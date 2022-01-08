Самые большие православные храмы России

Его строили 40 лет, до 1858 года, а на наружную отделку купола ушло более 100 кг чистого золота. Однако жители Санкт-Петербурга нашли его ужасно тяжеловесным и слишком огромным по сравнению с окружающими зданиями. Понадобилось время, чтобы привыкнуть к его исполинском размеру - сегодня трудно представить город без Исаакия.