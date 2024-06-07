FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8969 постов • 1070 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
"Да я этих русских...": цыганка, оскорбившая россиян, извинилась за свои слова и сказала, что любит свою страну

"Да я этих русских...": цыганка, оскорбившая россиян, извинилась за свои слова и сказала, что любит свою страну

Автор:
07 июня 2024 11:13
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Волгоград   воровство   извинение   кража   оскорбление   полиция   цыгане   
1864
2
2

В Волгограде цыганских ребятишек поймали в магазине на воровстве. Тут же материализовавшаяся мамаша отпрысков стала оскорблять россиян - видимо, была недовольна провалившейся попыткой прибарахлиться за счет тех самых русских.

Из уст частично беззубой женщины неслись грязные ругательства, а находившийся рядом мужчина из того же табора пообещал всем, кто снимал видео, расправу. Дескать, сейчас его женщины набегут и глаза повырежут.



Вызванные на место правоохранители задержали женщину, на которую был составлен административный протокол о ненадлежащем воспитании детей. Цыганка согласилась быстро-быстро извиниться - наверное, торопилась по делам.




Совершенно непонятно, кто там провоцировал ромалэ на грубости. Уж не те, кто поймали малолетних воришек или русская бабушка, которую мадам обозвала шлюхой?


Но одним лишь административным делом, похоже, представители кочевого народа не отделаются. Глава Следкома поручил возбудить уголовное дело по факту угроз применения насилия и высказывания на национальной почве.


В Волгограде надеются, что цыганский барон не спасёт свою паству от отсидки. Тем более, что, как сообщила дама, её муж уже имеет судимость и ему не привыкать.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Волгоград   воровство   извинение   кража   оскорбление   полиция   цыгане   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Василий Афиногенов 2 часа назад
Томми не одобряет

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
sibull 5 минут назад
Пинок под жопу и в Румынию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
эмосурикат прямоползающий 14 минут назад
а можно их на месте отстреливать? а то что-то их последнее время слишком много на улицах стало
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Роберт Шекли 15 минут назад
В Волгограде надеются, что цыганский барон не спасёт свою паству от отсидки. Тем более, что, как сообщила дама, её муж уже имеет судимость и ему не привыкать.
========
Должно быть так:
В Волгограде надеются, что цыганский барон составит компанию своей пастве на время отсидки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
538
Фрол 21 минуту назад
Представители касты неприкасаемых всё чаще заявляют о себе на муслимском фоне.Видимо их уже не устраивает вась-вась с урядниками.Этого мало.Хотят выйти на более высший уровень внутренней политики и суверенитета внутри страны.Как муслимы или пгетставители агийской гасы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
jfk Полчаса назад
Пусть пяздует в свою страну цыганию
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Колька Валеркин сын Полчаса назад
"её муж уже имеет судимость и ему не привыкать" (с) Так это вижу.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Михаил 41 минуту назад
Мне вот интересно, с чего это она взяла что Россия это ее страна?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Кактус 52 минуты назад
Млять, верните уже воронкИ, чтоб некоторые персонажи просто начали пропадать!
И на улицах спокойней станет, и грибы в лесу жирней!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Б.Касторский Час назад
Ни слушать, ни читать не хочу. Уверен, что мерзко.
Но могу сказать одно: у цыган нет понятий о Родине или "своей стране".
Так сложило исторически. Они гонимый кочевой народ. И чем больше новостей про них, тем хуже отношение к ним. Парадокс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
69k
Андрей Час назад
Безотносительно национальностей совершивших подобные преступления: пора прекратить порочную практику "извинений" тех, кто сознательно оскорбил Россию и русских (русских не только по национальности, но и по душе: русских чеченцев, русских евреев, русских татар и т.д.). Эти их "извинения" не стоят ни гроша, кому от этого становится легче? Ведь если в тебя плеснули дерьмом, а потом извинились, дерьмо на тебе останется, поэтому за такие вот выходки нужно судить по статье "разжигание ненависти по национальному признаку" или, в случае и другого преступления, расценивать такие вот изблёвы как отягчающие вину обстоятельства. Как нетрезвое или наркотическое состояние преступника, или как совершённое группой лиц по предварительному сговору.
А потом пусть на зоне извиняются, сколько угодно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Killgrave Час назад
Стрелять их на месте. Просто, как бешеных собак, без промедления.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
GROMOZEKA Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
903
mik6059 Час назад
Выслать на хрен в Румынию. Живут за счёт пособий, на которые русские скидываются в СФР, а этим всё мало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DuckTales Час назад
твари ..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
dima423 2 часа назад
Чеж они все смелые то такие... значит мало наказывают и мягко, надо чаще и жоще)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Василий Афиногенов 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
11k
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2182 поста (2170 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

250930



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Из бодибилдера в чудо-женщину: как обычная девушка изменилась за 11 лет спорта
Из бодибилдера в чудо-женщину: как обычная девушка изменилась за 11 лет спорта
Главаря юных бандитов из Белгорода лишили гражданства России
Главаря юных бандитов из Белгорода лишили гражданства России
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Биологи показали, как различается мимика собак и волков
Биологи показали, как различается мимика собак и волков
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениально!

Лучшие демотиваторы
Записка из детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#машина#Прикол#ДТП#аварии#история#интересное#позитив#факты#Ynews
#фото#автомир#интересно#кино#США#Юмор#забавно#Россия#конфликт#СССР
#люди#автомобили#животные#авто аварии#Автовсячина#Китай#фильм#инцидент#полиция#улыбнуло
«Я тебя раком поставлю»: девушка из Волгограда обвинила майора полиции в жестоком избиении «Я тебя раком поставлю»: девушка из Волгограда обвинила майора полиции в жестоком избиении После драки в магазине жители Благодарного потребовали выселения из города всех цыган После драки в магазине жители Благодарного потребовали выселения из города всех цыган Укравшая 23 миллиона кассирша отсидела 3 года и вышла на свободу по УДО Укравшая 23 миллиона кассирша отсидела 3 года и вышла на свободу по УДО "Милиция нас бережёт!": в краснодарской станице банда цыган больше года занимается беспределом "Милиция нас бережёт!": в краснодарской станице банда цыган больше года занимается беспределом В Москве задержали уроженца Узбекистана, обокравшего квартиру актрисы Юлии Рутберг В Москве задержали уроженца Узбекистана, обокравшего квартиру актрисы Юлии Рутберг

На что жалуетесь?

Вернуться