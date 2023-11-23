FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12110 постов • 842 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Первые фотографии автомобиля Москвич 8

Первые фотографии автомобиля Москвич 8

Автор:
23 ноября 2023 16:25
Сообщество : Автомир
Метки: JAC   Автовсячина   Китай   Москвич   Москвич 8   авто   автомир   автомобили   машина   
1643
7
Стала известна дата премьеры автомобиля Москвич 8. Этот автомобиль станет самым большим российским кроссовером. Директор завода по производству Олег Масляков рассказал журналистам, что новый кроссовер D-класса будет представлен ближе к концу следующего года.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: JAC   Автовсячина   Китай   Москвич   Москвич 8   авто   автомир   автомобили   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
27  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Иван Иваныч 50 минут назад
Маосквич?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Элек Мек 11 минут назад
От дедова Москвича 412 запчасти подойдут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Alex Полчаса назад
Не Москвич, а Маськвич
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Григорий 50 минут назад
Этот автомобиль станет самым большим российским кроссовером
на него в россии даже шильдики не делают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
384
mik6059 Час назад
Лучше бы для начала выпустили бы М-2141 по народной цене. И уж потом можно было бы совершенствоваться и со временем, может быть, выпустили бы что-то своё нормальное. А если мы поссоримся с Китаем лет через 5 (а мы обязательно поссоримся), то что делать будем? Снова будем искать, на что шильдик пришурупить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
SuperTroll Час назад
Ну короче шильдики за два мульта переклеивают, ничего нового, расходимся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
pynh Час назад
ну как первые фотографии. Было уже первое видео еще до того как это стало москвичом


Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
котегRUS Час назад
а ценник то какой хоть ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
384
mik6059 котегRUS 58 минут назад
Да на такое гуавно вообще фиолетово, какой ценник. Ну за 500 тыров ещё можно подумать купить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Billi_Bons Час назад
На переклейку шильдика целый год нужно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29
Knives22 Snork Snorkoff 49 минут назад
Ага краску еще стирают, швы разваривают. Нужно же как то лохам конский ценник за шильдик объяснить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Илья Час назад
Как вы замонали ! Дайте 2.0-3.0 литровый атмосферник с механикой или кассичиской акпп на гидротансформаторе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Максим Макашев Час назад
Москвич 8 будет построен на базе автомобиля JAC Sehol X7, дизайн которого разработал бывший дизайнер Maserati и Alfa Romeo Даниэль Гальоне.
**********************
Б**ТЬ! Ну ЧИСТО ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ автомобиль
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Бу Час назад
Китайцы молодцы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

18669



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Резня бензопилой. На выборах в Аргентине победил неженатый бездетный либерторианец, отрицающий государство
Резня бензопилой. На выборах в Аргентине победил неженатый бездетный либерторианец,...
Нет существа двуличнее на свете, чем экоактивист в неотапливаемой квартире
Нет существа двуличнее на свете, чем экоактивист в неотапливаемой квартире
Набирающие популярность в сообществах
Почему ни у одной страны нет флага с фиолетовым цветом
Почему ни у одной страны нет флага с фиолетовым цветом
Самые большие корабли в мире. ТОП . Интересные факты. 1 часть
Самые большие корабли в мире. ТОП . Интересные факты. 1 часть
Даже Робинзон не мечтал о такой Пятнице!
Даже Робинзон не мечтал о такой Пятнице!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Нашёл новую жертву

Лучшие демотиваторы
В 30 километрах от города зафиксированы толчки

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#кино#люди#Ynews#авто аварии#Автовсячина#Разное#милота
#Юмор#автомир#животные#Прикол#фильм#аварии#история#США#Россия#подборка
#автомобили#машина#в мире#ДТП#забавно#дети#позитив#факты#кот#работа
Что это и как этим пользоваться? 9 интересных предметов, которые вас озадачат Что это и как этим пользоваться? 9 интересных предметов, которые вас озадачат Автоэксперт назвал китайские авто, которые почти не ржавеют Автоэксперт назвал китайские авто, которые почти не ржавеют Haval привёз своего "монстра" в Россию Haval привёз своего "монстра" в Россию Армейский вездеход превратили в ночной клуб Армейский вездеход превратили в ночной клуб Chery привезла на китайскую выставку свой новый электрический кроссовер iCar 03 и назвала цены Chery привезла на китайскую выставку свой новый электрический кроссовер iCar 03 и назвала цены Первые фотографии обновлённого Hyundai Tucson Первые фотографии обновлённого Hyundai Tucson

На что жалуетесь?

Вернуться