Необычный спидстер Aztec Barchetta выставят на торги

Концепт Aztec Barchetta ателье Italdesign разработало в честь собственного 20-летия в конце 1980-х. Отличался он оригинальной компоновкой: по сути, у спорткара два салона — для водителя и пассажира, разделённых мощным пилоном. Чтобы попасть на каждое из кресел, сначала необходимо откинуть вверх раму с компактным остеклением, а потом открыть дверь. При этом если у водителя имеется полноценный набор органов управления, то у пассажира есть поручень в виде усечённого руля и раллийный компьютер Halda. Разговаривать водителю и пассажиру предлагается по системе внутренней связи.



Концепт базировался на агрегатах Lancia Delta Integrale с пятицилиндровым мотором от Audi Quattro, а кузовные панели делали из алюминия, карбона и кевлара. Italdesign не планировала выпускать баркетту серийно, но впечатлённый концептом японский бизнесмен Марио Мьякава выкупил права на разработку и при помощи ателье MTM запустил сборку упрощённой версии Barchetta. Всего он рассчитывал собрать 50 автомобилей, однако спорткар получился чрезвычайно дорогим — просили за него, как утверждают аукционисты, 550 тысяч дойчмарок. Популярности Aztec Barchetta не снискал, и поэтому тираж пришлось сократить.



Выставленный на продажу автомобиль отличается прекрасной сохранностью и относительно небольшим пробегом — с момента сборки он проехал менее 7,7 тысячи километров. Все компоненты сохранены оригинальными. Кроме того, на борту имеется автограф Джорджетто Джуджаро.