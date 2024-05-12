«Клоуны, которые в жизни ничего не добились»: омский чиновник оскорбил пострадавших от паводка жителей

После таких месседжей чиновник попал под проверку. Хотя в администрации уверяют, что Огорелков - всего лишь советник и работает в протокольной службе.

В отношении него назначена служебная проверка. По результатам будут приняты решения. Он советник протокольной службы, он не руководитель, он специалист протокольной службы.

Поднялась шумиха и Огорелков закрыл свой профиль в соцсетях. Ну а проверка покажет, кто там клоун. Возможно, на петицию обратит внимание Следком и Александр Бастрыкин - о чём и просили в документе пострадавшие местные жители.