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Jetta VA-3 будет поставляться в Россию официально

Jetta VA-3 будет поставляться в Россию официально

Автор:
27 ноября 2023 15:09
Сообщество : Автомир
Метки: Faw   Volkswagen   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   параллельный импорт   санкции   
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Автомобили под маркой Jetta в скором времени начнут официально поставлять в Россию. Речь идет о модели Jetta VA3. До сегодняшнего дня этот автомобиль ввозился по параллельному импорту. Модель выпускается компанией FAW совместно с немецким автопроизводителем Volkswagen. Китайцы выкупили права на принадлежавшую немцам модель Volkswagen Jetta.
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Метки: Faw   Volkswagen   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   параллельный импорт   санкции   
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5  комментариев
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27k
ПаганецЪ 40 минут назад
Это тот же "фольксваген", просто "фольк" другой.
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2k
Илья 14 минут назад
Наконец то атмосферный двигатель плюс механика и классический автомат ! Ураааа
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3
Сергей Егоров 17 минут назад
Судя по всему, очередная перелицовка Volkswagen Jetta 5 2006 года, рест потом за 6 поколение выдали, и вот опять "новый автомобиль", конструктив тот же, салон почти тот же, только вот воздуховоды у J 5 и J 6 были интереснее, да и двигло на j 5 , был 1,6 BSE 102 л.с. да, динамики в нем не хватало, зато надежность, сомневаюсь что китайцы его превзойдут.
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