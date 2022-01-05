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Закон по-испански: суд признал законным возврат долга оральным сексом

Закон по-испански: суд признал законным возврат долга оральным сексом (2 фото)

Автор:
05 января 2022 10:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: возврат   долг   заем   закон   испания   секс   суд   
3072
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Жалоба жительницы Испании была отклонена Конституционным судом. Женщина ответила отказом на требование кредитора отдать долг оральным сексом, посчитав это сексуальным домогательством. Но, по сообщению The Local, у судьи оказалось иное мнение по этому поводу.

В конце прошлого года 38-летняя истица направила жалобу на 58-летнего ответчика. В прошлом их даже связывали  родственные отношения: мужчина приходился ей деверем – братом бывшего мужа. Испанка взяла в долг 15 тысяч евро, не уточнив ни сроки, ни способ возврата. Не дождавшись денег, мужчина предложил решить вопрос альтернативным способом: два или три сеанса оральных ласк в неделю до полного погашения долга.


Истица сочла такой способ возврата займа психологическим давлением. В связи с чем 5 раз занялась с кредитором оральным сексом. После этого женщина решила разорвать договоренность. Но не спешила и отдавать остаток денег. И, как считает кредитор, именно в связи с нежеланием расплачиваться подала на него в суд.

Суд посчитал, что женщина не предоставила достаточных доказательств сексуального насилия со стороны обвиняемого. А сложившиеся между ними отношения были свободными и добровольно согласованными обеими сторонами. В связи с чем такой способ возврата долга был признан законным.

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Метки: возврат   долг   заем   закон   испания   секс   суд   
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12k
Хью́берт Час назад
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19k
sanchesS80 36 секунд назад
Проституция в Испании легальна. Т.е. по их законам это как бы обычное оказание услуг. Тоже самое как если бы он договорился "Будешь убираться у меня в доме пока не погасишь долг".
Так что всё честно и законно получается. Особенно если они оговорили сколько долга погашается за каждый сеанс.
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1k
Sam 13 минут назад
С учётом цены примерно в 20 евро за сеанс(цены могут быть устаревшими), мужик за 15 косарей обеспечил себя 750 сеансами, если не частить, то за почти пять лет мадама высосет весь долг

По моему, неплохое вложение средств, надо задуматься...
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13k
Евгений 18 минут назад
А судебные расходы она таким же образом оплачивать будет?
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13k
Valiko 18 минут назад
и предоставить суду видеоматериалы погашения долга!
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447
FuckAbout 22 минуты назад
Ну все верно, раз она начала отдавать долг то считала такую форму для нее приемлимой, просто видать поняла что процесс затянется и на халяву не проскочишь. Если бы она сразу подала в суд былбы повод обязать ее отрабатывать както по другому. Так что все правильно судья сделал. Решила насосать - насасывай!
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5k
Mixalych Полчаса назад
2-3 раза в неделю? Оптимист. Даже если бы она и сама рада была бы так долг погасить, интересно посмотреть на мужика через месяц-два. ну - ну....
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614
SHAGREEN 37 минут назад
Заставили досасывать в зале суда.
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638
Алексей Саушкин 38 минут назад
Да здравствует испанский суд !
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2k
EvgeniySAN 41 минуту назад
Да уж, главное чтоб у нас не ввели такой способ возврата кредитов ))).
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3k
Pechenegiatakuyt 42 минуты назад
Этож сколько раз то надо? Есть кто в теме?)
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1k
анатолий горленко 43 минуты назад
А как суд проверит качество?
Меру? Степень? Глубину?
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26k
Батончик с маком 45 минут назад
Отсосала бы судье и выиграла дело.
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3k
Андрей 54 минуты назад
Нормально так, мужик лет на 50 подписку оформил.)
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447
FuckAbout Андрей Полчаса назад
Это врядли. Не знаю сколько стоит в Испании, но думаю что не меньше 50евро за раз.
(Быстрый гуглеж дает расценки от 100+ евро в борделях, значит на улице дешевле)
Так что 300 сеансов и готово. Если она смазливая может цены поднять ))
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10k
Сережа 56 минут назад
Теперь ей досасывать придется.
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1k
GoInDown Час назад
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