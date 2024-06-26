Президенту Киргизии пришлось извиняться за пышное сватовство к его племяннице

Президенту Киргизии Садыру Жапарову пришлось извиняться за пышное предложение руки и сердца его племяннице Лазат Нуркожоевой, которое вызвало шквал критики среди в соцсетях. Видео с торжественным событием, которое проходило в горном ущелье Оруу-Сай недалеко от Бишкека выложила в интернет будущая невеста.



Больше всего людей разозлил тот факт, что будущие молодожёны использовали принадлежащий МЧС вертолёт Airbus Н-125. Даже несмотря на тот факт, что эти вертолёты может арендовать любой желающий. Жапаров отметил, что постоянно предупреждает своих братьев и их детей, чтобы они не вмешивались в государственные дела и бросали на него тень своими легкомысленными поступками, пообещав, что такого больше не допустит.



