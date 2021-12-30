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Что лежит в чаше Рублевской "Троицы"

Что лежит в чаше Рублевской "Троицы" (13 фото)

Автор:
30 декабря 2021 15:16
Сообщество : RealFishki
Метки: вера   живопись   иконы   интересное   история   религия   
1031
13
Наверное многие знают этот живописный шедевр, но мало кто знает, что же там происходит. А это очень интересно!
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Метки: вера   живопись   иконы   интересное   история   религия   
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6  комментариев
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36k
jonnyD 2 часа назад
Как в старом анекдоте :
- а в чаше то что ?
- да х\з , насрал кто-то !
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212
Rom Час назад
КГ/АМ
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