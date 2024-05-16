«Её назад надо было, эту курицу»: в Карелии депутат заксобрания прилюдно оскорбила активистку за то, что та заняла место чиновника в зале

Ситуацию прокомментировали и в пресс-службе парламента Карелии:

Галина Анатольевна на своей странице извинилась за свои высказывания. Руководитель фракции «Единая Россия» в парламенте, депутат Алексей Хейфец сказал, что по ситуации с недопустимыми высказываниями депутата Гореликовой в ближайшее время будет проведено заседание фракции, на нём будет дана оценка словам депутата и соответствия их этическим нормам, которые установлены в уставе партии. В самом заксобрании комиссии по этики нет.

Мы знаем, что для председателей комитетов заседания комитетов – это всегда волнительное мероприятие, приходит очень много людей с исполнительной власти, граждан, в том числе из общественных организаций. На повестке заседания комитета были вопросы, посвященные реализации программы пушкинская карта в Карелии, также был доклад управления по охране памятников. Достаточно актуальные вопросы.