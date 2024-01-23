Обезьяна украла паспорт туристки

Еды с собой ни у кого не было, так что подкупить обезьяну вкусным тоже не удалось. Наконец кто-то догадался предложить обезьяне воды, после чего она оставила паспорт в покое.

Увы, но все эти неприятности продолжались настолько долго, что животное успело практически полностью уничтожить документ.