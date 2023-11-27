Jetta VA-3 будет поставляться в Россию официально

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Автомобили под маркой Jetta в скором времени начнут официально поставлять в Россию. Речь идет о модели Jetta VA3. До сегодняшнего дня этот автомобиль ввозился по параллельному импорту. Модель выпускается компанией FAW совместно с немецким автопроизводителем Volkswagen. Китайцы выкупили права на принадлежавшую немцам модель Volkswagen Jetta.
Дилер «АвтоСпецЦентр Север» подписал соглашение с компанией FAW, и в скором времени, уже до конца ноября, автомобили Jetta VA3 начнут продавать официально.
Jetta VA3 комплектуется атмосферный двигателем объемом 1,5 литра мощностью 112 л.с., который работает в паре с механической коробкой передач или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin.
Среди опций автомобиля Jetta VA3 есть мультимедийная система с четырьмя динамиками, а также противоугонная система.
На продающиеся в России автомобили Jetta будет распространяться гарантия 2 года или 100 000 км пробега. Цены на «Джетты» стартуют с отметки 1,8 млн рублей.
Jetta VA3 комплектуется атмосферный двигателем объемом 1,5 литра мощностью 112 л.с., который работает в паре с механической коробкой передач или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin.
Среди опций автомобиля Jetta VA3 есть мультимедийная система с четырьмя динамиками, а также противоугонная система.
На продающиеся в России автомобили Jetta будет распространяться гарантия 2 года или 100 000 км пробега. Цены на «Джетты» стартуют с отметки 1,8 млн рублей.
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