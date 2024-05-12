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«Клоуны, которые в жизни ничего не добились»: омский чиновник оскорбил пострадавших от паводка жителей

«Клоуны, которые в жизни ничего не добились»: омский чиновник оскорбил пострадавших от паводка жителей

Автор:
12 мая 2024 18:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Омскася область   Усть-Ишим   дамба   жители   наводнение   оскорбление   паводок   проверка   чиновник   
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И попал под служебную проверку.

В Омской области продолжают бороться с паводками.

А губернатор региона, Виталий Хоценко, ещё 10 мая призвал срочно эвакуироваться жителей затопленного села Ашеваны и других населённых пунктов Усть-Ишимского района.

Получаю много тревожных сообщений от жителей села Ашеваны и других населенных пунктов Усть-Ишимского района. В населенном пункте в круглосуточном режиме работают спасатели, МЧС. Ведется патрулирование органами правопорядка. На месте работу координирует мой заместитель Алексей Сергеевич Ромахин. К сожалению, прогноз по паводку неутешительный, вода в реке продолжает прибывать, - добавил Хоценко.

А местные жители 08.05.24 создали петицию и потребовали у властей провести проверку. Выяснить, кто виноват в сложившейся ситуации и привлечь их к ответственности.

Петицию пошла гулять по сети и на неё обратил внимание чиновник из правительства Омской области, Степан Огорелков.

Он сделал вот такой пост:

Клоуны, которые в жизни ничего не добились, вы вместо того, чтобы петиции подписывать, берите лопаты и вперед дамбы строить.

После таких месседжей чиновник попал под проверку. Хотя в администрации уверяют, что Огорелков - всего лишь советник и работает в протокольной службе.

В отношении него назначена служебная проверка. По результатам будут приняты решения. Он советник протокольной службы, он не руководитель, он специалист протокольной службы.

Поднялась шумиха и Огорелков закрыл свой профиль в соцсетях. Ну а проверка покажет, кто там клоун. Возможно, на петицию обратит внимание Следком и Александр Бастрыкин - о чём и просили в документе пострадавшие местные жители.

Источник:

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Метки: Видео   Омскася область   Усть-Ишим   дамба   жители   наводнение   оскорбление   паводок   проверка   чиновник   
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16  комментариев
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18k
ron 59 минут назад
мразь, недостойная даже плевка.
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125
rr Полминуты назад
Шлюха
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8k
S__D 16 минут назад
Харя протокольная.
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32k
AzuveR 18 минут назад
Вручить лопату и отправить бессрочно на самые тяжелые работы,по с паводком. Огуевшая ,кабинетная тварь.
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62k
turyst 20 минут назад
Великая, всё же, штука, эти соцсети.
Придурки сами о себе всё рассказывают и компромат на себя выкладывают.
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23k
BiZ 20 минут назад
пиьд.к в здании правительства - конечно достижение. папа сестры брата бабули предложил помочь дебилу в семье заработать лишнюю десятку, подкладывая бумагу в принтер в здании правительства. а там глядишь через лет 10 станет главой бумажного обеспечения. но дебил и там не подвел.
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43k
pypkyn 20 минут назад
Степашка. Но, я думаю, что он просто озвучил в отношении простых людей, что о них думает эта самая власть. Он просто озвучил то, о чем говорят о народе в кулуарах. Мы все для них мельтешащие людишки. Только вспоминают о нас, когда выборы на носу. А наши проблемы, это наши проблемы.
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2k
Bobbus 21 минуту назад
Ушлепок, еще чего то подвизгивает
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70k
doker 22 минуты назад
Удивительно...
Чиновник озвучил вслух отношение вертикали власти к народу, а народ то только "прозрел"....
Если вы это не видели и не замечали раньше - вы, народ, реальные клоуны.
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1k
Flint 24 минуты назад
В таком случае он клоун, который смог... Смог стать клоуном.
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242
Евгений Бобр Полчаса назад
[мат] из чиновников его!
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22k
КВТИУ-80 53 минуты назад
Может его депортировать (без связи) на недельку на крышу удалённого утопнувшего домика...
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18k
ron 58 минут назад
вот эта гнида:
https://namebook.club/profile/ogorelkov-stepan-37353443221?ysclid=lw3pik16h0433807562https://namebook.club/profile/ogorelkov-stepan-37353443221?ysclid=lw3pik16h0433807562
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5k
Горожанин Час назад
Добившийся безмозглый ноль без папочки.
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9k
Alex Час назад
На кол ублюдка.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2911 постов (2864 в горячем)

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