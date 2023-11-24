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Необычный спидстер Aztec Barchetta выставят на торги

Необычный спидстер Aztec Barchetta выставят на торги

Автор:
24 ноября 2023 15:48
Сообщество : Автомир
Метки: Aztec   Bonhams   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   концепт   машина   
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Уже завтра на аукционе Bonhams в Абу-Даби будет выставлен на торги футуристичный спорткар Aztec Barchetta. Дизайн разрабатывался в ателье Italdesign во главе со знаменитым Джорджетто Джуджаро, а сборкой спорткаров занималась фирма Motoren-Technik-Mayer. По разным данным всего было выпущено от 15 до 20 таких машин. Расчётная цена составляет от 180 до 220 тысяч долларов.
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Метки: Aztec   Bonhams   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   концепт   машина   
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