11 фото о том, как за 3 месяца стать плотником, чтобы восстановить больше 150 храмов

Случайностей не бывает. Одна встреча влечет за собой событие, событие — целую череду мероприятий, и вот уже 15 лет на Русский Север едут десятки и даже сотни добровольцев, чтобы ремонтировать и реставрировать деревянные храмы.
С чего все началось, сегодня и расскажем.
Художница Татьяна Юшманова еще студенткой оказалась на берегу Белого моря
В одной из поездок, рисуя пейзажи далекой северной деревушки, Татьяна познакомилась с Александром Слепининым, который своими усилиями пытался спасти старинный храм от разрушения. Познакомившись с его семьей поближе, художница познакомила его со своей, с супругом-священнослужителем.
Алексей Яковлев, протоиерей Московского храма Преподобного Серафима Саровского в Раеве, оставил немного денег на перекрытие крыши
Вернувшись через год, супруги Яковлевы удивились, увидев храм не только с новой крышей, но еще полом и потолком. Объединившись с местными жителями, они начали выносить мусор из храма, проводить субботники, а потом и служить службы.
Получилось в одном селе — получится и в других
Так решили супруги Яковлевы, и начали искать единомышленников, мастеров-плотников и спонсорские средства.
В первые годы Яковлевы привлекали к поездкам на Север своих друзей, родственников и прихожан
Со временем дело восстановления деревянных храмов выросло в проект «Общее дело», к которому стали присоединяться добровольцы из разных уголков страны.
«Общее дело» объединило усилия неравнодушных местных, профессиональных архитекторов, реставраторов, мастеровых и чиновников
Работа находится всем. Кто-то очищает стены от неуместных надписей, кто-то расчищает территорию, кто-то готовит еду на весь палаточный лагерь на полевой кухне.
Отец Алексей организовал при храме в Раеве Школу плотницкого мастерства
Уже примерно 300 человек закончили эту школу, получив необходимые начальные знания. На практику начинающие плотники отправляются в музей-заповедник «Кижи», а дальше приобретают опыт, восстанавливая многочисленные храмы.
Помимо плотницкой школы, на проект работает Школа добровольца
Добровольцы — как правило, люди не случайные. Но бывает нужно узнать (или напомнить) о профилактике травматизма, о том, как организовать палаточный лагерь, как помочь тому, с кем приключилось несчастье. На лекциях желающим рассказывают и об иконописи, и об устройстве и способах консервации деревянных храмов, и о законах, касающихся охраны памятников истории и культуры (возраст многих храмов составляет от 200 до 400 лет).
Когда Школа плотников показала свою востребованность, появилась Школа маленького реставратора
Детей в ней обучают реставрации икон, но не только. Сотрудничая с Третьяковской галереей, Музеем древнерусского искусства имени Андрея Рублева, детям случается помочь в создании целых иконостасов для возрождаемых храмов. Как правило, икон в разрушенных и поруганных храмах давно нет. Бывает, местные приносят сохраненные иконы и просят их отреставрировать, потому что они потемнели от времени.
Сейчас работа запланирована на три года вперед
Сначала изучается местность: по архивам, воспоминаниям старожилов. Находятся пригодные к восстановлению храмы: к сожалению, бывает так, что восстанавливать уже нечего. Первая экспедиция выезжает на место, чтобы произвести необходимые замеры, аэрофотосъемку. Зимой архитекторы делают проекты, согласовывают их с органами охраны памятников. Далее, когда все документы готовы, с наступлением тепла можно приступать к основной работе.
Главное в деле — хороший организатор
Поначалу местные смотрели недоверчиво на затею москвичей. Часто дети прибегают, сначала поглазеть, а потом и помочь, за ними тянутся и родители. Потом уже начинается восстановление, как говорится, всем миром. Главное — чтобы нашелся человек, который бы смог всех собрать воедино ради общего дела. В одной деревне жители сами поставили подпорки, чтобы часовня окончательно не завалилась, а потом сами же ее и восстановили. В Грузии есть монах, который начал в одиночку дело восстановления старинного храма на скале, а с годами к нему присоединились другие, и вокруг скалы даже выросло небольшое поселение.
За 15 лет реализации проекта от разрушения было спасено 163 храма и часовни
Всего до наших дней дошло не более 400 храмов. Для сравнения: до революции в Карелии и областях Вологодской и Архангельской храмов было около 1300, а если считать с часовнями, то значительно больше. И пострадали за прошедший XX век храмы больше не от действия дождя и ветра, а от рук людей.
Источник:
- Дэйв Батиста приютил щенка, над которым жестоко издевались
- Шварценеггер подарил на Рождество 25 домиков бездомным ветеранам
- Пара построила домик для бездомных котов
- Удивительный человек Джадав Пайенг, который в одиночку вырастил огромный лес
- Доброта прячется в мелочах
Понравилось23