Jetta VA-3 будет поставляться в Россию официально

Дилер «АвтоСпецЦентр Север» подписал соглашение с компанией FAW, и в скором времени, уже до конца ноября, автомобили Jetta VA3 начнут продавать официально.



Jetta VA3 комплектуется атмосферный двигателем объемом 1,5 литра мощностью 112 л.с., который работает в паре с механической коробкой передач или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin.



Среди опций автомобиля Jetta VA3 есть мультимедийная система с четырьмя динамиками, а также противоугонная система.



На продающиеся в России автомобили Jetta будет распространяться гарантия 2 года или 100 000 км пробега. Цены на «Джетты» стартуют с отметки 1,8 млн рублей.