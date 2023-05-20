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13 человек погибло в результате сильнейшего наводнения в Италии

13 человек погибло в результате сильнейшего наводнения в Италии

Автор:
20 мая 2023 12:14
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Италия   видео   дожди   засуха   катаклизмы   наводнение   
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С такой мощной стихией Италия сталкивалась последний раз 100 лет назад.

По предварительным данным, 13 человек погибли, более 20 000 остались без крова над головой.

За двое суток обильных дождей выпало более месячной нормы осадков, что привело к 280 оползням. 32 реки вышли из берегов и затопили 41 город.


Мост, соединявший Мотта-Будрио с Сан-Мартино в районе Болоньи, рухнул за ночь. Есть так же данные, что пострадал находящийся по близости газопровод.


Заместитель премьер-министра Антонио Таяни заявил, что правительство “сделает все, чтобы помочь населению, пострадавшему от наводнения в Эмилии-Романье”.


Людей экстренно эвакуировали, а сельскохозяйственные компании потеряли весь урожай.

Пожарные провели две тысячи спасательных операций по всему региону Эмилия-Романья, а также в некоторых частях административной области Марке, которая тоже пострадала от наводнений.


До последних наводнений Эмилия-Романья и другие районы северной Италии пострадали от засухи. Климатический кризис в Италии уже вызвал с начала 2023 73 экстремальных явлений, большинство из которых вызвано сильными дождями, наводнениями и засухой.


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Метки: Италия   видео   дожди   засуха   катаклизмы   наводнение   
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