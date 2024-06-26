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Президенту Киргизии пришлось извиняться за пышное сватовство к его племяннице

Президенту Киргизии пришлось извиняться за пышное сватовство к его племяннице

Автор:
26 июня 2024 17:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Киргизия   Президент   вертолёт   извинения   критика   племянница   сватовство   
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Главной причиной недовольства граждан стало использование вертолёта МЧС. И это ещё свадьбы не было!

Президенту Киргизии Садыру Жапарову пришлось извиняться за пышное предложение руки и сердца его племяннице Лазат Нуркожоевой, которое вызвало шквал критики среди в соцсетях. Видео с торжественным событием, которое проходило в горном ущелье Оруу-Сай недалеко от Бишкека выложила в интернет будущая невеста.


Больше всего людей разозлил тот факт, что будущие молодожёны использовали принадлежащий МЧС вертолёт Airbus Н-125. Даже несмотря на тот факт, что эти вертолёты может арендовать любой желающий. Жапаров отметил, что постоянно предупреждает своих братьев и их детей, чтобы они не вмешивались в государственные дела и бросали на него тень своими легкомысленными поступками, пообещав, что такого больше не допустит.

"Близкие руководства страны должны быть примером для других. Я часто повторяю, что нужно остановить расточительство. Как минимум, будущий зять мог поддержать меня и подумать, прежде чем делать такое предложение. Он должен был постараться не нарываться на критику, не подставлять президента. Я думаю, он сделал это по молодости. Надеюсь, что впредь они будут думать, а затем делать. Верю, что пара сделает правильные выводы после критики народа. Раньше я критиковал других. Теперь я столкнулся с этим сам", — добавил он.

Отмечается, что бывший зять Садыра Жапарова действительно заплатил за аренду вертолёта МЧС 157 662 сома (158 тыс. рублей). СМИ даже пришлось это доказывать законность аренды вертолёта на час, публикуя кс оплатой услуги.

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Метки: Видео   Киргизия   Президент   вертолёт   извинения   критика   племянница   сватовство   
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16  комментариев
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42k
АнтонПолднев Час назад
160 штук ни о чём для состоятельных людей. Я думаю, что там свадебный костюм дороже обошёлся. А тут целый вертолёт. Снят был на законных основаниях, бабки уплочены. В чём суть конфликта?
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2k
Александр Шевченко 10 минут назад
Шикарно сделано, особенно 2 покосившихся столба в кадре...
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1k
Юрий Крахмалев 16 минут назад
А почему МЧС, частных компаний нет? А так уже коррупцией попахивает.
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5k
Двестиграмм Полчаса назад
Президенту Киргизии
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99k
Доктор Джонс Полчаса назад
Пустить пыль в глаза - это их всё...
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1k
Евгений Полчаса назад
"Как минимум, будущий зять мог поддержать ..."
"Отмечается, что бывший зять ..."
Так что там с зятем??
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27k
ЦСКА 49 минут назад
Вот абсолютно до лампочки, что делают киргизы у себя дома! В Бишкеке, недалеко от Бишкека, под Бишкеком....Хорошо бы еще все киргизы из России домой на свадьбу ломанулись! И больше не возвращались!
Ссылка www.youtube.com
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13k
Дмитрий 52 минуты назад
А ведь действительно. Киргизия такая штука, что "вертолёт" мог бы стать поводом к тому, что очередное цветочное название придумывать пришлось бы......для революции.
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17k
Ёшкин кот 58 минут назад
Вай, шайтан. Мало того, что документы в 1С печатают. Так еще и на русском языке.
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14k
Андрей А Час назад
Во написали! Сначала подумал, что президент сватается к своей племяннице!
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70
Гоме́р 2 часа назад
Факт что это племянница никого не тронул.
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2185 постов (2191 в горячем)
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