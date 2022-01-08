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Самые большие православные храмы России

Самые большие православные храмы России (11 фото)

Автор:
08 января 2022 11:58
Метки: Церковь   архитектура   православие   путешествия   храм   
585
11
Как известно, храм Христа Спасителя считается самым большим собором Русской православной церкви. Предлагаю взглянуть на другие православные храмы, которые также поражают воображение.
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Метки: Церковь   архитектура   православие   путешествия   храм   
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16  комментариев
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2k
Frank Borman 2 часа назад
СССР гордился своими заводами, метро, вузами и ракетами. Нынешняя Россиия гордится своими храмами, монастырями, попами и монашками. Каждому свое.
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5k
Feldkurat_Katc 7 минут назад
Жаль что не египетские пирамиды. Как же прожить без самого необходимого, без опиума для народа.
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52k
doker 10 минут назад
"Сердце Чечни". Это наши соотечественники.
А вот мечеть Казани. Там тоже молятся россияне.
Красиво, правда?

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16k
sgb66 23 минуты назад
Атеистам мой совет: смотрите на храмы как на произведения зодчества.
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15k
uutb Полчаса назад
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6k
Владимир 2 часа назад
Владимирский Кафедральный Собор в Херсонесе. И Владимирский Собор усыпальница адмиралов. Оба Собора в Севастополе.
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697
Mixan 2 часа назад
А они мне нравятся !!!! Смотрю когда ,на душе благодать .
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6k
sumrаknn 2 часа назад
Песня про эти церкви.
Ссылка youtu.be
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