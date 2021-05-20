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Извинения подъехали: родственники парня, назвавшего Кадырова шайтаном, записали публичное видео

Извинения подъехали: родственники парня, назвавшего Кадырова шайтаном, записали публичное видео (5 фото + 1 видео)

Автор:
20 мая 2021 08:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   извинения   кадыров   оскорбление   политика   шайтан   
3048
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Не прошло и недели, как родичи 15-летнего подростка самонашлись и принесли извинения, что весьма ожидаемо. А как же угрозы расправы, публично озвученные лидером Чечни? А никак. Видимо, это другое.

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Метки: видео   извинения   кадыров   оскорбление   политика   шайтан   
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1k
Radugananebe 2 часа назад
Средневековье.
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7k
Maddy8 5 секунд назад
А что не так? Тут сам факт, что родитель признаёт, что плохо воспитал ребёнка. Вы видели, чтобы русские родители такое делали?
Сколько малолетних уб*дков избивает одноклассников, поджигает машины, дома, дачи, траву(из-за которой начинаются пожары) доводит учителей и записывает видео, водит машину украденную, грубит, занимается живодёрством, ломает, ворует и всё тихо. Ни один родитель ничего не говорит, ведь его ребёнок это уникальная снежинка. А показать себя на всю страну, тут надо пи*дец какое мужество иметь.
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129
Akabushkin Petr Минуту назад
Есть мнение, что постановка.
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303
робт 3 минуты назад
а почему извиняется не сам 3.14здюк, а вся его родня включая деда?
гордость не позволяет?
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13k
kotovski 7 минут назад
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7k
Сгусток позитива 7 минут назад
батя по бумажке читает... отлично...
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5k
Sergey 21 минуту назад
как боятся то своего осло.ё.ба...ооххх, горячие горцы!!!! только в Москве могут развлекаться, а как что, так в штаны наложили
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2k
Casey Полчаса назад
Опять кадыров и "извинения". Это уже становится чем то анекдотичным. Интересно а когда сам кадыров начнет извиняться за поведение чеченцев за пределами чечни? Когда уже начнет формировать систему просветительской деятельности, в рамках которой сознание чеченцев будет приводиться к цивилизованным лекалам и нормам? Хотя о чем я говорю, если сам лидер ведет себя как полный инфантил, выставляя себя на посмешище. Любой уважающий себя лидер не должен открыто демонстрировать как у него "подгорает" из-за слов какого-то подростка. Тем более не должен прибегать к угрозам расправы. С таким примером и "образцом для подражания" чеченцев долго еще будут считать "дикарями с кавказа"...может быть даже всегда.
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982
Moon24 38 минут назад
займусь воспитанием сына всерьез в соответствии с нашим домом Кавказом. - ну так и жили бы у себя дома
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1k
зак 42 минуты назад
Кадыров разве шайтан ? Он Иблис.
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1k
Женя Женя78 56 минут назад
Пздц, это днище просто.
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11k
ss Час назад
Бли-и-ин!... И это XXI век!... Я тут на днях в ютубе натолкнулся на канал про современные технологии. Думал, ну всё, будущее наступило... Однако, видать, не для всех. Некоторые ещё при феодализме живут.
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32k
Alex Час назад
Пещерные люди...
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129
detective Час назад
днище
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202
Vadim Час назад
Ибо не фиг! Если знаешь, что до конца идти духа не хватит, то молчи!
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202
Vadim workmen77 21 минуту назад
Не надо усугублять! Пишу ещё раз если ты что-то заявил- то будь добр обосновать!
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202
Vadim Димка Смола/67 18 минут назад
Причём тут это?! Ещё про ядерную войну написали бы! Я против оскорблений анонистами в инете- по другому из не назвать! Оскорбил потом, как овца извинился.
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7k
Кенвуд Час назад
Дикари (все понимают, о ком я) должны жить в своем Дикарестане. За колючей проволокой. Тогда с ними и дружить можно.
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2k
ддт Час назад
Мда. Отвлечемся от ситуации. Ну как "отвлечёмся"! Подумаем просто, что Дагестан то уже нет тот... Сидят взрослые мужики... Молодец Кадыров. Весь Дагестан теперь даже пук...ть боится в сторону Чечни и тем более лично Кадырова. Может объединить два региона: Чечню и Дагестан. Порядок хоть наведет в Дагестане. А то каждый день там то кого то убили, то беспорядки.
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2k
Denis 2 часа назад
У нас все равны. Просто некоторые немного равнее...
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27k
Игорь 2 часа назад
среди интернет-пользователей тогда нашлись и те, кто заявил о том, что за свои слова нужно отвечать
=====
Те кто жил в сознательном возрасте в конце 80-х и в 90-х очень даже понимают, что за свои слова надо отвечать до сих пор.
И считаю, что это правильное умение. Мальчикам, независимо сколько им годиков (5 или 55), это очень нужное умение.
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4k
newegg 2 часа назад
Если дом этих ослолюбов - Кавказ, то какого хрена они ошиваются в г. Чехов Московской области? Чемодан, вокзал, родные горы.
Кадыров давно не является нормальным цивилизованным человеком, его место - на нарах.
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6k
AIRON_FIRST 2 часа назад
Вспомнился анекдот(хоть и не совсем в тему): Вовочка сидит на уроке и все время говорит своей соседке Маше: Маша-дура, Маша-дура, Маша-дура! Учительница, услышав это, выгоняет Вовочку из класса и говорит: Иди и подумай! Потом зайдешь, повторишь три раза "Маша не дура" и извинишься. Вовочка выходит из класса, заходит обратно и говорит: Маша не дура. Маша не дура? Маша не дура? Ну, извините
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