Полицейские занялись проверкой очередной блогерши, которая разделась на фоне храма

Полина не только инста-модель. Девушка так же была замечена в фильмах для взрослых. Это объясняет её раскованность и поступок. Возможно, таким образом она пыталась обратить на себя внимание. У неё это получилось. После того как снимками заинтересовались правоохранительные органы, она удалила все аккаунты в соцсетях.