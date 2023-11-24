Porsche 911 RSR 3.8 1993 года выпуска без пробега планируют продать за 2,5 миллиона долларов

Версию RSR 3.8 аукционисты называют вершиной развития Porsche 911 в кузове 964. Трековый спорткар разработали на основе уже существовавшей Carrera RS с 3,6-литровым мотором, и в начале 1990-х он завоевал множество титулов в гонках GT, включая победы в авторитетных суточных гонках на выносливость.



Версия RSR 3.8 отличалась, к примеру, более широким кузовом в стиле Turbo и модернизированным двигателем объёмом 3,8 литра. По официальным оценкам он развивал от 325 до 350 л.с., по неофициальным — до 375 сил.



К моменту завершения производства 911 в кузове 964 было собрано около 50 экземпляров RSR 3.8. Только два из них получили наименование Strassenversion, то есть были допущены на обычные дороги. Выставленный на продажу экземпляр считается единственным из этой серии с полностью оформленным интерьером, который сохранил каркас безопасности, но при этом обильно отделан кожей.



У автомобиля уже было несколько владельцев, но ни один из них не пользовался спорткаром по назначению. Утверждается, что Porsche 911 Carrera RSR 3.8 местами даже сохранил заводское защитное покрытие.



Второй из «уличных» RSR 3.8 тоже вскоре уйдёт с молотка: торги состоятся в декабре. Автомобиль того же года выпуска выставит на продажу аукционный дом RM Sotheby's. Его пробег чуть больше и составляет 70 километров, но выручить за купе планируется также до 2,5 миллиона долларов. Этот Porsche 911 Carrera RSR 3.8 будет продан как часть обширной коллекции Porsche White Collection.