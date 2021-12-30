Что лежит в чаше Рублевской "Троицы"

Святой Дух и Бог Отец смотрят на Христа с немым вопросом, а тот словно отвечает "Я это сделаю", склонившись к ним навстречу.

Чаша в новозаветной "Троице" - это не просто посуда, это символ самопожертвования Христа, который перекликается с молением о чаше в Гефсиманском саду.

Именно поэтому на этой иконе у жертвенного тельца человеческое лицо.

Есть, кстати, еще один "неразгаданный" символ на иконе Андрея Рублева - это гора в верхнем левом углу. Явление Бога и божественной сути Христа всегда происходило на некой возвышенности.