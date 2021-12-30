Что лежит в чаше Рублевской "Троицы"

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Наверное многие знают этот живописный шедевр, но мало кто знает, что же там происходит. А это очень интересно!
Чаша занимает центральное место на картине, что, конечно же, не случайно. Она символ чего-то очень важного, что имеет отношение к пониманию сюжета. Что же в ней? Если посмотреть на другие иконы с изображением Троицы, то чаша есть не везде.
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Вот тут можно рассмотреть и становится немного жутко.
Это же лицо, которое похоже на человеческое. Узор на чаше - это голова тельца или же овна.
Это же лицо, которое похоже на человеческое. Узор на чаше - это голова тельца или же овна.
История сюжета:
В принципе, в христианской культуре новозаветная традиция существует "поверх" ветхозаветной, как квантовая механика существует "поверх" классической ньютоновской. У образа Троицы есть ветхозаветное толкование "Гостеприимство Авраама".
Если вспомнить библейский сюжет, праотец Авраам сидел возле своего шатра в Мамврийской дубраве. Увидел троих путников - Господь Яхве и двое ангелов, что его сопровождали. Авраам пригласил их отдохнуть и перекусить. Сарра, жена Авраама, испекла хлеб, а он сам выбрал самого лучшего теленка и велел его заколоть.
Если вспомнить библейский сюжет, праотец Авраам сидел возле своего шатра в Мамврийской дубраве. Увидел троих путников - Господь Яхве и двое ангелов, что его сопровождали. Авраам пригласил их отдохнуть и перекусить. Сарра, жена Авраама, испекла хлеб, а он сам выбрал самого лучшего теленка и велел его заколоть.
Тут видно Авраамов дуб и его жилище с накрытым столом. Но самих Сарры и Авраама нет. Потому что это немного другая история, уже не о возникновении иудейского народа.
Мир снова погрузился во тьму... Да, "снова", потому что в библейской истории такое уже происходило и не раз. Ветхозаветный бог решал проблему погрязших во грехе людей просто - уничтожал их (Содом и Гоморра, Потоп). Что, собственно, не сильно-то помогало.
На иконе "Троица" происходит предвидение страшного будущего: Бог-отец (в центре), Христос (слева) и Дух Святой (справа) беседуют, решая, как же по новому, не уничтожая мир людей, искупить человеческие грехи.
На иконе "Троица" происходит предвидение страшного будущего: Бог-отец (в центре), Христос (слева) и Дух Святой (справа) беседуют, решая, как же по новому, не уничтожая мир людей, искупить человеческие грехи.
Святой Дух и Бог Отец смотрят на Христа с немым вопросом, а тот словно отвечает "Я это сделаю", склонившись к ним навстречу.
Чаша в новозаветной "Троице" - это не просто посуда, это символ самопожертвования Христа, который перекликается с молением о чаше в Гефсиманском саду.
Именно поэтому на этой иконе у жертвенного тельца человеческое лицо.
Есть, кстати, еще один "неразгаданный" символ на иконе Андрея Рублева - это гора в верхнем левом углу. Явление Бога и божественной сути Христа всегда происходило на некой возвышенности.
Чаша в новозаветной "Троице" - это не просто посуда, это символ самопожертвования Христа, который перекликается с молением о чаше в Гефсиманском саду.
Именно поэтому на этой иконе у жертвенного тельца человеческое лицо.
Есть, кстати, еще один "неразгаданный" символ на иконе Андрея Рублева - это гора в верхнем левом углу. Явление Бога и божественной сути Христа всегда происходило на некой возвышенности.
На горе Фавор произошло Преображение Господне, тогда Иисус явил свою божественную суть троим избранным ученикам.
На Голгофу взошел Христос, чтобы принести Искупительную Жертву.
На Голгофу взошел Христос, чтобы принести Искупительную Жертву.
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- а в чаше то что ?
- да х\з , насрал кто-то !
А что в чаше-то лежит? Да хер знает в общем...