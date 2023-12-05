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Туристка выжила во время извержения вулкана Мерапи и показала обожжённое лицо

Туристка выжила во время извержения вулкана Мерапи и показала обожжённое лицо

Автор:
05 декабря 2023 11:18
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: merapi   Видео   Индонезия   вулканический пепел   извержение вулкана   ожоги   туристы   
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1 декабря 19-летняя Жафира Захрим Фебрина вместе с другими туристами начали восхождение на гору Мерапи в индонезийской провинции Западная Суматра, когда вулкан проснулся и выдал фонтан раскалённого пепла.

Группа из 75 человек оказалась застигнутой врасплох активностью индонезийского вулкана Мерапи. Столбы густого пепла взметнулись в воздух на высоту около 3000 метров (9800 футов) - высота самого вулкана составляет 2891 м. После пепел стал оседать, разлетевшись на несколько километров по окрестностям.


Местным жителям ближайших к горе деревень удалось снять извержение вулкана в реальном времени.


А вот туристам, которые находились в тот момент совсем рядом с горой, повезло меньше. Группу из 75 человека засыпало пеплом, и 13 человек, как сообщает BBC News, погибли. 10 еще считаются пропавшими без вести. Их пока не нашли спасатели. Остальных удалось эвакуировать. Многие получили сильнейшие ожоги - как, например, эта девушка. Она сняла себя на камеру еще до того, как её нашли спасатели.


Как сообщают СМИ, Жафире и её друзьям удалось спуститься вниз. Девушку обнаружили у подножья вулкана, засыпанную пеплом. Её срочно доставили в госпиталь с ожогами.


Спасательная операция, в которой принимали участие 200 человек, пока приостановлена из-за активности вулкана, и пропавших без вести, как полагают местные жители, уже вряд ли найдут живыми.


Кстати, Мерапи является одним из самых активных действующих вулканов в Индонезии, и его название на русский язые переводится как "Гора огня". 

Источник:

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Метки: merapi   Видео   Индонезия   вулканический пепел   извержение вулкана   ожоги   туристы   
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4  комментария
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6k
disevenvis 4 минуты назад
Утром в телеге писали, что это ее предсмертное видео и вроде она умерла.
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24k
Тигран Саркисян 11 минут назад
Чем больше талпо-ё-пов тем меньше талпо-ё-пов , парадокс однако , на кой шыш прутся туда зная что спокойно могут подохнут , дауны тупоголовые.
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10k
Алексей 21 минуту назад
Сходили-посмотрели
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1k
Ksenia2 38 минут назад
Вот что заставляет туристов топать в горы, если знают, что вулкан может проснуться? Ну это же не случается внезапно? Наверняка какие-то оповещения об активности были?
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