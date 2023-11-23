Греть или не греть? Самые распространенные ошибки при прогреве машины зимой

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Многие водители по неосторожности или по незнанию допускают ошибки, замедляющие процесс прогрева автомашины в зимнее время. Вот три распространенные ошибки, что часто допускаются в процессе прогрева двигателя.
Наличие в автомашине предпускового подогревателя, системы дистанционного запуска, а также функции подогрева сидений и рулевого колеса может стать решающим фактором, обеспечивающим удобство и комфорт. Это упрощает процесс подготовки автомобиля к поездке в холодное время года. Однако для тех, кто не имеет этих удобных функций, ситуация может оказаться прямо противоположной.
Одной из распространенных ошибок, которую нужно избегать, является установка печки на максимальную отдачу с самого начала. Эффективный прогрев салона автомобиля таким способом возможен только при полностью прогретом двигателе. При длительной стоянке транспорта на холоде такой подход не увенчается успехом. Дело в том, что для обеспечения циркуляции слегка нагретого воздуха в интерьере температура "охлаждайки" агрегата должна составлять не менее 50 градусов. Однако, даже в этом случае работа кулера отопителя на предельной скорости приведет к тому, что холодный воздух, быстро транспортирующийся через радиатор, не успеет нагреться. Специалисты рекомендуют установить минимальную скорость вентилятора. Кроме того, если автомобиль оснащен климат-контролем, включение режима "Авто" позволит системе автоматически оптимизировать время прогрева салона.
Одной из распространенных ошибок, которую нужно избегать, является установка печки на максимальную отдачу с самого начала. Эффективный прогрев салона автомобиля таким способом возможен только при полностью прогретом двигателе. При длительной стоянке транспорта на холоде такой подход не увенчается успехом. Дело в том, что для обеспечения циркуляции слегка нагретого воздуха в интерьере температура "охлаждайки" агрегата должна составлять не менее 50 градусов. Однако, даже в этом случае работа кулера отопителя на предельной скорости приведет к тому, что холодный воздух, быстро транспортирующийся через радиатор, не успеет нагреться. Специалисты рекомендуют установить минимальную скорость вентилятора. Кроме того, если автомобиль оснащен климат-контролем, включение режима "Авто" позволит системе автоматически оптимизировать время прогрева салона.
Еще одна распространенная ошибка - недооценка функции рециркуляции. Даже при морозе на улице, в интерьере автомашины, оставленного на всю ночь, все равно будет на несколько градусов теплее. Когда отопитель в холодном автомобиле забирает воздух снаружи, ему требуется больше времени и энергии для прогрева салона. Наиболее результативно использовать режим рециркуляции, когда воздух циркулирует лишь внутри интерьера. Данный подход ускоряет процесс прогрева воздуха и, таким образом, снижает расход топлива.
Наконец, нельзя забывать, что автомобиль быстрее прогревается во время движения. Нет необходимости долго прогревать машину на парковке. Современным силовым агрегатам хватит и пяти минут работы на холостом ходу, чтобы быть готовыми к поездке.
Важно помнить, что в первые 10 минут нужно избегать резких ускорений и не увеличивать обороты двигателя, чтобы обеспечить правильный прогрев как двигателя, так и трансмиссии.
Наконец, нельзя забывать, что автомобиль быстрее прогревается во время движения. Нет необходимости долго прогревать машину на парковке. Современным силовым агрегатам хватит и пяти минут работы на холостом ходу, чтобы быть готовыми к поездке.
Важно помнить, что в первые 10 минут нужно избегать резких ускорений и не увеличивать обороты двигателя, чтобы обеспечить правильный прогрев как двигателя, так и трансмиссии.
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На холодном двигателе печка никак не может работать потому, что термостат закрыл большой контур. Можешь включить печку хоть на полную мощность, это никак не повлияет на скорость прогрева двигателя. На современных машинах все эти вещи автоматизированы и печка начнёт работать только когда прогреется двигатель...
А вот то, что машину не надо долго греть - правильно. Обычно 3-5 минут достаточною. Самое главное, что на остывшей машине распредвал начинает работать на сухую и за эти 3 минуты на него поступит достаточно масла. Но ещё надо понимать, что масло в коробке (особенно АКПП) тоже должно хотя бы немного прогреться. Для этого можно включить драйв на 5-10 секунд, потом также задний ход. Масло начнет циркулировать. (хотя я не заморачиваюсь).
Самое правильное - через 3-5 минут тронуться на оборотах не выше 2 тыс и ехать не торопясь, прогревая машину на ходу.
Мне хватает для прогрева времени, которое я трачу на снятие блокировок, установки телефона в держатель (+ зимой отчистка от снега) и неторопливого выезда со двора...
А вот те, кто греют двигатель по полчаса как раз его гробят, так как на холостых образуется максимум нагара.
Все было зашибись, ровно до оттепели. В оттепель с крыши потекло. Конденсат, видимо в виде инея, сел на крыше, под обшивкой.!
С тех пор - ну его нафуй, эту вашу рециркуляцию!
Другое дело, что автор забыл упомянуть - в режиме внутренней циркуляции стекла запотевают. Уже неоднократно было - включаешь внутреннюю циркуляцию на прогреве и стекла начинает затягивать, переключаешься на внешний забор и стекла тут же отпотевают.
И еще есть проблемы с включением кондиционера в режиме внутренней циркуляции - но зимой это неактуально, а вот летом бывает неудобно так как кондиционер (у меня) работает на режиме АВТО только при внешнем заборе. Как только встанешь за вонючкой и переключаешься на внутреннюю циркуляцию так кондей выключается и если стоять долго на жаре (в пробке) то очень злит либо кондей и нюхай выхлопы либо внутренняя циркуляция но жарко. Но это уже совсем другая история.