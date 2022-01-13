FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6506 постов • 743 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
11 фото о том, как за 3 месяца стать плотником, чтобы восстановить больше 150 храмов

11 фото о том, как за 3 месяца стать плотником, чтобы восстановить больше 150 храмов (12 фото)

Автор:
13 января 2022 09:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: Церковь   в мире   добро   люди   поступок   фото   храм   
199
12

Случайностей не бывает. Одна встреча влечет за собой событие, событие — целую череду мероприятий, и вот уже 15 лет на Русский Север едут десятки и даже сотни добровольцев, чтобы ремонтировать и реставрировать деревянные храмы.

С чего все началось, сегодня и расскажем.


Художница Татьяна Юшманова еще студенткой оказалась на берегу Белого моря

×
×

В одной из поездок, рисуя пейзажи далекой северной деревушки, Татьяна познакомилась с Александром Слепининым, который своими усилиями пытался спасти старинный храм от разрушения. Познакомившись с его семьей поближе, художница познакомила его со своей, с супругом-священнослужителем.

Алексей Яковлев, протоиерей Московского храма Преподобного Серафима Саровского в Раеве, оставил немного денег на перекрытие крыши

Вернувшись через год, супруги Яковлевы удивились, увидев храм не только с новой крышей, но еще полом и потолком. Объединившись с местными жителями, они начали выносить мусор из храма, проводить субботники, а потом и служить службы.

Получилось в одном селе — получится и в других

Так решили супруги Яковлевы, и начали искать единомышленников, мастеров-плотников и спонсорские средства.

В первые годы Яковлевы привлекали к поездкам на Север своих друзей, родственников и прихожан

Со временем дело восстановления деревянных храмов выросло в проект «Общее дело», к которому стали присоединяться добровольцы из разных уголков страны.

«Общее дело» объединило усилия неравнодушных местных, профессиональных архитекторов, реставраторов, мастеровых и чиновников

Работа находится всем. Кто-то очищает стены от неуместных надписей, кто-то расчищает территорию, кто-то готовит еду на весь палаточный лагерь на полевой кухне.

Отец Алексей организовал при храме в Раеве Школу плотницкого мастерства

Уже примерно 300 человек закончили эту школу, получив необходимые начальные знания. На практику начинающие плотники отправляются в музей-заповедник «Кижи», а дальше приобретают опыт, восстанавливая многочисленные храмы.

Помимо плотницкой школы, на проект работает Школа добровольца

Добровольцы — как правило, люди не случайные. Но бывает нужно узнать (или напомнить) о профилактике травматизма, о том, как организовать палаточный лагерь, как помочь тому, с кем приключилось несчастье. На лекциях желающим рассказывают и об иконописи, и об устройстве и способах консервации деревянных храмов, и о законах, касающихся охраны памятников истории и культуры (возраст многих храмов составляет от 200 до 400 лет).

Когда Школа плотников показала свою востребованность, появилась Школа маленького реставратора

Детей в ней обучают реставрации икон, но не только. Сотрудничая с Третьяковской галереей, Музеем древнерусского искусства имени Андрея Рублева, детям случается помочь в создании целых иконостасов для возрождаемых храмов. Как правило, икон в разрушенных и поруганных храмах давно нет. Бывает, местные приносят сохраненные иконы и просят их отреставрировать, потому что они потемнели от времени.

Сейчас работа запланирована на три года вперед

Сначала изучается местность: по архивам, воспоминаниям старожилов. Находятся пригодные к восстановлению храмы: к сожалению, бывает так, что восстанавливать уже нечего. Первая экспедиция выезжает на место, чтобы произвести необходимые замеры, аэрофотосъемку. Зимой архитекторы делают проекты, согласовывают их с органами охраны памятников. Далее, когда все документы готовы, с наступлением тепла можно приступать к основной работе.

Главное в деле — хороший организатор

Поначалу местные смотрели недоверчиво на затею москвичей. Часто дети прибегают, сначала поглазеть, а потом и помочь, за ними тянутся и родители. Потом уже начинается восстановление, как говорится, всем миром. Главное — чтобы нашелся человек, который бы смог всех собрать воедино ради общего дела. В одной деревне жители сами поставили подпорки, чтобы часовня окончательно не завалилась, а потом сами же ее и восстановили. В Грузии есть монах, который начал в одиночку дело восстановления старинного храма на скале, а с годами к нему присоединились другие, и вокруг скалы даже выросло небольшое поселение.

За 15 лет реализации проекта от разрушения было спасено 163 храма и часовни

Всего до наших дней дошло не более 400 храмов. Для сравнения: до революции в Карелии и областях Вологодской и Архангельской храмов было около 1300, а если считать с часовнями, то значительно больше. И пострадали за прошедший XX век храмы больше не от действия дождя и ветра, а от рук людей.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Церковь   в мире   добро   люди   поступок   фото   храм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Жан Плов Лагман 43 минуты назад
Как СССР без такого количества храмов просуществовал? После войны из руин страну подняли, наладили инфраструктуру, промышленность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 21 минуту назад
После 70 лет большевизма/коммунизма, наконец то в России возрождается поповщина. Батюшки учет детишек в школах Закону Божьему, уже скоро будут кафедры богословия в вузах, военно-полевые попы уже служат в армии, страна активно застраивается храмами. И это хорошо - страна теперь находится под защитой Боженьки. Если агрессивное НАТО завтра нападет на Россию, то попы помолятся - и Боженька покарает натовцев жестокими небесными карами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Андрей Иванов 56 минут назад
А если бухать, как не в себя, то ещё и суперкорабль можно построить и зоопарк до кучи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что хуже: ковид или его последствия? Что хуже: ковид или его последствия? Дэйв Батиста приютил щенка, над которым жестоко издевались Дэйв Батиста приютил щенка, над которым жестоко издевались Доброта прячется в мелочах Доброта прячется в мелочах Пара построила домик для бездомных котов Пара построила домик для бездомных котов 17 трогательных фото усыновленных животных, которые обрели дом 17 трогательных фото усыновленных животных, которые обрели дом Удивительный человек Джадав Пайенг, который в одиночку вырастил огромный лес Удивительный человек Джадав Пайенг, который в одиночку вырастил огромный лес
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

761310



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
22
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Особенности жизни в Германии, при виде которых у жителей других стран возникает вопрос: "А что, так можно было?"
1
302
Особенности жизни в Германии, при виде которых у жителей других стран возникает...
Набирающие популярность в сообществах
Несоответствие биологическому возрасту
0
19
Несоответствие биологическому возрасту
Болгарская дубленка, сапоги из Чехословакии. Что носили москвичи зимой в 1960-х
0
3
Болгарская дубленка, сапоги из Чехословакии. Что носили москвичи зимой в 1960-х
На инстаграмщицу Моругину завели дело за фото без одежды у храма в Москве (5 фото)
На инстаграмщицу Моругину завели дело за фото без одежды у храма в Москве (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Было же время
0
0

Лучшие демотиваторы
Соблазн
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#факты#люди#картинки#дтп#комментарии#дети#авто аварии#фильм
#Юмор#ватермарк#история#в мире#Ynews#аварии#Приколы#СССР#Разное#коты
#интересно#животные#кино#интересное#подборка#автомобили#автомир#сша#Россия#сарказм

На что жалуетесь?

Вернуться