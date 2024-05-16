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«Её назад надо было, эту курицу»: в Карелии депутат заксобрания прилюдно оскорбила активистку за то, что та заняла место чиновника в зале

«Её назад надо было, эту курицу»: в Карелии депутат заксобрания прилюдно оскорбила активистку за то, что та заняла место чиновника в зале

Автор:
16 мая 2024 18:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   депутат   заксобрание   извинения   карелия   курица   оскорбление   парламент   
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В местном парламенте такие высказывания назвали «недопустимыми».

Председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодёжной политике Законодательного собрания Карелии Галина Гореликова.

Она проводила заседание и обратила внимание на местную активистку Валентину Сукотову. Та часто посещает эти мероприятия. А тут она села на место депутата. И председатель возмутилась:

Назад, че ты её сюда-то? Ты даёшь... Здесь депутаты сидят и правительство, посади дальше. Это вообще просто, бесишь. Её назад надо было, эту курицу, депутатов сюда.

Позже Гореликова извинилась в соцсетях:

Ситуацию прокомментировали и в пресс-службе парламента Карелии:

Галина Анатольевна на своей странице извинилась за свои высказывания. Руководитель фракции «Единая Россия» в парламенте, депутат Алексей Хейфец сказал, что по ситуации с недопустимыми высказываниями депутата Гореликовой в ближайшее время будет проведено заседание фракции, на нём будет дана оценка словам депутата и соответствия их этическим нормам, которые установлены в уставе партии. В самом заксобрании комиссии по этики нет.

Мы знаем, что для председателей комитетов заседания комитетов – это всегда волнительное мероприятие, приходит очень много людей с исполнительной власти, граждан, в том числе из общественных организаций. На повестке заседания комитета были вопросы, посвященные реализации программы пушкинская карта в Карелии, также был доклад управления по охране памятников. Достаточно актуальные вопросы.

Оскорблённая активистка извинения депутата не приняла. Она говорит, что пришла на собрание не за милостыней, а по вопросу охраны памятников. И услышала вот такое. Теперь хочет обращаться в суд и ждёт публичных извинений не в соцсетях, а с той же трибуны, с которой её и назвали «курицей».

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Метки: Видео   депутат   заксобрание   извинения   карелия   курица   оскорбление   парламент   
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9  комментариев
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18k
Majul 55 минут назад
Начала считать себя выше кого-то - сразу нахер. Позорище.
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18k
GROMOZEKA 8 минут назад
Ссылка youtu.be
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552
Илья Ерохин 15 минут назад
Опять извинения. Как же они все извинятся утомили. Рафик нэ выноват. Гореликова нэ выноват, Эмоций билы в голова.
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14k
Григорий Бабкин Полчаса назад
За одно слово "активист", надо пи*здить, причём так, чтобы ходить потом не могли. Идите работать, активисты, б*лядь. Черноморканал строить. Ой нет на вас дедушки Джугашвили.

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203
Бывалый Трус Полчаса назад
Ну, они почти все так думают о людях. Эта Гореликова просто оказалась чуть честней (болтливей) и произнесла вслух.
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5k
Egoro 38 минут назад
Самое смешное, что она - председатель комитета по ..., культуре...
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5k
Горожанин 55 минут назад
"Сама от себя такого не ожидала".
-----------------
А вот это уже признак больного человека. И этот человек наделён властью - она может влиять на принятие и изменение региональных законов, у неё есть право осуществлять контрольные функции. В общем, это не шутки. Её срочно нужно направить на принудительную психиатрическую экспертизу.
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41k
АнтонПолднев Час назад
Хлоп на царский трон?!
Ссылка youtu.be
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1k
Darki Час назад
"Сама от себя такого не ожидала".
Конечно верим,с кем не бывает.
Из всех этих чинуш по пальцам одной руки можно пересчитать адекватных,и то если копнуть глубже,то и ни одного не сыщем.
Чистые мрази,которые простых людей считают грязью,никогда они не обзаведутся народной любовью.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
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