Законопроект о введении QR-кодов отложили

В Госдуму внесли законопроект о введении QR-кодов в общественных местах 12 ноября 2021. QR-коды предложили ввести с 1 февраля по 1 июня. Согласно законопроекту, для посещения общественных мест по требованию региональных властей нужно будет предъявить QR-код о вакцинации или перенесенного заболевания.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект был отложен для доработки. Володин уточнил, что вопрос будет обсуждаться в понедельник, 17 января, на совете Госдумы.
« Законопроект требует доработки, хочу сказать слова благодарности представителям правительства, что они понимают это», — написал Вячеслав Володин в своём Telegram.
Вице-премьер России Татьяна Голикова пояснила, что законопроект изначально готовился как реакция на распространение дельта-штамма коронавируса, сообщает РБК.
«Правительство совместно с партией «Единая Россия» в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении», — сказала Голикова.
В ноябре Поклонская заявила, что QR-коды нарушают Конституцию РФ. Во время прямой трансляции в Instagram Наталья Поклонская, отвечая на вопрос, нарушают ли QR-коды Конституцию, сказала, что они нарушают еще и "базовые права человечества".
Источник:
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Дальше настаивать на многократной вакцинации им стрёмно. И детей с беременными тоже стрёмно принуждать к этим уколам. Вот и отложили.
Вот только мы обычный народ, а капиталисты, что имеют много магазинов, начинают решать проблемы.
Как пример. В Питере стали минировать магазины по телефону. Службы реагируют, доходы падают. Террористы предложили заплатить. Директора заплатили. Не им, а пацанам, что гарантировали решение вопроса. Смотались на Уркаину. Звонков больше не поступает.