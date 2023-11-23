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Греть или не греть? Самые распространенные ошибки при прогреве машины зимой

Греть или не греть? Самые распространенные ошибки при прогреве машины зимой

Автор:
23 ноября 2023 14:14
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   зима   машина   прогрев двигателя   советы   
3408
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Многие водители по неосторожности или по незнанию допускают ошибки, замедляющие процесс прогрева автомашины в зимнее время. Вот три распространенные ошибки, что часто допускаются в процессе прогрева двигателя.

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   зима   машина   прогрев двигателя   советы   
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25  комментариев
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3k
Шапкин 2 часа назад
Машину греют не для того, чтоб согреть салон, а чтоб прогреть масло в картере.
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28k
Lehoia 6 минут назад
Эх. вибасточка -вибаста, как я скучаю по тебе....
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33k
Teodor 19 минут назад
У меня на Субаре датчик стоит - горит синий термометр на панели и пока не погаснет - ехать не рекомендуется. Я так и делаю, и масло мой Субарик не жрет (хотя уже больше 100 тыс. пробега). Для меня это показатель, а на досужие советы...
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1k
tuka 20 минут назад
После многолетних исследований британские ученые установили, что наиболее эффективным способом прогрева автомобиля в зимний период является теплый гараж)
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22k
BiZ 21 минуту назад
афтар, научи как срать
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5k
Serj81 24 минуты назад
Советы очередного эксперта
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8k
vasilykopkov 36 минут назад
Человек не очень представляет устройство автомобиля . Не знает что такое контуры охлаждения и зачем нужен термостат.
На холодном двигателе печка никак не может работать потому, что термостат закрыл большой контур. Можешь включить печку хоть на полную мощность, это никак не повлияет на скорость прогрева двигателя. На современных машинах все эти вещи автоматизированы и печка начнёт работать только когда прогреется двигатель...
А вот то, что машину не надо долго греть - правильно. Обычно 3-5 минут достаточною. Самое главное, что на остывшей машине распредвал начинает работать на сухую и за эти 3 минуты на него поступит достаточно масла. Но ещё надо понимать, что масло в коробке (особенно АКПП) тоже должно хотя бы немного прогреться. Для этого можно включить драйв на 5-10 секунд, потом также задний ход. Масло начнет циркулировать. (хотя я не заморачиваюсь).
Самое правильное - через 3-5 минут тронуться на оборотах не выше 2 тыс и ехать не торопясь, прогревая машину на ходу.
Мне хватает для прогрева времени, которое я трачу на снятие блокировок, установки телефона в держатель (+ зимой отчистка от снега) и неторопливого выезда со двора...

А вот те, кто греют двигатель по полчаса как раз его гробят, так как на холостых образуется максимум нагара.
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1k
sokol 45 минут назад
Я одну зиму, в особенно сильные морозы, как-то активно пользовался рециркуляцией.
Все было зашибись, ровно до оттепели. В оттепель с крыши потекло. Конденсат, видимо в виде инея, сел на крыше, под обшивкой.!
С тех пор - ну его нафуй, эту вашу рециркуляцию!
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−13
Ray 55 минут назад
Валентина уронила сосиску
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3k
веселый просто Час назад
У меня в гараже стоит, так что нефиг прогревать
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604
Человек Разумный Час назад
Воздух дует, огонь горит ... продолжаем говорить прописные истины :)
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380
Jimmy Час назад
при нажатом "АВТО" рециркуляция отключается на забортный
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18k
Голос Вселенной Час назад
Лично я зимой. если не нужно отогревать от льда стекла, начинаю движение уже после минут двух после старта двигателя. Этих двух минут вполне достаточно, чтобы масло набрызгало на рабочие поверхности двигателя. Дальше можно спокойно ехать, постепенно прогревая двигатель в движении на низких оборотах... Так наиболее эффективно и быстро он выходит на мах КПД.
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2k
Максим Макашев 2 часа назад
А на УАЗке вообще есть "лайфхак": ставишь рычаг раздатки в "нейтраль", запускаешь двигатель и включаешь "прямую передачу". Прогревается масло в двигателе и перемешивается масло в коробке передач. А машина стоит на месте.
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