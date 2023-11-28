В Санкт-Петербурге могут возобновить производство автомобилей Hyundai Solaris, Creta и Kia Rio

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В России разработали необычную схему по возвращению к жизни завода Hyundai в Санкт-Петербурге. По данным канала "Русский автомобиль" перезапуском фабрики займётся дилерский холдинг Авилон при участии китайского концерна GAC, но собирать здесь будут те же модели Hyundai, что и прежде.
Инсайдеры утверждают, что в начале 2024 года на предприятии возобновят выпуск Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio. Собирать их будут из наборов комплектующих, ещё сохранившихся на заводе. По предварительной оценке, складских запасов хватит, чтобы выпустить порядка 70 тысяч автомобилей, но руководство проекта уже закладывает возможность закупки недостающих деталей в Казахстане.
При этом, поскольку использовать бренд Hyundai петербургский завод не может из-за отсутствия лицензии, продавать седаны и кроссоверы планируется под маркой GAC — для этого и нужно партнёрство с китайским концерном. Освоить имеющиеся компоненты рассчитывают за полтора года, после чего завод, вероятно, перейдёт на крупноузловую сборку автомобилей из Поднебесной.
Реализацией этого плана должна заняться компания AGR Automotive Group. Так теперь называется структура, ранее именовавшаяся «Фольксваген Груп Рус» — ей уже принадлежит бывший завод VW в Калуге, а сама фирма считается близкой к дилерскому холдингу «Авилон». Однако для перезапуска завода AGR предстоит сначала выкупить актив. Источники канала утверждают, что оформление сделки близко к завершению, но официальных сообщений о продаже производственных мощностей пока не поступало.
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При этом, поскольку использовать бренд Hyundai петербургский завод не может из-за отсутствия лицензии, продавать седаны и кроссоверы планируется под маркой GAC — для этого и нужно партнёрство с китайским концерном. Освоить имеющиеся компоненты рассчитывают за полтора года, после чего завод, вероятно, перейдёт на крупноузловую сборку автомобилей из Поднебесной.
Реализацией этого плана должна заняться компания AGR Automotive Group. Так теперь называется структура, ранее именовавшаяся «Фольксваген Груп Рус» — ей уже принадлежит бывший завод VW в Калуге, а сама фирма считается близкой к дилерскому холдингу «Авилон». Однако для перезапуска завода AGR предстоит сначала выкупить актив. Источники канала утверждают, что оформление сделки близко к завершению, но официальных сообщений о продаже производственных мощностей пока не поступало.
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