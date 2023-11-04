Наводнение, штормовой ветер и лесные пожары - коротко о погоде в Европе за последние сутки

На западном побережье Франции в коммуне Раз был зафиксирован самый сильный порыв ветра, его скорость составила 57,5 м/с. Волны достигали высоты 6 этажного дома. Из-за стихии власти эвакуировали 1,3 тыс. человек. Без электричества остались 820 тыс. домохозяйств. Были приняты меры по ограничению движения транспорта. В регионе О-де-Франс полностью остановили движение скоростных поездов.

Французские страховщики уже называют примерную сумму ущерба от разгула стихии и она приближается к 500 млн евро.