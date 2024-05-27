Иностранца, оскорбившего чемпионку UFC в Челябинске, депортировали из России

Возможно, если бы он извинился и признал, что был не прав - всё бы на этом и закончилось. Но отчего-то решил, что просить прощения у женщин нельзя, по его словам, «у нас так не принято». И сам себе организовал депортацию на родину.

Одной из спортсменок, которых чуть не задавил Исломиддин, была Ирина Алексеева - профессиональный боец UFC.