Мусульмане требуют наказать девушку, показавшую ягодицы на фоне мечети Кул-Шариф

Очередная блогерша продемонстрировала свою кормилицу не в самом удачном месте. На этот раз оскорбились уже мусульмане, поскольку Onlyfans-модель Дарья Пепеляева сняла ролик в обтягивающих лосинах на фоне казанской мечети Кул-Шариф.





Видео Дарьи в мгновения ока разлетелось по татарстанским пабликам, некоторые подписчики которых наперебой желали девушке мира, добра, любви и ролика с переломанными ногами на фоне той же мечети и уголовного дела за оскорбление чувств верующих.