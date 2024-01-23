Обезьяна украла паспорт туристки

Туристка, посетившая Бали (Индонезия), пострадала от действий обезьяны. Животное подкралось к женщине и стащило паспорт из её сумки.
Женщине стоило бы быть внимательнее и следить за вещами, ведь обезьяна стянула из сумки нечто очень важное — паспорт. После этого животное преспокойно уселось, чтобы изучить документ. Туристка попробовала было предложить обезьяне обычную бумажку в обмен на паспорт, но такая сделка воровку не прельстила.
Еды с собой ни у кого не было, так что подкупить обезьяну вкусным тоже не удалось. Наконец кто-то догадался предложить обезьяне воды, после чего она оставила паспорт в покое.
Увы, но все эти неприятности продолжались настолько долго, что животное успело практически полностью уничтожить документ.
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С эволюцией не всё так однозначно...
Сколько не предупреждай, а всегда находятся "а мы не знали".