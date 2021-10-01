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Задержанный таджикский пранкер попросил депортации

Задержанный таджикский пранкер попросил депортации (3 фото + 4 видео)

Автор:
01 октября 2021 12:42
Сообщество : Криминал
Метки: богер   видео   задержание   извинения   провокация   таджик   фото   
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Впрочем, судя по количеству извинений (он записал аж целых три видео), блогер надеется избежать этой участи.

Вчера столичные полицейские задержали блогера Руслана Бобиева, опубликовавшего 29 сентября в своем Instagram и TikTok провокационную фотографию на фоне храма Василия Блаженного с имитацией орального секса. Особый смысл снимку придал надетый на девушку китель сотрудника МВД.

В МВД сообщили, что на Бобиева и блогершу Асю Акимову, которую в Сети называют эскортницей, оформили протоколы по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, и по административной статье за незаконное ношение форменной одежды (на девушку) и нарушении правил въезда в страну на уроженца Таджикистана. Обоих задержали на 10 суток.

Изначально на аморальное фото обратил внимание основатель "Мужского государства" Владислав Поздняков, который призвал своих соратников писать жалобы на блогера в полицию. Позднее снимки разлетелись по соцсетям и вызвали резонанс. В итоге из-за жалоб пользователей Сети Instagram-аккаунт Бобиева со стотысячной аудиторией был заблокирован.


А сам блогер, находясь в отделе полиции, заплаканным голосом уже извиняется перед "русским народом", просит его депортировать и обещает больше никогда не открывать Instagram.

Известно, что Бобиев приехал в Москву из Сочи. В столице поступил в МГУ, но как сообщают СМИ, его оттуда уже исключили.

Какое наказание грозит таджикскому блогеру пока неизвестно. Скорее всего, после ареста его ждет возвращение в родной Памир. Но вполне возможно, что на Бобиева заведут уголовное дело по статье "Оскорбление чувств верующих" - на этом настаивают многие интернет-пользователи. Впрочем, некоторые СМИ пишут, что уголовное дело на парочку уже завели, но официального подтверждения этой информации пока нет.


"Одаренный" блогер из Таджикистана известен своими провокационными выходками. Ранее он записывал пранки, где нападал на людей со спины в столичном метро и торговых центрах.

UPD: уголовное дело на Бобиева пока не завели, но скорее всего, заведут, поскольку материалы дела в отношении блогера полицейские передали Следственному комитету.


"Учитывая, что действия молодых людей носили публичный, демонстративный характер, выражали явное неуважение к обществу и содержали признаки оскорбления чувств верующих, собранные полицейскими материалы направлены в территориальное подразделение Следственного комитета РФ для правовой оценки и принятия процессуального решения", - сообщили в полиции.

Источник:

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Метки: богер   видео   задержание   извинения   провокация   таджик   фото   
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58  комментариев
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675
And Kkk Час назад
Мерзкая обезьянка. Не какого достоинства.
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480
Бич Бичовский 2 минуты назад
Че то дохрена ох.уевших пи.доро-пранкеров развелось. Пускай зону топчут оба годик-другой, а потом пинком из страны.
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2k
lekha-fil 3 минуты назад
И этому всё сойдет с рук. Правосудие не для них. Пожурят и отпустят.
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2k
Буратино 7 минут назад
а чо неужели нет статьи, по которой его можно лет на пять хотя бы севернее отвезти пожить и уже потом выслать без права возвращаться?
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7k
Тудаблин 11 минут назад
МГУ, ёпт. А вы ничего не понимаете
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1k
Андрей Евтушенков 15 минут назад
Макака
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940
lobster 17 минут назад
И п%зду эту пусть с собой забирает
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7k
sivanov1079 18 минут назад
Депортировать конечно. +штраф. Своего говна блохерного навалом
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5k
Sanar 22 минуты назад
Хорошо помяли менты обезьяну, шарики красные не выспался блохер))
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10k
Сергей 22 минуты назад
Я хоть и не атеист, но оскорбления чувств именно верующих тут не особо набирается.
А вот если учесть, что храм Василия Блаженного давно и прочно является одним из международно известных символов России, да ещё и вспомнить, какому событию посвящён, то становится ясно, что обгадить этот говнюк пытался не верующих, а Россию и ее историю.
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736
Четырёхолёсный Самовар Полчаса назад
он не может толком двух слов связать, как он в МГУ поступил?
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319
Sergio Полчаса назад
эта обезьяна ПОСУПИЛА в МГУ?
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258
Пётр Зайко Полчаса назад
катапультой депортировать в родной кишлак
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299
trancer001 39 минут назад
Лох лохом
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137
Степан Злыгостев 43 минуты назад
Что-то гастеры последнее время совсем окуели
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1k
Лёха 43 минуты назад
За честь мундира МВД шникам с него спросить по полной слабо?
Так-то он государственную символику нагнул...
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687
Дмитрий 45 минут назад
А чего сразу депортировать то?) Ему на зоне верующие по понятиям быстро и четко всё растолкуют ))))
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11k
Святослав 46 минут назад

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8k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 47 минут назад
жалкое зрелище,пожизненный запрет на въезд в страну,пусть пранкует на родине,там быстро кастрируют
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−37
Дмитрий Иванов 49 минут назад
А потом нам будут рассказывать сказки о "трудолюбивых" мигрантах, якобы готовых работать за копейки на грязных и тяжёлых работах и ленивых русских. Трудолюбивых блогеров нам точно и своих хватит.
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39k
dima423 49 минут назад
девка еще симпатичная такая, прям даже обидно) хочется ее спросить, нахера ж ты дура так делаешь, ради 3 копеек котрые он тебе забашлял за эту фотосессию, ты так свой имидж опускаешь ниже плинтуса...потом же хер отмоешься
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