Первые фотографии автомобиля Москвич 8

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Стала известна дата премьеры автомобиля Москвич 8. Этот автомобиль станет самым большим российским кроссовером. Директор завода по производству Олег Масляков рассказал журналистам, что новый кроссовер D-класса будет представлен ближе к концу следующего года.
Москвич 8 — будет построен на базе автомобиля JAC Sehol X7, дизайн которого разработал бывший дизайнер Maserati и Alfa Romeo Даниэль Гальоне. На «Москвич 8», скорее всего, будут устанавливать четырёхцилиндровый бензиновый турбодвигатель HFC4GC1.6E объёмом 1,5 литра мощностью 180 л.с., который будет работать в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT с двойным сцеплением.
Напомним, что в данный момент на московском заводе выпускаются кроссоверы «Москвич 3» «Москвич 3е», а также «Москвич 6». План производства «Москвича» в 2024 году составляет около 50 тысяч автомобилей.
Напомним, что в данный момент на московском заводе выпускаются кроссоверы «Москвич 3» «Москвич 3е», а также «Москвич 6». План производства «Москвича» в 2024 году составляет около 50 тысяч автомобилей.
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3 года назад вышел jac и еще год на шильдик.
Это не выгодно производителям)) Долго работать будет, а значит никто ремонтировать не будет.. :)
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Б**ТЬ! Ну ЧИСТО ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ автомобиль