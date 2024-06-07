"Да я этих русских...": цыганка, оскорбившая россиян, извинилась за свои слова и сказала, что любит свою страну

В Волгограде цыганских ребятишек поймали в магазине на воровстве. Тут же материализовавшаяся мамаша отпрысков стала оскорблять россиян - видимо, была недовольна провалившейся попыткой прибарахлиться за счет тех самых русских.
Из уст частично беззубой женщины неслись грязные ругательства, а находившийся рядом мужчина из того же табора пообещал всем, кто снимал видео, расправу. Дескать, сейчас его женщины набегут и глаза повырежут.
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Вызванные на место правоохранители задержали женщину, на которую был составлен административный протокол о ненадлежащем воспитании детей. Цыганка согласилась быстро-быстро извиниться - наверное, торопилась по делам.
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Совершенно непонятно, кто там провоцировал ромалэ на грубости. Уж не те, кто поймали малолетних воришек или русская бабушка, которую мадам обозвала шлюхой?
Но одним лишь административным делом, похоже, представители кочевого народа не отделаются. Глава Следкома поручил возбудить уголовное дело по факту угроз применения насилия и высказывания на национальной почве.
В Волгограде надеются, что цыганский барон не спасёт свою паству от отсидки. Тем более, что, как сообщила дама, её муж уже имеет судимость и ему не привыкать.
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Должно быть так:
В Волгограде надеются, что цыганский барон составит компанию своей пастве на время отсидки
И на улицах спокойней станет, и грибы в лесу жирней!
Но могу сказать одно: у цыган нет понятий о Родине или "своей стране".
Так сложило исторически. Они гонимый кочевой народ. И чем больше новостей про них, тем хуже отношение к ним. Парадокс.
А потом пусть на зоне извиняются, сколько угодно.