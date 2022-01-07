Имеете домашнее животное? Вы эгоист: версия Папы Римского

Да и, судя по всему, понтифик вовсе не обращает внимания на то, что в последнее время европейцы отказываются заводить детей как раз из-за того, что многие не могут дать своим чадам достойный уровень жизни.

А как вы считаете: бездетные пары – эгоисты или же просто мыслят рационально?