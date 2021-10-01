Задержанный таджикский пранкер попросил депортации

Изначально на аморальное фото обратил внимание основатель "Мужского государства" Владислав Поздняков, который призвал своих соратников писать жалобы на блогера в полицию. Позднее снимки разлетелись по соцсетям и вызвали резонанс. В итоге из-за жалоб пользователей Сети Instagram-аккаунт Бобиева со стотысячной аудиторией был заблокирован.





А сам блогер, находясь в отделе полиции, заплаканным голосом уже извиняется перед "русским народом", просит его депортировать и обещает больше никогда не открывать Instagram.