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Не прошло и недели, как родичи 15-летнего подростка самонашлись и принесли извинения, что весьма ожидаемо. А как же угрозы расправы, публично озвученные лидером Чечни? А никак. Видимо, это другое.
Совсем недавно Рамзан Кадыров пообещал найти и устроить назвавшему его шайтаном нескучную жизнь - и вот результат: пара дней - и родня оступившегося приносит извинения.
Семья 15-летнего выходца из Дагестана проживает в г. Чехов Московской области. Не ясно, сами ли родители парня, оскорбившего Кадырова, решили покаяться или это было сделано в результате некоторой обработки, но факт остается фактом: в видео отец юноши просит прощения за плохое воспитание сына. "Я хочу принести извинения за неправильное воспитание сына, за то, что не смог вырастить достойного сына. Я гарантирую вам, что займусь воспитанием сына всерьез в соответствии с нашим домом — Кавказом. Мне очень стыдно за такое воспитание.", - произносит мужчина на камеру.
Видеозапись, как сообщает агентство РИА Новости, -продемонстрировали на телеканале "Грозный". Также в эфире прошел ролик, в котором другие родственники парня тоже приносят извинения,поясняя, что "мальчик осознал вину".
Напомним, что поводом для этого конфликта стал комментарий, оставленный парнем в прямом эфире, который вел лидер Чечни. Дагестанец назвал президента Республики "шайтаном", и тот пообещал найти обидчика. “Ты ночами не будешь спать, ты сейчас завещание пойдешь делать, “помогите моей семье” писать!”, – пообещал тогда Кадыров. “Я очень многих шайтанов уничтожал и тебя уничтожу”, - заявил глава Чечни напоследок.
Интересно, что среди интернет-пользователей тогда нашлись и те, кто заявил о том, что за свои слова нужно отвечать, и Кадыров прав, угрожая комментатору. И увидев извинения, остались при своем мнении.
Интересно, что среди интернет-пользователей тогда нашлись и те, кто заявил о том, что за свои слова нужно отвечать, и Кадыров прав, угрожая комментатору. И увидев извинения, остались при своем мнении.
Полезная практика, а то шкила дорвалась до интернета раньше, чем научилась думать, что за слова могут и спросить...)— demiurg (@_demiurg_) May 19, 2021
"А как же угрозы, которые лидер Чечни выдал в эфир?" - удивляются интернет-пользователи. Видимо, это другое.
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Сколько малолетних уб*дков избивает одноклассников, поджигает машины, дома, дачи, траву(из-за которой начинаются пожары) доводит учителей и записывает видео, водит машину украденную, грубит, занимается живодёрством, ломает, ворует и всё тихо. Ни один родитель ничего не говорит, ведь его ребёнок это уникальная снежинка. А показать себя на всю страну, тут надо пи*дец какое мужество иметь.
гордость не позволяет?
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Те кто жил в сознательном возрасте в конце 80-х и в 90-х очень даже понимают, что за свои слова надо отвечать до сих пор.
И считаю, что это правильное умение. Мальчикам, независимо сколько им годиков (5 или 55), это очень нужное умение.
Я естественно не заступаюсь за Кадырова.
Но сам факт того что кого-то из этих вот возьмут за жопу и они в следующий раз может быть задумаются - "а стоит ли?".
В суровые 90-е когда ты говорил в лицо тут же мог и огрести за свои слова. Теперь говорят через интернет и совершенно за метлой не следят.
Кадыров давно не является нормальным цивилизованным человеком, его место - на нарах.