Топ Гир всё! Британскую телепередачу закрыли

«Мы знаем, что прекращение шоу станет разочаровывающей новостью для фанатов, но это правильный поступок», — говорится в кратком заявлении BBC. Корпорация обещает в скором времени обнародовать некие подробности своего решения. При этом расставаться с нынешними ведущими Top Gear Эндрю Флинтоффом, Пэдди МакГиннесом и Крисом Харрисом BBC не планирует. Утверждается, что уже разрабатываются новые проекты с их участием.



Снятие британской программы с эфира никак не отразится на деятельности Top Gear в других странах, где имеются собственные адаптированные версии сериала. Также не должны пострадать сайт и журнал Top Gear.



По основной версии, закрытие шоу стало следствием аварии, в которую Эндрю Флинтофф попал ещё в декабре 2022 года на съёмках одного из эпизодов на аэродроме Дансфолд в графстве Суррей. В больницу его пришлось доставлять на вертолёте, и, по некоторым данным, он до сих пор полностью не оправился от последствий. Некоторые источники говорят, что этот инцидент обошёлся BBC более чем в 11 миллионов долларов компенсаций.