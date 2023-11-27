Pagani представила свой новый родстер - Imola

Как заявили в компании, первоначально планировалось просто выпустить открытую версию купе Huayra Imola, дебютировавшего в 2020 году. Однако аппетит приходит во время еды: вдохновившись своими же суперкарами Roadster BC и трековым Huayra R, итальянцы создали, по сути, самостоятельный родстер. В его названии даже не используется слово Huayra.



Внешне Imola Roadster напоминает любой суперкар Pagani на этой платформе. Однако в компании заявляют о глубокой переработке аэродинамики ради увеличения прижимной силы и, как следствие, устойчивости. Переосмыслены воздуховоды в переднем бампере и порогах, заднее антикрыло и диффузор. Вентиляционные отверстия появились даже в колёсных арках и местах установки задних фонарей: с их помощью не только охлаждаются тормоза, но и отводится воздух от самих колёс для снижения подъёмного эффекта.



В итоге аэродинамическое оперение Imola Roadster создаёт дополнительное усилие до 600 кг на скорости 280 км/ч. При этом сам суперкар максимально облегчён. Помимо инновационных материалов для силовой структуры и кузовных панелей Pagani задействовала даже особый способ окраски, который только на одном ЛКП позволил сэкономить 5 кг. Сухой вес суперкара — 1260 кг.



Огромный двигатель для Imola Roadster спроектирован, судя по всему, на базе агрегата Huayra R. Это 6-литровый V12. Его для Pagani делают в Mercedes-AMG. Развивает он 850 л. с. и 1100 Нм и работает с 7-ступенчатой секвенталкой Xtrac. Из динамических характеристик фирма обнародовала пока только максимальную скорость, которая принудительно ограничена на отметке 350 км/ч. К двигателю прилагается адаптивная подвеска с непрерывным контролем демпфирования.



Pagani Imola Roadster способен выдерживать на треке боковые перегрузки до 2.2 G. При этом суперкар должен оказаться достаточно комфортным при обычном вождении. Во всяком случае, для его интерьера заявлены дорогая отделка деревом, кожей и углепластиком и специально разработанная аудиосистема с фазоинверторами в дверных панелях и дополнительными динамиками позади подголовников.



Суперродстер разработан подразделением специальных проектов Grandi Complicazioni, всего построят только восемь таких машин. Последний проект этого подразделения под названием Huayra Codalunga вышел тиражом лишь пять экземпляров, каждый из которых оценили минимум в 7 миллионов евро.