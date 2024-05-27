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Иностранца, оскорбившего чемпионку UFC в Челябинске, депортировали из России

Иностранца, оскорбившего чемпионку UFC в Челябинске, депортировали из России

Автор:
27 мая 2024 16:08
Сообщество : Криминал
Метки: ufc   Видео   Ирина Алексеева   Челябинск   велосипедистка   депортация   извинения   мигрант   
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И завели уголовное дело за его фиктивную постановку на учёт.

В конце апреля гражданин Таджикистана по имени Исломиддин устроил локальный переполох в Челябинске. Сначала подрезал на дороге двух велосипедисток, потом стал им хамить.

Возможно, если бы он извинился и признал, что был не прав - всё бы на этом и закончилось. Но отчего-то решил, что просить прощения у женщин нельзя, по его словам, «у нас так не принято». И сам себе организовал депортацию на родину.

Одной из спортсменок, которых чуть не задавил Исломиддин, была Ирина Алексеева - профессиональный боец UFC.

Позже она рассказала, что мужчина всё-таки извинился, но уже в полицейском участке.

В его искренность Ирина не поверила:

С пятого раза он извинился только на камеру. Начал включать несчастного. И делал это с улыбкой. Говорил, что не понимает русского языка. Я считаю, что этот проступок непростителен. В полиции сказали, что в ближайшее время его депортируют. Считаю, что его должны отправить в Таджикистан и дать реальный срок. Кормить его в нашей тюрьме - много чести.

А сегодня пресс-центр областной прокуратуры сообщил, что иностранца выдворили из России. Оказывается, это случилось ещё 15 мая.

За нарушение режима пребывания в Российской Федерации судебным решением он привлечен к ответственности по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ (несоблюдение иностранным подданным правил въезда на территорию России или режима проживания (пребывания) и 15 мая этого года выдворен за пределы страны.

Выяснилось, что горячий Исломиддин в России находился незаконно. Так что появилось и уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Следствие устанавливает, кто выдал таджику документы, после этого определит и наказание для виновных.

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Метки: ufc   Видео   Ирина Алексеева   Челябинск   велосипедистка   депортация   извинения   мигрант   
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26  комментариев
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44k
Notan Blaine 2 часа назад
Пора вводить коллективную ответственность для мигрантов. Кроме непосредственного участника таких историй, нужно депортировать 5-10 его ближайших родственников, а если нет, то из круга общения.
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21
Лео Минуту назад
А там в Таджикистане трясутся от страха, а если вдруг выдворят всех таджиков из России, и тогда будет хана ихнему государству.
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771
Рерих- легат белого братства Розенкрейцеров 10 минут назад
Жаль, что она его не "приложила". А депортировать таких надо навечно вместе с другими жителями с этого аула.
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78
Аяврик 10 минут назад
хорошие новости на фишках! что-то новое
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149k
parallax 24 минуты назад
Того кто фиктивно поставил его на учёт, тоже бы надо в аул депортировать.
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2
First-and-nine Полчаса назад
Ценный был специалист, но культурный обмен не удался. Скучать по нему никто здесь не станет и радоваться его возвращению там тоже не будут. Добавить больше нечего.
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9k
Ntvl 40 минут назад
- 1 обезьян в стране.
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21k
anpetrof 45 минут назад
Хорошая новость! Не принято у них, видишь ли, вот и поезжай к себе, а тут нечего свои порядки устанавливать. Берега попутал.
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358
ViciousSnake 47 минут назад
А ведь таких животных, которым ни законы, ни обычаи страны пребывания не писаны, наши чинуши, ради собственного обогащения, завезли буквально миллионы.
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60
ПИВОнер ViciousSnake 39 минут назад
15
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10k
Роман 53 минуты назад
Вначале не въехал, зачем из РФ депортируют лекарство ...
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10k
Роман 55 минут назад
Если бы она его еще набуцкала, вот это был бы номер. Так у них не принято уж точно, а после депортации ему пришлось бы искать самый дальний аул, где об это истории не знают.
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192
Corkscrew Час назад
Скатертью дорога. Главное чтобы в один конец.
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7k
Отвратительный Мужик Час назад
98 % Мигрантов можно высылать . Если копнуть то у них у все так или иначе фиктивные или поддельные документы.
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7k
The Dude Час назад
1) Проводить дактилоскопию КАЖДОГО прибывающего на территорию РФ трудового мигранта.
2) При нарушении законов РФ штрафовать ОПГ "диаспора" на крупную сумму, пока само содержание т.н. "диаспор" станет экономически невыгодным.
3) Депортировать иностранных преступников за счёт бюджета государства, откуда они прибыли.
4) депортировать вместе с преступником его родственников и 50 соплеменников.
5) Накладывать штраф на тех, кто публично защищает, поощряет и оправдывает их деяния.
Если оправдание и поощрение происходит не от частного лица, а от должностного (включая модераторов и админов интернет-ресурсов), то штраф должен увеличиваться десятикратно.
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18k
ron Час назад
Жаль, что так дёшево палятся только самый тупые. )))
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28k
Анатолий Соколов 2 часа назад
а оштрафовать его перед депортацией не забыли?
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35k
Ego sum qui sum 2 часа назад
бузить с фиктивной поставновкой нап учет....
дибил 80 уровня
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43k
Сергей 2 часа назад
А чё так просто: выдворен за пределы страны.
Вытурить его надо было за незаконное нахождение в стране.
А ведь он скался получить по морде, значит надо было набить ему морду или штраф на крайний случай.
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4k
Rom 2 часа назад
А какой бы для него позор - позор на весь род был бы, если бы он тогда вышел, и получил бы в табло от нее )))))
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13k
Том Сойер 2 часа назад
"Дорожную" ему - на дорожку включить надо.....
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31k
Serg2001 2 часа назад
Как говорится, идёшь по тонкому льду - не подпрыгивай!
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