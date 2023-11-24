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Porsche 911 RSR 3.8 1993 года выпуска без пробега планируют продать за 2,5 миллиона долларов

Porsche 911 RSR 3.8 1993 года выпуска без пробега планируют продать за 2,5 миллиона долларов

Автор:
24 ноября 2023 11:53
Сообщество : Автомир
Метки: Bonhams   Porsche   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   
1056
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Аукцион Bonhams 25 ноября выставит на торги Porsche 911 Carrera RSR 3.8. Автомобиль построен в 1993 году и с тех пор проехал только 10 километров. Более того, это один из двух когда-либо выпущенных RSR 3.8 в этом кузове, имеющих разрешение на выезд на дороги общего пользования. По этим причинам за купе рассчитывают выручить до 2,5 миллионов долларов или 221,3 миллиона рублей.
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Метки: Bonhams   Porsche   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   
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4  комментария
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33k
Ego sum qui sum Час назад
Снаружи красавец, внутри словно Траволта нечаянно выстрелил
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22k
Mike Miller 38 минут назад
Вещь чисто для "коллекционеров". Вернее для тех, кому некуда деть бабло и можно купить это, чтобы через лет=десять пять это продать процентов на 30-50 дороже.
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7k
Marlboro 51 минуту назад
Удивляет только одно. С пробегом в 10 км считай коллекционный вариант - почему он стоял непонятно где и как? Лакокрасочное покрытие испорчено. Имея такой редкий авто можно было как-то раскошелится на хороший гараж для него. Есть вот такие боксы например.
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