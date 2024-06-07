"Да я этих русских...": цыганка, оскорбившая россиян, извинилась за свои слова и сказала, что любит свою страну

Совершенно непонятно, кто там провоцировал ромалэ на грубости. Уж не те, кто поймали малолетних воришек или русская бабушка, которую мадам обозвала шлюхой?

Но одним лишь административным делом, похоже, представители кочевого народа не отделаются. Глава Следкома поручил возбудить уголовное дело по факту угроз применения насилия и высказывания на национальной почве.