Напомним, что поводом для этого конфликта стал комментарий, оставленный парнем в прямом эфире, который вел лидер Чечни. Дагестанец назвал президента Республики "шайтаном", и тот пообещал найти обидчика. “Ты ночами не будешь спать, ты сейчас завещание пойдешь делать, “помогите моей семье” писать!”, – пообещал тогда Кадыров. “Я очень многих шайтанов уничтожал и тебя уничтожу”, - заявил глава Чечни напоследок.

Интересно, что среди интернет-пользователей тогда нашлись и те, кто заявил о том, что за свои слова нужно отвечать, и Кадыров прав, угрожая комментатору. И увидев извинения, остались при своем мнении.