Задержанный таджикский пранкер попросил депортации

Впрочем, судя по количеству извинений (он записал аж целых три видео), блогер надеется избежать этой участи.
Вчера столичные полицейские задержали блогера Руслана Бобиева, опубликовавшего 29 сентября в своем Instagram и TikTok провокационную фотографию на фоне храма Василия Блаженного с имитацией орального секса. Особый смысл снимку придал надетый на девушку китель сотрудника МВД.
В МВД сообщили, что на Бобиева и блогершу Асю Акимову, которую в Сети называют эскортницей, оформили протоколы по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, и по административной статье за незаконное ношение форменной одежды (на девушку) и нарушении правил въезда в страну на уроженца Таджикистана. Обоих задержали на 10 суток.
Изначально на аморальное фото обратил внимание основатель "Мужского государства" Владислав Поздняков, который призвал своих соратников писать жалобы на блогера в полицию. Позднее снимки разлетелись по соцсетям и вызвали резонанс. В итоге из-за жалоб пользователей Сети Instagram-аккаунт Бобиева со стотысячной аудиторией был заблокирован.
А сам блогер, находясь в отделе полиции, заплаканным голосом уже извиняется перед "русским народом", просит его депортировать и обещает больше никогда не открывать Instagram.
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Известно, что Бобиев приехал в Москву из Сочи. В столице поступил в МГУ, но как сообщают СМИ, его оттуда уже исключили.
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Извинений много не бывает, подумал бородатый хайпожор, и попросил прощения в третий раз
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Какое наказание грозит таджикскому блогеру пока неизвестно. Скорее всего, после ареста его ждет возвращение в родной Памир. Но вполне возможно, что на Бобиева заведут уголовное дело по статье "Оскорбление чувств верующих" - на этом настаивают многие интернет-пользователи. Впрочем, некоторые СМИ пишут, что уголовное дело на парочку уже завели, но официального подтверждения этой информации пока нет.
"Одаренный" блогер из Таджикистана известен своими провокационными выходками. Ранее он записывал пранки, где нападал на людей со спины в столичном метро и торговых центрах.
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UPD: уголовное дело на Бобиева пока не завели, но скорее всего, заведут, поскольку материалы дела в отношении блогера полицейские передали Следственному комитету.
"Учитывая, что действия молодых людей носили публичный, демонстративный характер, выражали явное неуважение к обществу и содержали признаки оскорбления чувств верующих, собранные полицейскими материалы направлены в территориальное подразделение Следственного комитета РФ для правовой оценки и принятия процессуального решения", - сообщили в полиции.
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А вот если учесть, что храм Василия Блаженного давно и прочно является одним из международно известных символов России, да ещё и вспомнить, какому событию посвящён, то становится ясно, что обгадить этот говнюк пытался не верующих, а Россию и ее историю.
Правда, читать-писать плохо умеют....
В Нальчике, Грозном и Махачкале!
Так-то он государственную символику нагнул...
Государственные символы установленные конституцией, специальными законами или традициями особые, как правило исторически сложившиеся, отличительные знаки (символы) государства, олицетворяющие его национальный суверенитет, самобытность. К основным государственным символам относятся государственный флаг, государственный герб, государственный гимн.