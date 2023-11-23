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Топ Гир всё! Британскую телепередачу закрыли

Топ Гир всё! Британскую телепередачу закрыли

Автор:
23 ноября 2023 15:04
Сообщество : Автомир
Метки: Top Gear   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   телешоу   
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Корпорация BBC опубликовала официальное заявление о снятии с эфира знаменитого автомобильного шоу Top Gear. Причины этого никак не поясняются, но уже ясно, что 34-й сезон британцы так и не увидят.

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Метки: Top Gear   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   телешоу   
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9  комментариев
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57k
zloykoyot Час назад
Её можно было закрывать с момента, когда это знаменитая троица оттуда ушла.
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205
babai65 2 минуты назад
Топ гир с Джереми Кларксоном, Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем закрыт давно. А то что после них даже пародией назвать нельзя
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4k
ProstoBoBka 22 минуты назад
Кларксон, Хаммонда и Капитана Улитку никто не заменит!
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2k
Илья 41 минуту назад
Повестка в очередной раз не проканала. Не кто вашу херню смотреть не хочет .
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thrashbox Час назад
Потому как без Кларксона Top Gear - это скорее low tracks, бгг.
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Добрый Бабайка

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