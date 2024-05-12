«Клоуны, которые в жизни ничего не добились»: омский чиновник оскорбил пострадавших от паводка жителей

И попал под служебную проверку.
В Омской области продолжают бороться с паводками.
Источник:
А губернатор региона, Виталий Хоценко, ещё 10 мая призвал срочно эвакуироваться жителей затопленного села Ашеваны и других населённых пунктов Усть-Ишимского района.
Получаю много тревожных сообщений от жителей села Ашеваны и других населенных пунктов Усть-Ишимского района. В населенном пункте в круглосуточном режиме работают спасатели, МЧС. Ведется патрулирование органами правопорядка. На месте работу координирует мой заместитель Алексей Сергеевич Ромахин. К сожалению, прогноз по паводку неутешительный, вода в реке продолжает прибывать, - добавил Хоценко.
А местные жители 08.05.24 создали петицию и потребовали у властей провести проверку. Выяснить, кто виноват в сложившейся ситуации и привлечь их к ответственности.
Петицию пошла гулять по сети и на неё обратил внимание чиновник из правительства Омской области, Степан Огорелков.
Он сделал вот такой пост:
Клоуны, которые в жизни ничего не добились, вы вместо того, чтобы петиции подписывать, берите лопаты и вперед дамбы строить.
После таких месседжей чиновник попал под проверку. Хотя в администрации уверяют, что Огорелков - всего лишь советник и работает в протокольной службе.
В отношении него назначена служебная проверка. По результатам будут приняты решения. Он советник протокольной службы, он не руководитель, он специалист протокольной службы.
Поднялась шумиха и Огорелков закрыл свой профиль в соцсетях. Ну а проверка покажет, кто там клоун. Возможно, на петицию обратит внимание Следком и Александр Бастрыкин - о чём и просили в документе пострадавшие местные жители.
Источник:
- В Орске началась эвакуация населения из-за угрозы прорыва дамбы
- «Это была не грубость»: администрация Оренбургской области объяснила приказ губернатора убрать телефоны на встрече с пострадавшими от наводнения
- «Пусть доложат - как и на что они тратили федеральные деньги»: в Госдуме заявили, что чиновники должны отчитаться о расходах на борьбу с паводками
- "Мы его не убьём - просто поговорим!": жители Орска потребовали встречи с губернатором, а тот приказал убрать телефоны
- "Да какая это дамба?": глава Минстроя заявил, что в Орске нет дамбы, а только земляной вал
Придурки сами о себе всё рассказывают и компромат на себя выкладывают.
Чиновник озвучил вслух отношение вертикали власти к народу, а народ то только "прозрел"....
Если вы это не видели и не замечали раньше - вы, народ, реальные клоуны.
https://namebook.club/profile/ogorelkov-stepan-37353443221?ysclid=lw3pik16h0433807562https://namebook.club/profile/ogorelkov-stepan-37353443221?ysclid=lw3pik16h0433807562
это наш Степан ну такой тупой, ну все приходится делать за него.
а вы знаете, а не такой он и тупой вроде