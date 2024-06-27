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«Осознаю свою вину»: полицейские задержали буйного мужика, загоравшего в стрингах на детской площадке

«Осознаю свою вину»: полицейские задержали буйного мужика, загоравшего в стрингах на детской площадке

Автор:
27 июня 2024 14:20
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   детская площадка   женщина   загар   извинения   мужики   нападение   полиция   стринги   
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Он ещё и успел накинуться на девушку, попросившею его уйти и не пугать окружающих.

Вчера женщина с ребёнком пришла на детскую площадку в одном из районов Москвы. И увидела там двух голубков - мужики вальяжно разлеглись возле горки для ребятишек и принимали солнечные ванны.

Чтобы загар лёг поровней, один из мужиков надел стринги.

Шокированная женщина попросила этих приятелей уйти - иначе она вызовет полицию. Тогда стрингоносец вскочил, подтянул труханы и полез драться.

Один сразу же начал очень агрессивно со мной разговаривать на своём жаргоне. Типа, ты вообще кто такая, будешь мне тут говорить, что мне делать. Я поняла, что это может быть не очень хорошо для меня, и включила видеозапись, чтобы на всякий случай зафиксировать, - рассказала потом пострадавшая.

Она утверждает, что любитель загара несколько раз ударил её руками и ногами. Ещё и обматерил.

Девушка сняла побои и обратилась в полицию. И уже сегодня мужика в стрингах задержали.

Я осознаю, что был неправ, чем бы это ни было вызвано. Я повёл себя некорректно по отношению к женщине, - раскаялся он в полицейском участке.

Оба приятеля отделались протоколом о мелком хулиганстве.

UPD: закон не подкачал - стрингоносца отправили в камеру на 15 суток.

Его товарищ получил 10 суток ареста. Возможно, это ещё не конец истории. Как рассказала потерпевшая:

Этих двоих, Сергея (который был в коротких трусишках, прим.) и друга, взяли, посадили в отделение, там же они ночевали. Состоялся суд. В течение месяца еще будет судебно-медицинская экспертиза, потом ещё один суд уже за побои.

Один из журналистов позаботился о Сергее и его будущей отсидке - принёс ему на заседание сменные семейные трусы.

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Метки: Видео   Москва   детская площадка   женщина   загар   извинения   мужики   нападение   полиция   стринги   
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11  комментариев
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13k
Krapiv 48 минут назад
в таких стрингах он 15 суток не выдержит
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11k
Trenzel2003 Полминуты назад
Опять извинения!?? до коле более? Сечь прилюдно, розгами. (жаль, отменили). так хоть штраф влепить тысяч в 100 минимум!
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1k
DuckTales 10 минут назад
Дебил великовозрастный...
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227
vitros666 16 минут назад
Я думаю ему место там где и мигрантам, нам такие в России не нужны
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7k
Отвратительный Мужик Полчаса назад
Его нужно поверить на вменяемость . Явно у товарища фляга свистит. На всякий случай литить прав и запретить получать разрешение на оружие .
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27k
ЦСКА 43 минуты назад
Дешевка! Бык дворовый!
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5k
Горожанин 52 минуты назад
Очередной нетерпила обосрался. Как обычно это и заканчивается для всех нетерпил. Потекли сопли, извинения. А крутым-то каким был индюком. Все нетерпилы по жизни - это ущербные и трусливые соплежуи, которые крутость и нетерпение своё показывают исключительно перед теми, кто слабее физически.
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13k
Дмитрий 56 минут назад
Собственно мелкое хулиганство и предполагает арест до 15 суток. А уж сколько, зависит от конкретного судьи.
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13k
Б.Касторский 58 минут назад
Знатно его жизнь потрепала! Но молодец, "мужик", зад оголяет как в юности! И стринги выбрал.
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August
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