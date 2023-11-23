Греть или не греть? Самые распространенные ошибки при прогреве машины зимой

Наличие в автомашине предпускового подогревателя, системы дистанционного запуска, а также функции подогрева сидений и рулевого колеса может стать решающим фактором, обеспечивающим удобство и комфорт. Это упрощает процесс подготовки автомобиля к поездке в холодное время года. Однако для тех, кто не имеет этих удобных функций, ситуация может оказаться прямо противоположной.



Одной из распространенных ошибок, которую нужно избегать, является установка печки на максимальную отдачу с самого начала. Эффективный прогрев салона автомобиля таким способом возможен только при полностью прогретом двигателе. При длительной стоянке транспорта на холоде такой подход не увенчается успехом. Дело в том, что для обеспечения циркуляции слегка нагретого воздуха в интерьере температура "охлаждайки" агрегата должна составлять не менее 50 градусов. Однако, даже в этом случае работа кулера отопителя на предельной скорости приведет к тому, что холодный воздух, быстро транспортирующийся через радиатор, не успеет нагреться. Специалисты рекомендуют установить минимальную скорость вентилятора. Кроме того, если автомобиль оснащен климат-контролем, включение режима "Авто" позволит системе автоматически оптимизировать время прогрева салона.