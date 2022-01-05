Закон по-испански: суд признал законным возврат долга оральным сексом

Истица сочла такой способ возврата займа психологическим давлением. В связи с чем 5 раз занялась с кредитором оральным сексом. После этого женщина решила разорвать договоренность. Но не спешила и отдавать остаток денег. И, как считает кредитор, именно в связи с нежеланием расплачиваться подала на него в суд.

Суд посчитал, что женщина не предоставила достаточных доказательств сексуального насилия со стороны обвиняемого. А сложившиеся между ними отношения были свободными и добровольно согласованными обеими сторонами. В связи с чем такой способ возврата долга был признан законным.