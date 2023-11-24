Bugatti показала как выглядит салон гиперкара Bolide

Специально для Bolide были разработаны руль-штурвал, необычные кресла и оригинальный интерфейс.



Основой дизайнерской концепции интерьера стали X-мотивы. Визуально салон гиперкара должен пересекаться с оформлением кузова, например с конфигурацией оптики. Необычный штурвал в стиле гоночных прототипов спроектирован с использованием технологий моделирования, позаимствованных в индустрии видеоигр. Расположение ключевых переключателей на штурвале продумано с учётом рекомендаций заводских тест-пилотов.



Медиасистемы в её традиционном понимании у Bolide нет. Гиперкар располагает тремя аскетичными дисплеями, которые расположены за рулём и выдают только техническую информацию. При этом предусмотрено два варианта отображения данных: для профессиональных пилотов и гонщиков-любителей.



Карбоновые сиденья состоят из нескольких элементов и, по сути, интегрированы в кокпит по частям. Элементы боковой поддержки и подголовника закреплены на дверных панелях и для облегчения посадки откидываются вместе с дверью. Bugatti предусмотрела четыре варианта размера кресел для покупателей разной комплекции, включая один для владельцев с редкими особенностями телосложения.



Салон трекового гиперкара оборудован системой климат-контроля, при этом вентиляционные воздуховоды выполнены в виде четырёх труб вокруг центральной консоли — это визуальная отсылка к выхлопной системе Bolide.



Гиперкар должен стать последней моделью Bugatti на платформе актуального Chiron, с которым он делит архитектуру и силовой агрегат. Bolide получит фирменный W16, при этом если на одноимённом концепте 2020 года 8-литровый мотор развивал 1850 л. с., то для серийной модификации его дефорсируют до 1600 сил. Динамические характеристики Bolide пока не названы, расчётное время ускорения концепта до 100 км/ч — 2.17 секунды, а максимальная скорость - 500 км/ч.