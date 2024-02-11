Наводнение в Индонезии унесло жизни сотен людей

Больше двух недель льют дожди, реки вышли из берегов и, прорывая дамбы, уничтожают все на своем пути.
Прямой ущерб от серии наводнений перевалил за десять миллиардов долларов.
Увеличение количества разрушенных дамб приводит к массовым наводнениям в районе Каранганьяр, Демак. В ходе экстренной эвакуации были вывезены жители 35 деревень. Под водой оказались 1012 гектаров рисовых полей.
Вода продолжает прибывать в районе Джалан-Пантура Каранганьяр, Демак. По последним сообщениям, в населенных пунктах она достигает 2 метров.
Погибли сотни местных жителей, эвакуированы более ста тысяч, пропали без вести по разным данным от 700 до 15 тысяч человек.
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Еще 5 рек Южной Суматры находятся на критической точке заполняемости водой. В этих районах круглосуточно дежурят отряды специалистов и добровольцев, чтобы не допустить прорыва дамб.
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