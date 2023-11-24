Необычный спидстер Aztec Barchetta выставят на торги

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Уже завтра на аукционе Bonhams в Абу-Даби будет выставлен на торги футуристичный спорткар Aztec Barchetta. Дизайн разрабатывался в ателье Italdesign во главе со знаменитым Джорджетто Джуджаро, а сборкой спорткаров занималась фирма Motoren-Technik-Mayer. По разным данным всего было выпущено от 15 до 20 таких машин. Расчётная цена составляет от 180 до 220 тысяч долларов.
Концепт Aztec Barchetta ателье Italdesign разработало в честь собственного 20-летия в конце 1980-х. Отличался он оригинальной компоновкой: по сути, у спорткара два салона — для водителя и пассажира, разделённых мощным пилоном. Чтобы попасть на каждое из кресел, сначала необходимо откинуть вверх раму с компактным остеклением, а потом открыть дверь. При этом если у водителя имеется полноценный набор органов управления, то у пассажира есть поручень в виде усечённого руля и раллийный компьютер Halda. Разговаривать водителю и пассажиру предлагается по системе внутренней связи.
Концепт базировался на агрегатах Lancia Delta Integrale с пятицилиндровым мотором от Audi Quattro, а кузовные панели делали из алюминия, карбона и кевлара. Italdesign не планировала выпускать баркетту серийно, но впечатлённый концептом японский бизнесмен Марио Мьякава выкупил права на разработку и при помощи ателье MTM запустил сборку упрощённой версии Barchetta. Всего он рассчитывал собрать 50 автомобилей, однако спорткар получился чрезвычайно дорогим — просили за него, как утверждают аукционисты, 550 тысяч дойчмарок. Популярности Aztec Barchetta не снискал, и поэтому тираж пришлось сократить.
Выставленный на продажу автомобиль отличается прекрасной сохранностью и относительно небольшим пробегом — с момента сборки он проехал менее 7,7 тысячи километров. Все компоненты сохранены оригинальными. Кроме того, на борту имеется автограф Джорджетто Джуджаро.
Концепт базировался на агрегатах Lancia Delta Integrale с пятицилиндровым мотором от Audi Quattro, а кузовные панели делали из алюминия, карбона и кевлара. Italdesign не планировала выпускать баркетту серийно, но впечатлённый концептом японский бизнесмен Марио Мьякава выкупил права на разработку и при помощи ателье MTM запустил сборку упрощённой версии Barchetta. Всего он рассчитывал собрать 50 автомобилей, однако спорткар получился чрезвычайно дорогим — просили за него, как утверждают аукционисты, 550 тысяч дойчмарок. Популярности Aztec Barchetta не снискал, и поэтому тираж пришлось сократить.
Выставленный на продажу автомобиль отличается прекрасной сохранностью и относительно небольшим пробегом — с момента сборки он проехал менее 7,7 тысячи километров. Все компоненты сохранены оригинальными. Кроме того, на борту имеется автограф Джорджетто Джуджаро.
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