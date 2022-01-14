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Законопроект о введении QR-кодов отложили

Законопроект о введении QR-кодов отложили (3 фото)

Автор:
14 января 2022 13:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: qr-code   володин   госдума   закон   законопроект   интересное   политика   сертификаты   фото   
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В Госдуму внесли законопроект о введении QR-кодов в общественных местах 12 ноября 2021. QR-коды предложили ввести с 1 февраля по 1 июня. Согласно законопроекту, для посещения общественных мест по требованию региональных властей нужно будет предъявить QR-код о вакцинации или перенесенного заболевания.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект был отложен для доработки. Володин уточнил, что вопрос будет обсуждаться в понедельник, 17 января, на совете Госдумы. 

« Законопроект требует доработки, хочу сказать слова благодарности представителям правительства, что они понимают это», — написал Вячеслав Володин в своём Telegram.

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Вице-премьер России Татьяна Голикова пояснила, что законопроект изначально готовился как реакция на распространение дельта-штамма коронавируса, сообщает РБК.

«Правительство совместно с партией «Единая Россия» в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении», — сказала Голикова.

В ноябре Поклонская заявила, что QR-коды нарушают Конституцию РФ. Во время прямой трансляции в Instagram Наталья Поклонская, отвечая на вопрос, нарушают ли QR-коды Конституцию, сказала, что они нарушают еще и "базовые права человечества".

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Метки: qr-code   володин   госдума   закон   законопроект   интересное   политика   сертификаты   фото   
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6k
SuperTroll Час назад
Пошли бы они на Qй со своими кодами
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6k
Николай Полчаса назад
Все не успокоятся, щас посмотрим когда нынешние коды кончаться пойдет народ шваркаться этой вакциной... и каждые пол года так... когда мне интересно начнут раскрывать карты об этой пандемии, и сколько народа умерло от таких экспериментов?
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2k
сеньор Леонсио 45 минут назад
Мадам Арбидол не потерпит плохих продаж арбидола!
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4k
onebibis 49 минут назад
Бизнес-проект "ковид-19" уже себя изжил, проданы коррупционерами-производителями жижи миллионы доз. Никто уже верит в то шмурдяк поможет как-то от заболевания.
Дальше настаивать на многократной вакцинации им стрёмно. И детей с беременными тоже стрёмно принуждать к этим уколам. Вот и отложили.
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428
Олег 58 минут назад
В жопу засуньте свои коды. В жопу Голикоовой.
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26k
Григорий Час назад
Не пускают в магазины. Молодцы. Обрушили экономику.
Вот только мы обычный народ, а капиталисты, что имеют много магазинов, начинают решать проблемы.
Как пример. В Питере стали минировать магазины по телефону. Службы реагируют, доходы падают. Террористы предложили заплатить. Директора заплатили. Не им, а пацанам, что гарантировали решение вопроса. Смотались на Уркаину. Звонков больше не поступает.
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