Мусульмане требуют наказать девушку, показавшую ягодицы на фоне мечети Кул-Шариф

У модели хватило ума не снимать леггинсы, и посему Следственный комитет не торопится возбуждаться по статье "оскорбление чувств верующих".
Очередная блогерша продемонстрировала свою кормилицу не в самом удачном месте. На этот раз оскорбились уже мусульмане, поскольку Onlyfans-модель Дарья Пепеляева сняла ролик в обтягивающих лосинах на фоне казанской мечети Кул-Шариф.
Видео Дарьи в мгновения ока разлетелось по татарстанским пабликам, некоторые подписчики которых наперебой желали девушке мира, добра, любви и ролика с переломанными ногами на фоне той же мечети и уголовного дела за оскорбление чувств верующих.
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"Мусульманство не терпит непристойных фотографий и видео. Неважно, где сделано это фото: на фоне мечети Кул-Шариф, на фоне Кремля или на море. Люди, тем более женщины, не должны показывать всем части своего тела. Пусть даже фото сделано дома - нельзя выставлять такое на публику. Это неправильно, это грех", - более сдержанно прокомментировал поступок девушки студент Российского Исламского института Марата Исмагилова.
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При этом нужно отдать должное адекватным татарским мусульманкам, которые "заступились" за девушку. Председатель Союза мусульманских женщин России Наиля Зиганшина заявила, что наказывать девушку не стоит, ведь в подобном поведение отдельных "моделей" отчасти виновато и общество, и ведомства, которые должны воспитывать молодёжь.
"Наказывать пока не надо, но просвещать обязательно нужно. Учить молодёжь, как с уважением относиться к духовности, к своей истории. Эту работу надо вести обязательно и СМИ, и организациям общественным, молодёжным. Чтобы до наказания дело не дошло, надо усиленно заниматься этим вопросом и воспитывать", - заявила Наиля Зиганшина.
К счастью для девушки, ни в МВД, ни в СК пока никак не отреагировали на её ролик, что странно в свете последних событий с реальными сроками и возбуждением дел за мелкое хулиганство, оскорбление чувств верующих и осквернение символов воинской славы на блогеров, которые вульгарными снимками и роликами решили хайпануть на фоне знаковых мест.
Напомним, что в конце мая нынешнего года в Казани уже был похожий скандал с мечетью Кул-Шариф и туго обтянутыми в легинсы ягодицами. Перед марафоном девушки-бегуньи разминались в центре города, и помимо их натренированных задниц в кадр попал религиозный объект. Особо верующие тогда сильно оскорбились, но дальше возмущений дело не зашло.
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А то вокруг все такие обидчивые, прям ппц
Ну и вообще - уже давно надо развешивать таблички: "Осторожно - верующие оскорбляются!" с приписочкой "СК РФ".
PS админ, падла, удали мой акк.. че за днище, в 21ом году сайт без кнопки удаления акк... я ипал ты шкальник тупой
Но почему то меня это не задевает.
Не пойму даже, как может помешать мне Верить , чья то голая жопа ?
Если взять самый крайний случай . Я молюсь , а она прыгает между мной и Иконой.
Я много голых жоп видел , врят ли там что то новое , Господу , я думаю то же моя молитва важнее.
Те , по настоящему верующие (и в поступках тоже) которых я знаю - тоже как то спокойно к этому относятся.
Будет возможность спрошу об этом настоящих мусульман (которые мусульмане не только на словах и не только по праздникам)
Идеальное фото мусульманской женщины.