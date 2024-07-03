"Безмозглый баран": боец поп-ММА Джавид Рзаев, назвавший спортсмена "русской свиньёй" извинился второй раз

Как обычно, объяснил своё поведение эмоциональным состоянием. Дескать, пропустил много ударов, был расстроен.

"Я с раннего детства живу в России, люблю и уважаю традиции русского народа, я являюсь гражданином Российской Федерации, у меня множество русских друзей. Я сожалею, что многими воспринято это как оскорбление русского народа, частью которого являюсь и я. Искренне прошу меня понять и простить меня за сказанные мной слова", - кается Рзаев.



Между тем, на Джавида Рзаева могут составить административный протокол после оскорбления в адрес россиянина. Кроме того, многие болельщики требуют как минимум пожизненной дисквалификации спортсмена.

Понять и простить или всё-таки наказать?