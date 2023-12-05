Туристка выжила во время извержения вулкана Мерапи и показала обожжённое лицо

1 декабря 19-летняя Жафира Захрим Фебрина вместе с другими туристами начали восхождение на гору Мерапи в индонезийской провинции Западная Суматра, когда вулкан проснулся и выдал фонтан раскалённого пепла.
Группа из 75 человек оказалась застигнутой врасплох активностью индонезийского вулкана Мерапи. Столбы густого пепла взметнулись в воздух на высоту около 3000 метров (9800 футов) - высота самого вулкана составляет 2891 м. После пепел стал оседать, разлетевшись на несколько километров по окрестностям.
Местным жителям ближайших к горе деревень удалось снять извержение вулкана в реальном времени.
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А вот туристам, которые находились в тот момент совсем рядом с горой, повезло меньше. Группу из 75 человека засыпало пеплом, и 13 человек, как сообщает BBC News, погибли. 10 еще считаются пропавшими без вести. Их пока не нашли спасатели. Остальных удалось эвакуировать. Многие получили сильнейшие ожоги - как, например, эта девушка. Она сняла себя на камеру еще до того, как её нашли спасатели.
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Как сообщают СМИ, Жафире и её друзьям удалось спуститься вниз. Девушку обнаружили у подножья вулкана, засыпанную пеплом. Её срочно доставили в госпиталь с ожогами.
Спасательная операция, в которой принимали участие 200 человек, пока приостановлена из-за активности вулкана, и пропавших без вести, как полагают местные жители, уже вряд ли найдут живыми.
Кстати, Мерапи является одним из самых активных действующих вулканов в Индонезии, и его название на русский язые переводится как "Гора огня".
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