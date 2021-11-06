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Мусульмане требуют наказать девушку, показавшую ягодицы на фоне мечети Кул-Шариф

Мусульмане требуют наказать девушку, показавшую ягодицы на фоне мечети Кул-Шариф (3 фото + 3 видео)

Автор:
06 ноября 2021 13:38
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   мечеть   модель   мусульмане   наказание   ягодицы   
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У модели хватило ума не снимать леггинсы, и посему Следственный комитет не торопится возбуждаться по статье "оскорбление чувств верующих".

Очередная блогерша продемонстрировала свою кормилицу не в самом удачном месте. На этот раз оскорбились уже мусульмане, поскольку Onlyfans-модель Дарья Пепеляева сняла ролик в обтягивающих лосинах на фоне казанской мечети Кул-Шариф.


Видео Дарьи в мгновения ока разлетелось по татарстанским пабликам, некоторые подписчики которых наперебой желали девушке мира, добра, любви и ролика с переломанными ногами на фоне той же мечети и уголовного дела за оскорбление чувств верующих.

"Мусульманство не терпит непристойных фотографий и видео. Неважно, где сделано это фото: на фоне мечети Кул-Шариф, на фоне Кремля или на море. Люди, тем более женщины, не должны показывать всем части своего тела. Пусть даже фото сделано дома - нельзя выставлять такое на публику. Это неправильно, это грех", - более сдержанно прокомментировал поступок девушки студент Российского Исламского института Марата Исмагилова.

При этом нужно отдать должное адекватным татарским мусульманкам, которые "заступились" за девушку. Председатель Союза мусульманских женщин России Наиля Зиганшина заявила, что наказывать девушку не стоит, ведь в подобном поведение отдельных "моделей" отчасти виновато и общество, и ведомства, которые должны воспитывать молодёжь.


"Наказывать пока не надо, но просвещать обязательно нужно. Учить молодёжь, как с уважением относиться к духовности, к своей истории. Эту работу надо вести обязательно и СМИ, и организациям общественным, молодёжным. Чтобы до наказания дело не дошло, надо усиленно заниматься этим вопросом и воспитывать", - заявила Наиля Зиганшина.

К счастью для девушки, ни в МВД, ни в СК пока никак не отреагировали на её ролик, что странно в свете последних событий с реальными сроками и возбуждением дел за мелкое хулиганство, оскорбление чувств верующих и осквернение символов воинской славы на блогеров, которые вульгарными снимками и роликами решили хайпануть на фоне знаковых мест.

Напомним, что в конце мая нынешнего года в Казани уже был похожий скандал с мечетью Кул-Шариф и туго обтянутыми в легинсы ягодицами. Перед марафоном девушки-бегуньи разминались в центре города, и помимо их натренированных задниц в кадр попал религиозный объект. Особо верующие тогда сильно оскорбились, но дальше возмущений дело не зашло.

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Метки: видео   мечеть   модель   мусульмане   наказание   ягодицы   
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2k
boom Час назад
А чего сразу закон не выпустить - "из дома с жопой не выходить"?
А то вокруг все такие обидчивые, прям ппц
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5k
Искандер 2 минуты назад
Это ответка тем мусульмашкам, что позируют примерно также, на фоне христианских ценностей!
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4k
NeDron 5 минут назад
Интересно: если я жену с непокрытой головой на фоне храма сфотографирую верующие оскорбятся?
Ну и вообще - уже давно надо развешивать таблички: "Осторожно - верующие оскорбляются!" с приписочкой "СК РФ".
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7k
Влад 10 минут назад
чё у неё с рожей то? кстати, обратите внимание-половые губы чётко соразмерны с губами на(чуть не написал -лице)) роже. так видимо делают такие как она для взаимозаменяемости, универсальности так сказать. ну типа когда у этой самки дела-можно другими губами воспользоваться.
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29k
Седой 15 минут назад
Это прям уже классика, если хорошая фигура то мозги обязательно отсутствуют
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6k
BenderRodriguez 24 минуты назад
А где туповатый гопарь бастрыкин? За лупой пошёл? Он тут недавно всем статьи за фотки самолично назначал. Сейчас для этой потаскухи выискивает?
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1k
Максим 24 минуты назад
Бля..ть таким едальником только детей пугать вместо бабайки
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9k
Cornho Полчаса назад
Было бы что показывать.
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298
Albe Полчаса назад
шлюхи пошли в разнос))

PS админ, падла, удали мой акк.. че за днище, в 21ом году сайт без кнопки удаления акк... я ипал ты шкальник тупой
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19k
иванов дмитрий 37 минут назад
Я верю в Бога.
Но почему то меня это не задевает.
Не пойму даже, как может помешать мне Верить , чья то голая жопа ?
Если взять самый крайний случай . Я молюсь , а она прыгает между мной и Иконой.
Я много голых жоп видел , врят ли там что то новое , Господу , я думаю то же моя молитва важнее.
Те , по настоящему верующие (и в поступках тоже) которых я знаю - тоже как то спокойно к этому относятся.
Будет возможность спрошу об этом настоящих мусульман (которые мусульмане не только на словах и не только по праздникам)
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35k
Антон 37 минут назад
Страшная. Чего-то не впечатлила!
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2k
Frank Borman 37 минут назад
Забить эту наглую девку камнями, прямо на центральной площади Казани. Она думает, что живет в светском государстве? А вот хрен ей. Сейчас попы и муллы поднимают голову, тащат Россию в новое Средневековье.
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7k
Позитив 43 минуты назад
ьдяда сейчас все такие ранимые, все эти святоши, муслимы... всех млять обидеть легко. Вырубите себе интернет РАНИМЫЕ!!!! Сидите пукайте втихаря!! дебилы бл*я*д*ь
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−27
1k
manul74 51 минуту назад
Наличие такого закона... оскорбление чувств верующих говорит о том что у атеистов вообще нет чувств.
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−27
3k
Sunny11 54 минуты назад
Надо тем, кто оскорбляется, запретить интернет, чтобы они не видели оскорбляющих фотографий и видосов.
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−27
13k
Андрей Ватрушкин 59 минут назад
Можно по воскресеньям пороть этих блогеров на центральной площади.
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9k
Alex Djeff Час назад
"Люди, тем более женщины, не должны показывать всем части своего тела"
Идеальное фото мусульманской женщины.
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650
Рафаэль Час назад
У них в головах демоны совокупляются что-ли, что за мода пошла
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