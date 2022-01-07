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Имеете домашнее животное? Вы эгоист: версия Папы Римского

Имеете домашнее животное? Вы эгоист: версия Папы Римского (8 фото)

Автор:
07 января 2022 19:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Церковь   вера   дети   католик   папа римский   семья   
1583
8

Во всяком случае, такого мнения придерживается Папа Римский Франциск.

Древняя ирландская пословица гласит, что нужно остерегаться людей, которые не любят кошек. Судя по всему, особо опасен Папа Римский Франциск.

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На одной из своих встреч с прихожанами он заявил, что многие люди эгоисты из-за того, что они заводят домашних животных, не желая заводить детей.

Святейшество заявил, что замена детей домашними животными «лишает нас человечности». Франциск уверен, что, заводя кошку или собаку, человек просто-напросто отказывается от ценностей материнства или отцовства. А это, в свою очередь может привести к увяданию цивилизации.

«Сегодня мы видим такую форму эгоизма. Мы видим, что некоторые люди не хотят иметь ребенка. Иногда они имеют одного, и все, однако у них есть собаки и кошки, которые заменяют детей. Это может рассмешить людей, но это реальность», — заявил папа Римский.

Парам, у которых не может быть детей в силу здоровья или других причин, понтифик порекомендовал рассмотреть вариант усыновления. При этом по мнению папы, многих людей пугает перспектива стать родителем. Он признает, что рождение ребенка – риск, но при этом еще большим риском, с его слов, является не иметь ребенка вовсе.

В последнее время католическая церковь все чаще обращает внимание на проблемы родителей и в целом детей. Так, например, он давал советы по тому, как сохранить свою семью в пандемию коронавируса: относиться друг к другу с большим терпением. К тому же, он назвал три главных слова, которые помогут в сохранении семьи: спасибо, пожалуйста и прости.

Однако это вовсе не отменяет того факта, что католические священники обязаны быть бездетными: эгоисты ли они? Да, церковь делает многое, но и скандалов, связанных с растлением несовершеннолетними, тоже хватает.

Да и, судя по всему, понтифик вовсе не обращает внимания на то, что в последнее время европейцы отказываются заводить детей как раз из-за того, что многие не могут дать своим чадам достойный уровень жизни.

А как вы считаете: бездетные пары – эгоисты или же просто мыслят рационально?

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Метки: Церковь   вера   дети   католик   папа римский   семья   
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36  комментариев
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82k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
После того, как Католическая церковь поддержала гомосексуализм и всякие ЛГБТ-зоопарки - ДАЛЬШЕ ОБСУЖДАТЬ УЖЕ НЕЧЕГО
К БОГУ ЭТО НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ
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7k
Михаил 36 секунд назад
Он бред говорит. Исламисты плодят детей пачками. И что? Добавили это им человечности?
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142
КАКАнгел 6 минут назад
скорее он обеспокоен что стадо плохо плодится и получится состричь меньше шерсти с овец причем буквально (пастырь и агнцы ). Счастливые люди в церковь почти не ходят- церковь питается несчастьем. А любители животных имеют тех кто их искренне любит в любую секунду и кто им греет душу .
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53
Капитан ФСБ 7 минут назад
Старый маразматик.
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39k
Alex 13 минут назад
Пусть лучше свою жену поучит щи варить
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12k
Bill 18 минут назад
В данном конкретном случае - Папа дело говорит.
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2k
Аркадий 21 минуту назад
Бог его знает, но вот в тик-токе есть одна дама которая кормит своих собачек исключительно отборным мясом, суму в месяц озвучила внушительную. На вопрос: а есть ли у нее с муже дети? ответ был, дословно не помню, но что то типа: детей терпеть не могу, особенно грудного возраста, да и повзрослев добра от них не ждите, есть конечно исключения, но это редкось. Вот это я думаю эгоизм...
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27k
Notan Blaine Полчаса назад
Учитывая педофильские скандалы связанные с католическими священниками, лучше бы он молчал.
Если об этой теме было в Сауспарке, значит там действительно было много всего
Ссылка www.youtube.com
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9k
Dmitry Полчаса назад
А благословение гей браков - не эгоизм? Или э то "другое"? Или молчаливое невмешательство, в период холокоста? Вот чья бы корова мычала, а папская - молчала. Как вопрос про бабло - норма, как какую то хрень ляпнуть...
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−8
Pablo Desdichado Полчаса назад
Что общего между домашними животными и детьми???
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7k
Артём Полчаса назад
Хм, автор - долбо...б, вообще-то. Папик так-то по делу наехал на чайлд-фри, а вовсе не на тех, кто заводит домашних животных.
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Папа все правильно сказал. Вся Европа сейчас вымирает, население постепенно замещаеется муслимами. Семьи, например в Германии и Франции, предпочитают заводить 3-4 собачек или кошек, чем 1 ребенка. А исламизация, это, мягко говоря, нехорошо. Жизнь будет как в Афганистане или Пакистане. Так что или Европа начнет рожать, или она окончательно сгинет к концу 21 века.
Между прочим, это относится и к России. Сейчас руские активно замещаются среднеазиатами и кавказцами.
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552
Сам дурак 36 минут назад
Блин..а ведь он не так уж и не прав.
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527
Санёк 38 минут назад
Осознанно бездетные-эгоисты конечно. Они беспокоятся, как бы свой уровень жизни не потерять. Это ж на всю жизнь ответственность. А котик-собачка, что? 10-12 лет корм да горшок покупай и считай себя папой-мамой. Сдохнет-нового заведем.
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2k
Андрей 44 минуты назад
Только в случае, если вы версия папы римского)
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1k
сергей ремизов 45 минут назад
Имеете папу Римского ,вы кормилец. Лучше уж кошку кормить, больше пользы.
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527
Санёк 47 минут назад
Ну [мат], в XVI-XVII уровень жизни был не то что сейчас и медицина, и технологии, вот время было...
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1k
Квантовый_Слесарь_82 56 минут назад
Лучше чем педофилом.
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25k
Владимир 58 минут назад
Сравн вать детей и домашних животных это, конечно, сильно..
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3k
dampfer Час назад
Выдернутый из контекста заголовок. Провокационный вопрос в конце. Автор - дорого за опус заплатили?
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2k
Алексей Час назад
Ну правильно. Если детей не будет, то кого будут совращать его подчинённые?
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