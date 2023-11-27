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Pagani представила свой новый родстер - Imola

Pagani представила свой новый родстер - Imola

Автор:
27 ноября 2023 15:46
Сообщество : Автомир
Метки: Imola   Pagani   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   родстер   спорткар   суперкар   
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Pagani, несмотря на наличие новой модели Utopia, продолжает эксплуатировать шасси Huayra более чем десятилетней давности. На этот раз оно перевоплотилось в Imola Roadster — суперкар для двоих с экстравагантной внешностью и высокофорсированным мотором Mercedes-AMG. Всего будет выпущено 8 экземпляров.

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Метки: Imola   Pagani   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   родстер   спорткар   суперкар   
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1  комментарий
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butata 8 минут назад
Как всегда шедевр. Без шуток. Но ведь сейчас тут напишут про дешёвых китайцев и про то, что мешок картошки положить некуда.
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