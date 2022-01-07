Имеете домашнее животное? Вы эгоист: версия Папы Римского

Во всяком случае, такого мнения придерживается Папа Римский Франциск.
Древняя ирландская пословица гласит, что нужно остерегаться людей, которые не любят кошек. Судя по всему, особо опасен Папа Римский Франциск.
На одной из своих встреч с прихожанами он заявил, что многие люди эгоисты из-за того, что они заводят домашних животных, не желая заводить детей.
Святейшество заявил, что замена детей домашними животными «лишает нас человечности». Франциск уверен, что, заводя кошку или собаку, человек просто-напросто отказывается от ценностей материнства или отцовства. А это, в свою очередь может привести к увяданию цивилизации.
«Сегодня мы видим такую форму эгоизма. Мы видим, что некоторые люди не хотят иметь ребенка. Иногда они имеют одного, и все, однако у них есть собаки и кошки, которые заменяют детей. Это может рассмешить людей, но это реальность», — заявил папа Римский.
Парам, у которых не может быть детей в силу здоровья или других причин, понтифик порекомендовал рассмотреть вариант усыновления. При этом по мнению папы, многих людей пугает перспектива стать родителем. Он признает, что рождение ребенка – риск, но при этом еще большим риском, с его слов, является не иметь ребенка вовсе.
В последнее время католическая церковь все чаще обращает внимание на проблемы родителей и в целом детей. Так, например, он давал советы по тому, как сохранить свою семью в пандемию коронавируса: относиться друг к другу с большим терпением. К тому же, он назвал три главных слова, которые помогут в сохранении семьи: спасибо, пожалуйста и прости.
Однако это вовсе не отменяет того факта, что католические священники обязаны быть бездетными: эгоисты ли они? Да, церковь делает многое, но и скандалов, связанных с растлением несовершеннолетними, тоже хватает.
Да и, судя по всему, понтифик вовсе не обращает внимания на то, что в последнее время европейцы отказываются заводить детей как раз из-за того, что многие не могут дать своим чадам достойный уровень жизни.
А как вы считаете: бездетные пары – эгоисты или же просто мыслят рационально?
Источник:
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К БОГУ ЭТО НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ
Если об этой теме было в Сауспарке, значит там действительно было много всего
Между прочим, это относится и к России. Сейчас руские активно замещаются среднеазиатами и кавказцами.