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В Санкт-Петербурге могут возобновить производство автомобилей Hyundai Solaris, Creta и Kia Rio

В Санкт-Петербурге могут возобновить производство автомобилей Hyundai Solaris, Creta и Kia Rio

Автор:
28 ноября 2023 12:07
Сообщество : Автомир
Метки: Hyundai   Kia   Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   завод   машина   санкции   
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В России разработали необычную схему по возвращению к жизни завода Hyundai в Санкт-Петербурге. По данным канала "Русский автомобиль" перезапуском фабрики займётся дилерский холдинг Авилон при участии китайского концерна GAC, но собирать здесь будут те же модели Hyundai, что и прежде.

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Метки: Hyundai   Kia   Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   завод   машина   санкции   
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1  комментарий
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ЦСКА 22 минуты назад
Чухнулись дебилы! Поздно пить "боржоми", когда почки то отвалились! Места под корейские ведра, китайскими уже плотно заняты! Пусть хозяйский, пиндосский рынок давят! Мож чего и получится....
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