11 фото о том, как за 3 месяца стать плотником, чтобы восстановить больше 150 храмов

Поначалу местные смотрели недоверчиво на затею москвичей. Часто дети прибегают, сначала поглазеть, а потом и помочь, за ними тянутся и родители. Потом уже начинается восстановление, как говорится, всем миром. Главное — чтобы нашелся человек, который бы смог всех собрать воедино ради общего дела. В одной деревне жители сами поставили подпорки, чтобы часовня окончательно не завалилась, а потом сами же ее и восстановили. В Грузии есть монах, который начал в одиночку дело восстановления старинного храма на скале, а с годами к нему присоединились другие, и вокруг скалы даже выросло небольшое поселение.

За 15 лет реализации проекта от разрушения было спасено 163 храма и часовни