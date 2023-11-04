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Наводнение, штормовой ветер и лесные пожары - коротко о погоде в Европе за последние сутки

Наводнение, штормовой ветер и лесные пожары - коротко о погоде в Европе за последние сутки

Автор:
04 ноября 2023 06:43
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Европа   наводнение   погода   пожар   шторм Киаран   
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Разрушительный шторм Киаран накрыл территорию Европы еще в четверг и до сих пор продолжает буйствовать, захватывая новые страны. Во Франции его уже назвали самым разрушительным за последние 25 лет.

Основной удар шторма пришелся на Нормандские острова и Север Франции. Агентство по охране окружающей среды сообщило, что по всей Англии было 201 предупреждение о наводнениях. 10 000 домов остались без электричества в Корнуолле.

На западном побережье Франции в коммуне Раз был зафиксирован самый сильный порыв ветра, его скорость составила 57,5 м/с. Волны достигали высоты 6 этажного дома. Из-за стихии власти эвакуировали 1,3 тыс. человек. Без электричества остались 820 тыс. домохозяйств. Были приняты меры по ограничению движения транспорта. В регионе О-де-Франс полностью остановили движение скоростных поездов.

Французские страховщики уже называют примерную сумму ущерба от разгула стихии и она приближается к 500 млн евро.


В Италии был также введен режим ЧС из-за шторма. На страну обрушились ливни, вызвавшие наводнения. В нескольких населенных пунктах подтопило больницы и заблокировало дороги, нарушено железнодорожное сообщение, потоки воды на улицах уносят автомобили.


По предварительной информации, погибло 6 человек. Около 40 тыс. человек в Тоскане остались без света из-за сильных дождей.

Теперь же от непогоды страдает испанская Валенсия, где сильные ветра спровоцировали лесной пожар площадью около 2000 гектаров. Администрация региона эвакуировала 850 человек из четырёх городов.

В Бельгии из-за сильных порывов ветра погибли 5-летний ребенок и мужчина.

Греции повезло немного больше, шторм до них пока не добрался, но и у них не спокойно. Вчера было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2, вызвавшее небольшие оползни на острове Эвбея.

Землетрясение произошло в 8.26 утра, эпицентр находился в 6 километрах к востоку от города Прокопи, по данным Афинского геодинамического института. Его глубина оценивалась в 14,2 километра.

За землетрясением последовал еще один толчок магнитудой 3,8 в том же месте 7 минут спустя.

Власти посоветовали жителям держаться подальше от старых зданий и избегать участков дорожной сети, подверженным оползням.

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Метки: Видео   Европа   наводнение   погода   пожар   шторм Киаран   
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