересное   истории   криминал   правила   суд   факты   
2463
11
Перед тем, как отправиться на казнь, они могли заказать все, что хотели, любой кулинарный изыск. Некоторые блюда вызывали недоумение...
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Метки: еда   закон   интересное   истории   криминал   правила   суд   факты   
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16  комментариев
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9k
GRuslan 52 минуты назад
Максимум покурить и кончать этих негодяев. Единственно надо исключить возможность ошибки, что бы не казнить невиновного.
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20k
Davy Jones 7 минут назад
Сенатор-демократ, занимающий пост в комитете сената штата по правосудию гневно заявил: "Пора положить этому конец. Мне представляется совершенно неприемлемым предоставлять человеку, приговоренному к смерти, такую привилегию. Это привилегия, которую преступник не предоставлял своей жертве".

Конечно же жмот сенатор не о смертниках думал и их преступлениях, а об экономии бюджета штата, омары, пармезан и тд стоят денег. А смертники свое получили и дай бог чтобы среди них не оказадрсь ложно обвиненных как при расмледовании дела Чикатило были растреляны люди, чья вина была лишь в отсутствии убедительного алиби.
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974
Вадим Курбатов 17 минут назад
Сенатор верно подметил!)
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213
zz Полчаса назад
Возникает вопрос-Кто больной на голову? Ответ однозначен-те кто на свободе полные придурки. Убийцы и подонки стебутся, а придурки исполняют желания.
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238
Rom 37 минут назад
Может заказать совершенно любое блюдо.....и все будет исполнено! Например, "жареные ребрышки, клубника, чизбургер, мидии на пару, тыквенный пирог, молочные коктейли"..... вот это да, это мудакам доставляют!
А тот, что попросил землю пожрать.... или тот, кто хотел отдать самую простую пиццу бездомному, вот это вот никак нельзя. Это слишком сложно! Л-логика.
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5k
КремлеКот 41 минуту назад
Как ?! Как можно что-то хотеть есть, зная что тебе завтра кирдык ?
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24
Егор Терентьев 48 минут назад
Как говорила моя бабуля - "Говна им на лопате"
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2k
Sergius SPb 51 минуту назад
Хм,а если бочку черной икры? Или еще чего дорогостоящего и редкого? Хрен.
Убийца обидется и откажется лезть в петлю? Или Всевышний всех накажет?
И зачем осложнять работу патологоанатому? Жратву из желудка доставать.
Ерунда все это.
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392
Трям Sergius SPb 39 минут назад
Это издевательство на самом деле. Я не ем красную, но очень люблю черную икру, купив полкило, она реально надоедает. И я только сейчас начал понимать плакаты из советской эпохи...
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13k
Bill Час назад
Последний чем-то на Зеленского похож.
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776
Mixan Час назад
Для чего эти тупые ритуалы ? Типо "демократия " и т.д. ..Вывели ,расстреляли и дело с концом
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68k
Нанук Паналык Час назад
Странный обычай жрать перед электростулом,а потом на нем обосраться!
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