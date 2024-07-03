Федерация бокса приостановила лицензию лиги Hardcore из-за экстремистского высказывания участника турнира

Общественники тем временем требуют закрыть и лигу, и азербайджанского бойца, который в рамках треш-тока умудрился наговорить на уголовную статью.
Федерация бокса России (ФБР) временно приостановила лицензию организации Hardcore FC из-за скандала на турнире по кулачным боям, где уроженец Азербайджана Джавид Рзаев назвал своего оппонента "русской свиньёй".
"Также организация должна устранить выявленные нарушения и выплатить штраф согласно регламенту. Помимо этого, Hardcore FC компенсирует причиненный вред деловой репутации Федерации бокса России", — говорится в решении ФБР.
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Ранее лига Hardcore Fighting отстранила Рзаева от участия в боях и потребовала дать подробное объяснение своим словам. Записанные 2 и 3 июля извинения спортсмена никак (к счастью) на ситуацию не повлияли.
"В ближайшее время мы надеемся услышать от Джавида более подробную, обоснованную гражданскую и социальную позицию", — заявили в организации.
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Вчера также стало известно, что ФБР по факту оскорблений на национальной почве обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить слова Рзаева на экстремизм.
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Добавим, что российские паблики правого толка не верят, что Рзаев и "рассадник ваххабизма" Hardcore FC понесут заслуженное наказание, поскольку глава ФБР Умар Кремлёв и глава скандального промоушена Анатолий Сульянов давние друзья. Общественники требуют навсегда закрыть Hardcore FC, а азербайджанского бойца посадить за экстремизм. Для этого они просят своих подписчиков массово обращаться в ФСБ, СК и прокуратуру.
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