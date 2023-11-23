Топ Гир всё! Британскую телепередачу закрыли

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Корпорация BBC опубликовала официальное заявление о снятии с эфира знаменитого автомобильного шоу Top Gear. Причины этого никак не поясняются, но уже ясно, что 34-й сезон британцы так и не увидят.
«Мы знаем, что прекращение шоу станет разочаровывающей новостью для фанатов, но это правильный поступок», — говорится в кратком заявлении BBC. Корпорация обещает в скором времени обнародовать некие подробности своего решения. При этом расставаться с нынешними ведущими Top Gear Эндрю Флинтоффом, Пэдди МакГиннесом и Крисом Харрисом BBC не планирует. Утверждается, что уже разрабатываются новые проекты с их участием.
Снятие британской программы с эфира никак не отразится на деятельности Top Gear в других странах, где имеются собственные адаптированные версии сериала. Также не должны пострадать сайт и журнал Top Gear.
По основной версии, закрытие шоу стало следствием аварии, в которую Эндрю Флинтофф попал ещё в декабре 2022 года на съёмках одного из эпизодов на аэродроме Дансфолд в графстве Суррей. В больницу его пришлось доставлять на вертолёте, и, по некоторым данным, он до сих пор полностью не оправился от последствий. Некоторые источники говорят, что этот инцидент обошёлся BBC более чем в 11 миллионов долларов компенсаций.
Снятие британской программы с эфира никак не отразится на деятельности Top Gear в других странах, где имеются собственные адаптированные версии сериала. Также не должны пострадать сайт и журнал Top Gear.
По основной версии, закрытие шоу стало следствием аварии, в которую Эндрю Флинтофф попал ещё в декабре 2022 года на съёмках одного из эпизодов на аэродроме Дансфолд в графстве Суррей. В больницу его пришлось доставлять на вертолёте, и, по некоторым данным, он до сих пор полностью не оправился от последствий. Некоторые источники говорят, что этот инцидент обошёлся BBC более чем в 11 миллионов долларов компенсаций.
New York Times утверждает, что после аварии BBC пригласила независимых аналитиков для проверки безопасности съёмочного процесса шоу, но результаты расследования так и не были обнародованы. Возможно, в BBC решили, что дешевле будет отказаться от культовой программы вообще, чем выстроить производство так, чтобы полностью исключить вероятность несчастных случаев. С другой стороны, Top Gear считается очень доходным проектом. Как отмечает издание, по состоянию на 2015 год BBC зарабатывала на нём порядка 25 миллионов долларов ежегодно.
Таким образом, не исключено, что в будущем шоу всё же вернётся на экраны, но, вероятнее всего, в гораздо менее экстремальном виде. Разного рода аварии и происшествия сопровождали съёмки Top Gear практически на всём протяжении современной биографии сериала. Самым, пожалуй, масштабным инцидентом можно считать катастрофу ракетомобиля Vampire на скорости более 500 км/ч, после которой его пилот Ричард Хаммонд две недели провёл в коме.
Таким образом, не исключено, что в будущем шоу всё же вернётся на экраны, но, вероятнее всего, в гораздо менее экстремальном виде. Разного рода аварии и происшествия сопровождали съёмки Top Gear практически на всём протяжении современной биографии сериала. Самым, пожалуй, масштабным инцидентом можно считать катастрофу ракетомобиля Vampire на скорости более 500 км/ч, после которой его пилот Ричард Хаммонд две недели провёл в коме.
Top Gear как культурное явление появился ещё в 1977 году, когда BBC запустила телепрограмму для автомобилистов с этим названием. Она носила в целом потребительский характер и состояла главным образом из обзоров, полезных советов и рекомендаций по безопасности дорожного движения. Наибольшей популярности шоу добилось с тремя ведущими: Джереми Кларксоном, Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем, — с которыми программу перезапустили в начале 2000-х. Однако в 2015-м после серии скандалов с участием Кларксона они покинули BBC — следствием этого шага стало появление шоу The Grand Tour. Параллельно каждый из ведущих разрабатывает сольные телепроекты.
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