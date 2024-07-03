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"Безмозглый баран": боец поп-ММА Джавид Рзаев, назвавший спортсмена "русской свиньёй" извинился второй раз

"Безмозглый баран": боец поп-ММА Джавид Рзаев, назвавший спортсмена "русской свиньёй" извинился второй раз

Автор:
03 июля 2024 09:51
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Рзаев   извинения   мма   оскорбления   русофобия   русская свинья   
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Видимо, так хочет избежать наказания.

Поп-ММАшник Джавид Рзаев не сдерживался на турнире под названием Hardcore. Обратив внимание на стоящего в зале Артура Кулинского, он обозвал его "русской свиньёй" и отвесил еще несколько смачных высказываний в адрес русского народа.


Через время Рзаев, видимо поняв, что за такое по голове не погладят, извинился. Говорит, что был на эмоциях и не сдержался.




А потом попросил прощения еще раз. Теперь он говорит, что был безмозглым бараном и готов своими нормальными поступками снова заслужить доверие россиян.


Как обычно, объяснил своё поведение эмоциональным состоянием. Дескать, пропустил много ударов, был расстроен.

"Я с раннего детства живу в России, люблю и уважаю традиции русского народа, я являюсь гражданином Российской Федерации, у меня множество русских друзей. Я сожалею, что многими воспринято это как оскорбление русского народа, частью которого являюсь и я. Искренне прошу меня понять и простить меня за сказанные мной слова", - кается Рзаев.


Между тем, на Джавида Рзаева могут составить административный протокол после оскорбления в адрес россиянина. Кроме того, многие болельщики требуют как минимум пожизненной дисквалификации спортсмена.


Понять и простить или всё-таки наказать?

Источник:

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Метки: Видео   Рзаев   извинения   мма   оскорбления   русофобия   русская свинья   
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37  комментариев
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63k
dima423 2 часа назад
Но в головах то у них это все есть...даже если говорить нельзя, даже если извиняются, но в душе считают именно так
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8k
Евгений Д Минуту назад
в задницу ему его извинения
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3k
Olegsky 6 минут назад
Повылезали из своих старых аулов, ослойобы. А тут умными стали. Выдворять таких тварей на йух.
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12k
Доктор 10 минут назад
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54k
Крымчанка 10 минут назад
Понять, простить и лишить гражданства. Сколько государство будет терпеть блевотину ишаков на своём лице, утираться и всех прощать?!
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362
Serg 17 минут назад
Нет доверия к таким свинолюдям.
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5k
Артур 18 минут назад
И где это "чудо" живёт с детства?
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5k
Terminator 18 минут назад
такое извинение милое: "я назвал его русской свиньей. там не было национального подтекста"
Прям милота
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9k
Ntvl 22 минуты назад
наглядный пример для тупых приматов, как можно за секунду просрать свой авторитет и уважение у людей. (если конечно он был). овц.еёб показал своё истинное лицо!
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12k
DumDum 38 минут назад
И кто "где ест, там и срет"?
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9k
Ntvl 40 минут назад
как жареным запахло, так стал блеять на камеру! Ни х.у.я! Это не прокатит! Эта обезьяна всё равно дальше будит думать, что русские свиньи. Это у него в голове и это не исправить. Даже , если 100 раз извинится! Слово не воробей, вылетит, не поймаешь! Осл.оёб сраный!
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15k
? ? ? 42 минуты назад
Ссылка youtu.be
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3k
Алекс 46 минут назад
Как затараторила то, обезьянка. Рефери - кросавчег!
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32k
Григорий 54 минуты назад
Он не сказал, что все русские свиньи, а назвал конкретного парня. Где здесь расизм?
--
- Он назвал меня черным пиз..ком?
- Да, назвал.
- Так нельзя! Это же расизм!
- Но ты черный и ты пиз..к, Эрни! И это факт! Праймтайму плевать какой ты расы.
- То что я черный, вовсе не значит, что я пиз..к!
- Он не сказал, что все черные пиз..ки, Эрни! Он имел в виду конкретно тебя. Одно с другим не связано.
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9k
Пуриц Жорж Час назад
Если честно мы их тоже называем не лицеприятно
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2k
ЛунныйКотэ Час назад
в горы на пастбище, 10 лет созерцания бараньих спин ,и может появиться что в голове.
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767
стеклоВАТА Час назад
я требую не дисквалификации а утопить в говне этого [мат]
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3k
Любушка Час назад
Насколько это достало!!!!! Ни одного дня не проходит без извинений после оскорблений русских. Приведите хоть один пример, чтобы русский позволил подобные высказывания в странах ближнего зарубежья. Огромный вопрос к депутатам Государственной Думы. В чем не прав Бастрыкин?
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23k
alexis Час назад
Принудительное лечение?
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27k
ЦСКА Час назад
Кто вообще придумал, эти сраные извинения на камеру!? Что это за дешевая форма попытки реабилитации!? Какая разница как?? На эмоциях, под шмалью или "синькой", тупая мразь, показала свою истиную сущьность...Да на него смотреть противно и в ринге, и блеющего с извинениями! Жалкое, противное, неэстетичное зрелище! Надо лишать права проведения публичных мероприятий те организации, под крылом которых существуют подобные мрази! Его место в стойле, где срут туда откуда жрут!
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15k
кот базилий Час назад
Это не эмоции, это отношение к русским. И сразу "ызвынытэ, я не хотель" дешевка.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2288 постов (2277 в горячем)

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