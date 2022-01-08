Самые большие православные храмы России

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Как известно, храм Христа Спасителя считается самым большим собором Русской православной церкви. Предлагаю взглянуть на другие православные храмы, которые также поражают воображение.
1. Храм Христа Спасителя, Москва
Самый большой собор Русской православной церкви находится в Москве и вмещает до 10 тысяч человек. Это несколько увеличенная копия собора, построенного в 1882 году в честь победы России над Наполеоном. Оригинальную церковь взорвали большевики, и долгое время на ее месте был публичный бассейн.
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2. Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации, Московская область, Кубинка
Третий по высоте православный храм мира (103 метра) напрямую связан с историей Второй мировой войны: его ступени и некоторые элементы отлиты из переплавленного оружия нацистской Германии, а внутри хранятся некоторые вещи Гитлера, включая его фуражку. Черно-зеленый храм из металла и бронзы открыл свои двери в 2020 году в Подмосковье и стал самым обсуждаемым храмом страны.
3. Собор Казанской иконы Божией Матери, Санкт-Петербург
Один из самых известных символов Санкт-Петербурга и фамильная церковь Романовых строилась по подобию базилики Святого Петра в Риме. В советское время храм по иронии судьбы разместил в себе Музей религии и атеизма, а сейчас это один из самых больших действующих соборов страны.
4. Исаакиевский собор, Санкт-Петербург
Его строили 40 лет, до 1858 года, а на наружную отделку купола ушло более 100 кг чистого золота. Однако жители Санкт-Петербурга нашли его ужасно тяжеловесным и слишком огромным по сравнению с окружающими зданиями. Понадобилось время, чтобы привыкнуть к его исполинском размеру - сегодня трудно представить город без Исаакия.
5. Смольный собор, Санкт-Петербург
Храм побил все рекорды долгостроя. 87 лет его возводили, забрасывали, реставрировали, бросали из-за нехватки денег, меняли архитектора и снова перестраивали. Задуманный как монастырь, он вместо этого стал закрытым привилегированным учебным заведением - Институтом благородных девиц. Теперь это действующая церковь с интересной оптической иллюзией: чем ближе наблюдатель подходит к храму, тем меньше кажется храм.
6. Троице-Измайловский собор, Санкт-Петербург
Храм строили частично на деньги императора Николая I, голубые купола расписали золотыми звездами по его личному указанию. Но при большевиках собор закрыли и только по счастливому стечению обстоятельств он остался нетронутым - в планах был его снос и перестройка в городской крематорий.
7. Спасо-Преображенский кафедральный собор, Хабаровск
Его называют «жемчужиной Дальнего Востока». От земли до верха центрального креста храм достигает 95 м и 5 см, что сравнимо с современными небоскребами. Построили его в 2004 году на деньги с пожертвований в городе Хабаровск.
8. Благовещенский кафедральный собор, Воронеж
Возникновение этого храма в Воронеже связывают с основанием самого города - с 1586 годом, когда храм был деревянным. С тех пор он неоднократно перестраивался, переносился и восстанавливался, пока не стал самым высоким зданием города. Его кресты видны практически из любой части Воронежа.
9. Александро-Невский Новоярморочный собор, Нижний Новгород
Храм на стрелке Волги и Оки в Нижнем Новгороде не пережил атеистические 1930-е, был закрыт, все деревянные украшения - пущены на дрова. В его подвале сделали склад, а во время войны на крыше установили зенитную батарею. Полностью отреставрировали храм в 1992 году.
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Метки: Церковь архитектура православие путешествия храм
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А вот мечеть Казани. Там тоже молятся россияне.
Красиво, правда?
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