Закон по-испански: суд признал законным возврат долга оральным сексом

Жалоба жительницы Испании была отклонена Конституционным судом. Женщина ответила отказом на требование кредитора отдать долг оральным сексом, посчитав это сексуальным домогательством. Но, по сообщению The Local, у судьи оказалось иное мнение по этому поводу.
В конце прошлого года 38-летняя истица направила жалобу на 58-летнего ответчика. В прошлом их даже связывали родственные отношения: мужчина приходился ей деверем – братом бывшего мужа. Испанка взяла в долг 15 тысяч евро, не уточнив ни сроки, ни способ возврата. Не дождавшись денег, мужчина предложил решить вопрос альтернативным способом: два или три сеанса оральных ласк в неделю до полного погашения долга.
Истица сочла такой способ возврата займа психологическим давлением. В связи с чем 5 раз занялась с кредитором оральным сексом. После этого женщина решила разорвать договоренность. Но не спешила и отдавать остаток денег. И, как считает кредитор, именно в связи с нежеланием расплачиваться подала на него в суд.
Суд посчитал, что женщина не предоставила достаточных доказательств сексуального насилия со стороны обвиняемого. А сложившиеся между ними отношения были свободными и добровольно согласованными обеими сторонами. В связи с чем такой способ возврата долга был признан законным.
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Так что всё честно и законно получается. Особенно если они оговорили сколько долга погашается за каждый сеанс.
По моему, неплохое вложение средств, надо задуматься...
Меру? Степень? Глубину?
(Быстрый гуглеж дает расценки от 100+ евро в борделях, значит на улице дешевле)
Так что 300 сеансов и готово. Если она смазливая может цены поднять ))