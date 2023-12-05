Туристка выжила во время извержения вулкана Мерапи и показала обожжённое лицо

Группа из 75 человек оказалась застигнутой врасплох активностью индонезийского вулкана Мерапи. Столбы густого пепла взметнулись в воздух на высоту около 3000 метров (9800 футов) - высота самого вулкана составляет 2891 м. После пепел стал оседать, разлетевшись на несколько километров по окрестностям.

Местным жителям ближайших к горе деревень удалось снять извержение вулкана в реальном времени.