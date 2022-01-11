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Полицейские занялись проверкой очередной блогерши, которая разделась на фоне храма

Полицейские занялись проверкой очередной блогерши, которая разделась на фоне храма (3 фото)

Автор:
11 января 2022 12:15
Сообщество : Жить в России
Метки: актриса   болгер   интересное   модель   оскорбление чувств верующих   фото   храм   
3695
3

Полиция занялась проверкой по факту фотосессии 24-летней блогерши Полины Моругиной. Инста-модель опубликовала фотографию, на которой без одежды позирует на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Полина Моругина знаменита в Instagram как polina ice. Ещё в августе девушка сфотографировалась на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы без одежды. Девушка стояла в туфлях спиной к камере, прикрывая грудь. Тело девушки покрыто татуировками.

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Полина не только инста-модель. Девушка так же была замечена в фильмах для взрослых. Это объясняет её раскованность и поступок. Возможно, таким образом она пыталась обратить на себя внимание. У неё это получилось. После того как снимками заинтересовались правоохранительные органы, она удалила все аккаунты в соцсетях.

За нарушение права на свободу совести и вероисповедания Моругиной может грозить штраф до 500 тысяч рублей либо ограничение свободы на срок до одного года, сообщает SHOT.

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Метки: актриса   болгер   интересное   модель   оскорбление чувств верующих   фото   храм   
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2k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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4k
mtonaka 3 минуты назад
Полиция всех преступников переловила, теперь за глупых девок взялась!
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20k
Добрый Алабай 4 минуты назад
Какая-то слабая вера у верующих, если эту веру может поколебать и оскорбить голая девка. Причём, фоткалась она не на церковной территории, а за оградой. А за оградой действуют светские законы, а не церковные.
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22k
MrGod 6 минут назад
Биомусор, в топку.
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266
kolobok263 10 минут назад
усыпить ипанаSHkY
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27k
lem02 12 минут назад
Вряд ли подобные репрессии привлекут к церкви молодежь. Обратили бы все в шутку или просто промолчали бы. Вера она в душе. Храм - всего лишь здание. Девчонку и обсуждать бессмысленно. Молодая, глупая, как и положено быть молодой и глупой.
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2k
Иван Алексеев 13 минут назад
А сколько за это ХР дают и чё за лут выпадает?
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77
Am t 18 минут назад
И эти 500 рублей штрафа гордо пойдут в карманы оскорбленных.
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200k
Orange Zero 18 минут назад
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20k
Дмитрий К. 21 минуту назад
Существо без мозга.
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232
ton 23 минуты назад
А чурбанами в новой Москве полиция заняться не хочет?
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3k
Egoro 23 минуты назад
Ей на себя в зеркало смотреть не страшно?
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3k
Kozlodoev Полчаса назад
Футболистка что ли?
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740
Hallo FreeSpace Полчаса назад
А что оскорбительного в этой фотке . Красивого ничего , а вот чем оскорбились-то ?
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14k
эмосурикат прямоползающий Полчаса назад
а есть версия без цензуры, друг спрашивает?
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14k
эмосурикат прямоползающий Полчаса назад
"нарушение права на свободу совести и вероисповедания" и где это на фото увидели?
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3k
Sergey Полчаса назад
Это не девушка, это синяк какой-то.
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34k
Опаньки Полчаса назад
опять занялась проверкой ....

лучше бы проверкой цен в магазинах занялись
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829
Nick Полчаса назад
Не "человек на фоне храма", а "храм на фоне человека". Человек первичнее всех храмов, религий с атрибутикой и обрядами, и государства с его армией чиновников. Пока об этом не вспомнят, будет твориться такой пиар и хайп.
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1k
Дрочер Полоумный Полчаса назад
По ней дурка плачет уже давно. Даже не плачет, рыдает
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3
Max Koshak Полчаса назад
Что ты [мат] такое?
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