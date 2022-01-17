10 необычных ужинов смертников

Жителя штата Техас, Лоуренса Брюэра, осудили в 1999 году за убийство на почве расовой ненависти. Он с двумя сообщниками поймали чернокожего мужчину 49 лет, увезли его в удаленное место, пытали там, после чего привязали к машине и возили его по земле, пока тот не скончался.

Лоуренс, разделявший некоторые взгляды Ку-клукс-клана, заказал себе очень даже богатый ужин: тройной чизбургер, омлет, жареный куриный стейк, пахиту, пиццу с барбекю, мороженое, арахисовый ирис и три банки безалкогольного пива.

После того, как это все было доставлено, Брюэр решил сделать гадость и просто отказался это все есть. Тюремщики побрезговали есть это вместо смертника и выбросили еду в мусорку.

Брюэр сильно подгадил всем последующим заключенным - после этой выходки Техас стал убивать на голодный желудок.



Сенатор-демократ, занимающий пост в комитете сената штата по правосудию гневно заявил:

"Пора положить этому конец. Мне представляется совершенно неприемлемым предоставлять человеку, приговоренному к смерти, такую привилегию. Это привилегия, которую преступник не предоставлял своей жертве".