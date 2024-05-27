Иностранца, оскорбившего чемпионку UFC в Челябинске, депортировали из России

И завели уголовное дело за его фиктивную постановку на учёт.
В конце апреля гражданин Таджикистана по имени Исломиддин устроил локальный переполох в Челябинске. Сначала подрезал на дороге двух велосипедисток, потом стал им хамить.
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Возможно, если бы он извинился и признал, что был не прав - всё бы на этом и закончилось. Но отчего-то решил, что просить прощения у женщин нельзя, по его словам, «у нас так не принято». И сам себе организовал депортацию на родину.
Одной из спортсменок, которых чуть не задавил Исломиддин, была Ирина Алексеева - профессиональный боец UFC.
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В его искренность Ирина не поверила:
С пятого раза он извинился только на камеру. Начал включать несчастного. И делал это с улыбкой. Говорил, что не понимает русского языка. Я считаю, что этот проступок непростителен. В полиции сказали, что в ближайшее время его депортируют. Считаю, что его должны отправить в Таджикистан и дать реальный срок. Кормить его в нашей тюрьме - много чести.
А сегодня пресс-центр областной прокуратуры сообщил, что иностранца выдворили из России. Оказывается, это случилось ещё 15 мая.
За нарушение режима пребывания в Российской Федерации судебным решением он привлечен к ответственности по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ (несоблюдение иностранным подданным правил въезда на территорию России или режима проживания (пребывания) и 15 мая этого года выдворен за пределы страны.
Выяснилось, что горячий Исломиддин в России находился незаконно. Так что появилось и уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Следствие устанавливает, кто выдал таджику документы, после этого определит и наказание для виновных.
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2) При нарушении законов РФ штрафовать ОПГ "диаспора" на крупную сумму, пока само содержание т.н. "диаспор" станет экономически невыгодным.
3) Депортировать иностранных преступников за счёт бюджета государства, откуда они прибыли.
4) депортировать вместе с преступником его родственников и 50 соплеменников.
5) Накладывать штраф на тех, кто публично защищает, поощряет и оправдывает их деяния.
Если оправдание и поощрение происходит не от частного лица, а от должностного (включая модераторов и админов интернет-ресурсов), то штраф должен увеличиваться десятикратно.
дибил 80 уровня
Вытурить его надо было за незаконное нахождение в стране.
А ведь он скался получить по морде, значит надо было набить ему морду или штраф на крайний случай.