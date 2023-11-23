Первые фотографии автомобиля Москвич 8

Москвич 8 — будет построен на базе автомобиля JAC Sehol X7, дизайн которого разработал бывший дизайнер Maserati и Alfa Romeo Даниэль Гальоне. На «Москвич 8», скорее всего, будут устанавливать четырёхцилиндровый бензиновый турбодвигатель HFC4GC1.6E объёмом 1,5 литра мощностью 180 л.с., который будет работать в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT с двойным сцеплением.



Напомним, что в данный момент на московском заводе выпускаются кроссоверы «Москвич 3» «Москвич 3е», а также «Москвич 6». План производства «Москвича» в 2024 году составляет около 50 тысяч автомобилей.