10 необычных ужинов смертников

2463
11
Перед тем, как отправиться на казнь, они могли заказать все, что хотели, любой кулинарный изыск. Некоторые блюда вызывали недоумение...
Горсть земли, омары, бифштексы... Они имели право потребовать все, что угодно на свою последнюю в жизни трапезу. Как считаете, а это верно - кормить убийц всякой вкуснятиной перед смертью?
Джеймс Смит
7 марта 1983 года Смит застрелил человека при попытке ограбления Международного торгового центра в Хьюстоне. И в тот же день был арестован и провел за решеткой 7 лет. Его казнили с помощью смертельной инъекции в 1990 году.
На свой последний ужин он попросил ему принести немного грязи. Кто-то, особо впечатлительный, говорил, что он хотел завершить ритуал вуду против тюремщиков, но скорее всего Смит поиздевался над ними. Но в просьбе Смиту отказали, поэтому он просто съел стаканчик йогурта.
На свой последний ужин он попросил ему принести немного грязи. Кто-то, особо впечатлительный, говорил, что он хотел завершить ритуал вуду против тюремщиков, но скорее всего Смит поиздевался над ними. Но в просьбе Смиту отказали, поэтому он просто съел стаканчик йогурта.
×
×
Филипп Воркман
Воркман был осужден за убийство полицейского в 1982 году, но процесс был очень спорным. Пять присяжных после вынесения приговора изменили свое мнение и посчитали его невиновным. Однако это не помешало властям штата Теннесси все-таки казнить его.
Его казнили только через четверть века - в 2007 году. И последний ужин Воркман заказал не для себя. Он попросил купить вегетарианскую пиццу и отдать ее бездомному. Администрация тюрьмы эту его просьбу не удовлетворила, однако она стала известна общественности и 9 мая, в день его казни, сотни людей по всей стране, заказали пиццы и отдали их бездомным.
Его казнили только через четверть века - в 2007 году. И последний ужин Воркман заказал не для себя. Он попросил купить вегетарианскую пиццу и отдать ее бездомному. Администрация тюрьмы эту его просьбу не удовлетворила, однако она стала известна общественности и 9 мая, в день его казни, сотни людей по всей стране, заказали пиццы и отдали их бездомным.
Роберт Бьюэлл
Его осудили в 1982 году за убийство 11-летней девочки и ждал исполнения приговора 20 лет. У него был вагон времени, чтобы продумать свое последнее меню. И его просьба озадачила всех окружающих: он заказал одну черную оливку с косточкой. Просьбу, конечно же, удовлетворили, но свидетели последних дней убийцы до сих пор не знают, какой смысл он вложил в столь странную просьбу.
Рикки Ректор
Рикки в 1981 году убил двоих человек, а потом выстрелил себе в голову из дробовика. Но ему удалось выжить, он перенес сложную операцию, после которой стал умственно отсталым. Но это не помешало штату Арканзас его казнить.
Это случилось в 1992 году и за казнью наблюдал Билл Клинтон, который тогда был губернатором штата и специально прилетел для этого. Рикки заказал на ужин бифштекс, жареного цыпленка, газировку "Kool-Aid" со вкусом вишни и кусок пеканового пирога. Он съел все, кроме выпечки, сказав, что оставил ее на следующий раз. Неплохо так.
Это случилось в 1992 году и за казнью наблюдал Билл Клинтон, который тогда был губернатором штата и специально прилетел для этого. Рикки заказал на ужин бифштекс, жареного цыпленка, газировку "Kool-Aid" со вкусом вишни и кусок пеканового пирога. Он съел все, кроме выпечки, сказав, что оставил ее на следующий раз. Неплохо так.
Делберт Тиг
От последнего ужина отказываются достаточно часто. Тиг, приговоренный к смерти за убийство, не хотел есть перед казнью. Тюремщики несколько раз предлагали ему разную еду, но он в итоге согласился съесть чизбургер. Это убедила сделать его мать, которая вошла к нему в камеру и, будто он все еще ее маленький сын, приказала ему не капризничать, а поесть.
Трогательно, сил нет.
Трогательно, сил нет.
Ронни Гарднер
Меню его было не таким уж оригинальным, но интересно то, как он его съел. Перед расстрелом в 2010 году, Ронни заказал бифштекс, омара и кусочек яблочного пирога. И попросил разрешения посмотреть всю трилогию "Властелин колец". Тюремное руководство удовлетворило его просьбу и он смотрел фильмы, одновременно читая малоизвестный криминальный роман "Божественное правосудие".
Томас Грассо
Грассо в 90-е совершил ряд грабежей в Оклахоме и при этом убил двоих человек. Поймали его в 1995 году и приговорили к смертельной инъекции. Его последний ужин был настоящим пиром: жареные ребрышки, клубника, чизбургер, мидии на пару, тыквенный пирог, молочные коктейли. И последнее, что он хотел - это макаронные колечки в соусе в банке, которые не удалось раздобыть. Их заменили на обычные спагетти, что Томасу не понравилось. Когда его вели на казнь, то он заявил журналистам: "Вместо макаронных колечек мне дали спагетти. Я хочу, чтобы пресса знала об этом". Так себе последние слова.
Гэри Симмонс
Он ждал казни с 1996 по 2012 год. У него был большой запас времени, чтобы продумать свой последний прием пищи. Гэри заказал пиццу, два кило пармезана, 500-граммовую упаковку "Доритос", 226 грамм сыра начос, три кг халапеньо, два огромных клубничных коктейля, две бутылки вишневой колы, один кг клубничного мороженого и большую порцию картофеля фри.
Гэри получил все, что просил. Диетологи сказали, что пищевая ценность ужина составила около 29000 калорий. И он смог съесть половину заказанного! Да уж, перед смертью не надышишься, зато наешься.
Гэри получил все, что просил. Диетологи сказали, что пищевая ценность ужина составила около 29000 калорий. И он смог съесть половину заказанного! Да уж, перед смертью не надышишься, зато наешься.
Адольф Эйхман
Это был самый высокопоставленный нацист, который сумел избежать правосудия сразу по окончании войны. Но его выследили, поймали и приговорили к смерти. Эйхман был одним из главных организаторов геноцида евреев. Повешение состоялась в 1962 году и даже ему предложили последний ужин. Эйхман от еды отказался, но попросил бутылку израильского красного вина, скорее всего не осознав иронию этой просьбы.
Прежде чем взойти на эшафот он выпил примерно половину бутылки.
Прежде чем взойти на эшафот он выпил примерно половину бутылки.
Лоуренс Брюэр
Жителя штата Техас, Лоуренса Брюэра, осудили в 1999 году за убийство на почве расовой ненависти. Он с двумя сообщниками поймали чернокожего мужчину 49 лет, увезли его в удаленное место, пытали там, после чего привязали к машине и возили его по земле, пока тот не скончался.
Лоуренс, разделявший некоторые взгляды Ку-клукс-клана, заказал себе очень даже богатый ужин: тройной чизбургер, омлет, жареный куриный стейк, пахиту, пиццу с барбекю, мороженое, арахисовый ирис и три банки безалкогольного пива.
После того, как это все было доставлено, Брюэр решил сделать гадость и просто отказался это все есть. Тюремщики побрезговали есть это вместо смертника и выбросили еду в мусорку.
Брюэр сильно подгадил всем последующим заключенным - после этой выходки Техас стал убивать на голодный желудок.
Сенатор-демократ, занимающий пост в комитете сената штата по правосудию гневно заявил:
"Пора положить этому конец. Мне представляется совершенно неприемлемым предоставлять человеку, приговоренному к смерти, такую привилегию. Это привилегия, которую преступник не предоставлял своей жертве".
Лоуренс, разделявший некоторые взгляды Ку-клукс-клана, заказал себе очень даже богатый ужин: тройной чизбургер, омлет, жареный куриный стейк, пахиту, пиццу с барбекю, мороженое, арахисовый ирис и три банки безалкогольного пива.
После того, как это все было доставлено, Брюэр решил сделать гадость и просто отказался это все есть. Тюремщики побрезговали есть это вместо смертника и выбросили еду в мусорку.
Брюэр сильно подгадил всем последующим заключенным - после этой выходки Техас стал убивать на голодный желудок.
Сенатор-демократ, занимающий пост в комитете сената штата по правосудию гневно заявил:
"Пора положить этому конец. Мне представляется совершенно неприемлемым предоставлять человеку, приговоренному к смерти, такую привилегию. Это привилегия, которую преступник не предоставлял своей жертве".
Источник:
Еще крутые истории!
31
Понравилось31
Новости партнёров
Конечно же жмот сенатор не о смертниках думал и их преступлениях, а об экономии бюджета штата, омары, пармезан и тд стоят денег. А смертники свое получили и дай бог чтобы среди них не оказадрсь ложно обвиненных как при расмледовании дела Чикатило были растреляны люди, чья вина была лишь в отсутствии убедительного алиби.
А тот, что попросил землю пожрать.... или тот, кто хотел отдать самую простую пиццу бездомному, вот это вот никак нельзя. Это слишком сложно! Л-логика.
Убийца обидется и откажется лезть в петлю? Или Всевышний всех накажет?
И зачем осложнять работу патологоанатому? Жратву из желудка доставать.
Ерунда все это.