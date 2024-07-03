"Безмозглый баран": боец поп-ММА Джавид Рзаев, назвавший спортсмена "русской свиньёй" извинился второй раз

Видимо, так хочет избежать наказания.
Поп-ММАшник Джавид Рзаев не сдерживался на турнире под названием Hardcore. Обратив внимание на стоящего в зале Артура Кулинского, он обозвал его "русской свиньёй" и отвесил еще несколько смачных высказываний в адрес русского народа.
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Через время Рзаев, видимо поняв, что за такое по голове не погладят, извинился. Говорит, что был на эмоциях и не сдержался.
А потом попросил прощения еще раз. Теперь он говорит, что был безмозглым бараном и готов своими нормальными поступками снова заслужить доверие россиян.
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Как обычно, объяснил своё поведение эмоциональным состоянием. Дескать, пропустил много ударов, был расстроен.
"Я с раннего детства живу в России, люблю и уважаю традиции русского народа, я являюсь гражданином Российской Федерации, у меня множество русских друзей. Я сожалею, что многими воспринято это как оскорбление русского народа, частью которого являюсь и я. Искренне прошу меня понять и простить меня за сказанные мной слова", - кается Рзаев.
Между тем, на Джавида Рзаева могут составить административный протокол после оскорбления в адрес россиянина. Кроме того, многие болельщики требуют как минимум пожизненной дисквалификации спортсмена.
Понять и простить или всё-таки наказать?
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Прям милота
но похоже еще будет четвертое извенение
--
- Он назвал меня черным пиз..ком?
- Да, назвал.
- Так нельзя! Это же расизм!
- Но ты черный и ты пиз..к, Эрни! И это факт! Праймтайму плевать какой ты расы.
- То что я черный, вовсе не значит, что я пиз..к!
- Он не сказал, что все черные пиз..ки, Эрни! Он имел в виду конкретно тебя. Одно с другим не связано.