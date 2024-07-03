FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3692 поста • 454 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Спорт
Федерация бокса приостановила лицензию лиги Hardcore из-за экстремистского высказывания участника турнира

Федерация бокса приостановила лицензию лиги Hardcore из-за экстремистского высказывания участника турнира

Автор:
03 июля 2024 16:32
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Кулачные бои   извинения   оскорбление   федерация бокса   экстремизм   
1200
1
3

Общественники тем временем требуют закрыть и лигу, и азербайджанского бойца, который в рамках треш-тока умудрился наговорить на уголовную статью.

Федерация бокса России (ФБР) временно приостановила лицензию организации Hardcore FC из-за скандала на турнире по кулачным боям, где уроженец Азербайджана Джавид Рзаев назвал своего оппонента "русской свиньёй".


"Также организация должна устранить выявленные нарушения и выплатить штраф согласно регламенту. Помимо этого, Hardcore FC компенсирует причиненный вред деловой репутации Федерации бокса России", — говорится в решении ФБР.

Ранее лига Hardcore Fighting отстранила Рзаева от участия в боях и потребовала дать подробное объяснение своим словам. Записанные 2 и 3 июля извинения спортсмена никак (к счастью) на ситуацию не повлияли.


"В ближайшее время мы надеемся услышать от Джавида более подробную, обоснованную гражданскую и социальную позицию", — заявили в организации.

Вчера также стало известно, что ФБР по факту оскорблений на национальной почве обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить слова Рзаева на экстремизм.

Добавим, что российские паблики правого толка не верят, что Рзаев и "рассадник ваххабизма" Hardcore FC понесут заслуженное наказание, поскольку глава ФБР Умар Кремлёв и глава скандального промоушена Анатолий Сульянов давние друзья. Общественники требуют навсегда закрыть Hardcore FC, а азербайджанского бойца посадить за экстремизм. Для этого они просят своих подписчиков массово обращаться в ФСБ, СК и прокуратуру.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Видео   Кулачные бои   извинения   оскорбление   федерация бокса   экстремизм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
sumrаknn Час назад
Идиотизм!!! какой смысл пытаться наказать это животное? много сил, а результат? ну накажут чуток, а через неделю новый случай. Надо требовать наказания (снятие автоматом) для главы фбр как подельника, который отмазывал своих подельников-преступников. Промоушен закрыть. Только в этом случае новые руководители и фбр и новых промоушенов будут сами лично отрезать бубенчики за легкие намеки по вышеперечисленным преступлениям.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
dima423 Час назад
Не понятно зачем наказывать всю лигу из за одного мудака? При том, что там все его осудили моментально и заставили извиняться...вот пусть он и отвечает... Чето я не заметил например чтобы у нас все правительство распустили когда министра эконом развития Улюкаева посадили))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Corkscrew Час назад
доллбаную чурку уже ничего не исправит кроме могилы, а свои лживые извинения пусть и он и иже с ним засунут себе в разбитое очко и сдохнут!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Том Сойер Час назад
Пусть этот еплан теперь сала кусок на камеру сожрёт.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2214 постов (2221 в горячем)
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

231086



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Уборщики Эвереста очищают гору от тел погибших альпинистов
Уборщики Эвереста очищают гору от тел погибших альпинистов
Пассажира Boeing 787 зашвырнуло прямо на багажную полку во время мощной турбулентности
Пассажира Boeing 787 зашвырнуло прямо на багажную полку во время мощной турбулентности
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
&nbsp;Намешалось&nbsp;
 Намешалось 
Рожайте детей, будут вам льготы
Рожайте детей, будут вам льготы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#Китай#кино#Юмор#факты#Реакция#улыбнуло#полиция#СУД
#в мире#животные#забавно#фильм#Ynews#дети#конфликт#собака#драка#маразм
#люди#интересно#история#новости#позитив#Москва#интересное#авария#запрет#роль
Рожайте детей, будут вам льготы Рожайте детей, будут вам льготы Активист попросил прокуратуру проверить на экстремизм лидера ДДТ Юрия Шевчука Активист попросил прокуратуру проверить на экстремизм лидера ДДТ Юрия Шевчука «Её назад надо было, эту курицу»: в Карелии депутат заксобрания прилюдно оскорбила активистку за то, что та заняла место чиновника в зале «Её назад надо было, эту курицу»: в Карелии депутат заксобрания прилюдно оскорбила активистку за... Иностранца, оскорбившего чемпионку UFC в Челябинске, депортировали из России Иностранца, оскорбившего чемпионку UFC в Челябинске, депортировали из России Извинения подъехали: родственники парня, назвавшего Кадырова шайтаном, записали публичное видео Извинения подъехали: родственники парня, назвавшего Кадырова шайтаном, записали публичное видео «Клоуны, которые в жизни ничего не добились»: омский чиновник оскорбил пострадавших от паводка жителей «Клоуны, которые в жизни ничего не добились»: омский чиновник оскорбил пострадавших от паводка...

На что жалуетесь?

Вернуться