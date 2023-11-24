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Сообщество Автомир 12116 постов • 842 подписчика подписаться
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Bugatti показала как выглядит салон гиперкара Bolide

Bugatti показала как выглядит салон гиперкара Bolide

Автор:
24 ноября 2023 13:18
Сообщество : Автомир
Метки: Bolide   Bugatti   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   
1589
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Bugatti Bolide построен на платформе Chiron, которая скоро уйдёт из производства. Автомобиль выпустили ограниченным тиражом в 40 экземпляров с ценой от 4 миллионов евро, что делает его одним из самых дорогих новых автомобилей и все они уже распроданы.
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Метки: Bolide   Bugatti   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   
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9  комментариев
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33k
Ego sum qui sum 2 часа назад
ни позолоты ни бриллиантов ни люстры, за что такие бабки...
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182
Старикашка Z 2 минуты назад
Как увидел вот это, первая мысль: "о, выхлопную трубу в салон вывели..."

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7k
Marlboro 14 минут назад
Это как членами мериться: а у меня машина может до 500 км/ч разогнаться, а у меня 30 см. Это типа сел в трассу, рванул по прямой, вышел и поехал домой. Тогда уже, если деньги карман жмут, купить себе истребитель, он куда быстрей и интересней.
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71k
Пётровыч 48 минут назад
Ну хорошо, беру, где купить?
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1k
Олег Час назад
Плохая машина. Даже мешок картошки с дачи не сможет привезти. Я б не взял.
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36k
АнтонПолднев 2 часа назад
Bugatti предусмотрела четыре варианта размера кресел для покупателей разной комплекции, включая один для владельцев с редкими особенностями телосложения.(с)
Не стоило. Они ребята субтильные. Климат...
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