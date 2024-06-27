«Осознаю свою вину»: полицейские задержали буйного мужика, загоравшего в стрингах на детской площадке

Вчера женщина с ребёнком пришла на детскую площадку в одном из районов Москвы. И увидела там двух голубков - мужики вальяжно разлеглись возле горки для ребятишек и принимали солнечные ванны.

Чтобы загар лёг поровней, один из мужиков надел стринги.

Шокированная женщина попросила этих приятелей уйти - иначе она вызовет полицию. Тогда стрингоносец вскочил, подтянул труханы и полез драться.

Один сразу же начал очень агрессивно со мной разговаривать на своём жаргоне. Типа, ты вообще кто такая, будешь мне тут говорить, что мне делать. Я поняла, что это может быть не очень хорошо для меня, и включила видеозапись, чтобы на всякий случай зафиксировать, - рассказала потом пострадавшая.

Она утверждает, что любитель загара несколько раз ударил её руками и ногами. Ещё и обматерил.