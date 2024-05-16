«Её назад надо было, эту курицу»: в Карелии депутат заксобрания прилюдно оскорбила активистку за то, что та заняла место чиновника в зале

В местном парламенте такие высказывания назвали «недопустимыми».
Председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодёжной политике Законодательного собрания Карелии Галина Гореликова.
Она проводила заседание и обратила внимание на местную активистку Валентину Сукотову. Та часто посещает эти мероприятия. А тут она села на место депутата. И председатель возмутилась:
Назад, че ты её сюда-то? Ты даёшь... Здесь депутаты сидят и правительство, посади дальше. Это вообще просто, бесишь. Её назад надо было, эту курицу, депутатов сюда.
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Позже Гореликова извинилась в соцсетях:
Ситуацию прокомментировали и в пресс-службе парламента Карелии:
Галина Анатольевна на своей странице извинилась за свои высказывания. Руководитель фракции «Единая Россия» в парламенте, депутат Алексей Хейфец сказал, что по ситуации с недопустимыми высказываниями депутата Гореликовой в ближайшее время будет проведено заседание фракции, на нём будет дана оценка словам депутата и соответствия их этическим нормам, которые установлены в уставе партии. В самом заксобрании комиссии по этики нет.
Мы знаем, что для председателей комитетов заседания комитетов – это всегда волнительное мероприятие, приходит очень много людей с исполнительной власти, граждан, в том числе из общественных организаций. На повестке заседания комитета были вопросы, посвященные реализации программы пушкинская карта в Карелии, также был доклад управления по охране памятников. Достаточно актуальные вопросы.
Оскорблённая активистка извинения депутата не приняла. Она говорит, что пришла на собрание не за милостыней, а по вопросу охраны памятников. И услышала вот такое. Теперь хочет обращаться в суд и ждёт публичных извинений не в соцсетях, а с той же трибуны, с которой её и назвали «курицей».
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А вот это уже признак больного человека. И этот человек наделён властью - она может влиять на принятие и изменение региональных законов, у неё есть право осуществлять контрольные функции. В общем, это не шутки. Её срочно нужно направить на принудительную психиатрическую экспертизу.
Конечно верим,с кем не бывает.
Из всех этих чинуш по пальцам одной руки можно пересчитать адекватных,и то если копнуть глубже,то и ни одного не сыщем.
Чистые мрази,которые простых людей считают грязью,никогда они не обзаведутся народной любовью.