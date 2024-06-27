«Осознаю свою вину»: полицейские задержали буйного мужика, загоравшего в стрингах на детской площадке

Он ещё и успел накинуться на девушку, попросившею его уйти и не пугать окружающих.
Вчера женщина с ребёнком пришла на детскую площадку в одном из районов Москвы. И увидела там двух голубков - мужики вальяжно разлеглись возле горки для ребятишек и принимали солнечные ванны.
Чтобы загар лёг поровней, один из мужиков надел стринги.
Шокированная женщина попросила этих приятелей уйти - иначе она вызовет полицию. Тогда стрингоносец вскочил, подтянул труханы и полез драться.
Один сразу же начал очень агрессивно со мной разговаривать на своём жаргоне. Типа, ты вообще кто такая, будешь мне тут говорить, что мне делать. Я поняла, что это может быть не очень хорошо для меня, и включила видеозапись, чтобы на всякий случай зафиксировать, - рассказала потом пострадавшая.
Она утверждает, что любитель загара несколько раз ударил её руками и ногами. Ещё и обматерил.
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Девушка сняла побои и обратилась в полицию. И уже сегодня мужика в стрингах задержали.
Я осознаю, что был неправ, чем бы это ни было вызвано. Я повёл себя некорректно по отношению к женщине, - раскаялся он в полицейском участке.
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Оба приятеля отделались протоколом о мелком хулиганстве.
UPD: закон не подкачал - стрингоносца отправили в камеру на 15 суток.
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Его товарищ получил 10 суток ареста. Возможно, это ещё не конец истории. Как рассказала потерпевшая:
Этих двоих, Сергея (который был в коротких трусишках, прим.) и друга, взяли, посадили в отделение, там же они ночевали. Состоялся суд. В течение месяца еще будет судебно-медицинская экспертиза, потом ещё один суд уже за побои.
Один из журналистов позаботился о Сергее и его будущей отсидке - принёс ему на заседание сменные семейные трусы.
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