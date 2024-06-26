Президенту Киргизии пришлось извиняться за пышное сватовство к его племяннице

Главной причиной недовольства граждан стало использование вертолёта МЧС. И это ещё свадьбы не было!
Президенту Киргизии Садыру Жапарову пришлось извиняться за пышное предложение руки и сердца его племяннице Лазат Нуркожоевой, которое вызвало шквал критики среди в соцсетях. Видео с торжественным событием, которое проходило в горном ущелье Оруу-Сай недалеко от Бишкека выложила в интернет будущая невеста.
Больше всего людей разозлил тот факт, что будущие молодожёны использовали принадлежащий МЧС вертолёт Airbus Н-125. Даже несмотря на тот факт, что эти вертолёты может арендовать любой желающий. Жапаров отметил, что постоянно предупреждает своих братьев и их детей, чтобы они не вмешивались в государственные дела и бросали на него тень своими легкомысленными поступками, пообещав, что такого больше не допустит.
"Близкие руководства страны должны быть примером для других. Я часто повторяю, что нужно остановить расточительство. Как минимум, будущий зять мог поддержать меня и подумать, прежде чем делать такое предложение. Он должен был постараться не нарываться на критику, не подставлять президента. Я думаю, он сделал это по молодости. Надеюсь, что впредь они будут думать, а затем делать. Верю, что пара сделает правильные выводы после критики народа. Раньше я критиковал других. Теперь я столкнулся с этим сам", — добавил он.
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Отмечается, что бывший зять Садыра Жапарова действительно заплатил за аренду вертолёта МЧС 157 662 сома (158 тыс. рублей). СМИ даже пришлось это доказывать законность аренды вертолёта на час, публикуя кс оплатой услуги.
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"Отмечается, что бывший зять ..."
Так что там с зятем??