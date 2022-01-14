Законопроект о введении QR-кодов отложили

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект был отложен для доработки. Володин уточнил, что вопрос будет обсуждаться в понедельник, 17 января, на совете Госдумы.

« Законопроект требует доработки, хочу сказать слова благодарности представителям правительства, что они понимают это», — написал Вячеслав Володин в своём Telegram.