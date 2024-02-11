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Наводнение в Индонезии унесло жизни сотен людей

Наводнение в Индонезии унесло жизни сотен людей

Автор:
11 февраля 2024 07:47
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Индонезия   дожди   наводнение   погибшие   прорыв дамбы   
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Больше двух недель льют дожди, реки вышли из берегов и, прорывая дамбы, уничтожают все на своем пути.

Прямой ущерб от серии наводнений перевалил за десять миллиардов долларов.

Увеличение количества разрушенных дамб приводит к массовым наводнениям в районе Каранганьяр, Демак. В ходе экстренной эвакуации были вывезены жители 35 деревень. Под водой оказались 1012 гектаров рисовых полей.

Вода продолжает прибывать в районе Джалан-Пантура Каранганьяр, Демак. По последним сообщениям, в населенных пунктах она достигает 2 метров.


Погибли сотни местных жителей, эвакуированы более ста тысяч, пропали без вести по разным данным от 700 до 15 тысяч человек.


Еще 5 рек Южной Суматры находятся на критической точке заполняемости водой. В этих районах круглосуточно дежурят отряды специалистов и добровольцев, чтобы не допустить прорыва дамб.

Источник:

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Метки: Видео   Индонезия   дожди   наводнение   погибшие   прорыв дамбы   
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2  комментария
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Игорь 7 минут назад
Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде.

Я оказался в очень сложной ситуации: остался без работы, без денег, без еды. Сейчас изо всех сил ищу новую работу, нo покa ничeго нe наxодитcя, а кушать сейчас очень хочется, но совершенно нечего. Не могли бы вы одолжить любую сумму, хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки, хотя бы рублей 100-200.

Если да, то пополните, пожалуйста, номер телефона на любую сумму: +7-950-633-74-2О (я могу выводить деньги с телефона на свою карту безо всяких комиссий)

Заранee Вaм большоe человeчеcкое спаcибо.
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