Полицейские занялись проверкой очередной блогерши, которая разделась на фоне храма

Полиция занялась проверкой по факту фотосессии 24-летней блогерши Полины Моругиной. Инста-модель опубликовала фотографию, на которой без одежды позирует на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы.
Полина Моругина знаменита в Instagram как polina ice. Ещё в августе девушка сфотографировалась на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы без одежды. Девушка стояла в туфлях спиной к камере, прикрывая грудь. Тело девушки покрыто татуировками.
Полина не только инста-модель. Девушка так же была замечена в фильмах для взрослых. Это объясняет её раскованность и поступок. Возможно, таким образом она пыталась обратить на себя внимание. У неё это получилось. После того как снимками заинтересовались правоохранительные органы, она удалила все аккаунты в соцсетях.
За нарушение права на свободу совести и вероисповедания Моругиной может грозить штраф до 500 тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до одного года, сообщает SHOT.
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Просыпайся уже))
лучше бы проверкой цен в магазинах занялись