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Обезьяна украла паспорт туристки

Обезьяна украла паспорт туристки

Автор:
23 января 2024 07:24
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Животное   Индонезия   бали   обезьяна   паспорт   турист   
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Туристка, посетившая Бали (Индонезия), пострадала от действий обезьяны. Животное подкралось к женщине и стащило паспорт из её сумки.

Женщине стоило бы быть внимательнее и следить за вещами, ведь обезьяна стянула из сумки нечто очень важное — паспорт. После этого животное преспокойно уселось, чтобы изучить документ. Туристка попробовала было предложить обезьяне обычную бумажку в обмен на паспорт, но такая сделка воровку не прельстила.

Еды с собой ни у кого не было, так что подкупить обезьяну вкусным тоже не удалось. Наконец кто-то догадался предложить обезьяне воды, после чего она оставила паспорт в покое.

Увы, но все эти неприятности продолжались настолько долго, что животное успело практически полностью уничтожить документ.

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Метки: Видео   Животное   Индонезия   бали   обезьяна   паспорт   турист   
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9  комментариев
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4k
Тварь Час назад
Вклеит свою фотографию и уедет в Америку.
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52k
Aleksandr 40 минут назад
Ссылка youtu.be
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17k
Андрей 48 минут назад
Ибо нехрен паспорт с собой таскать, вполне достаточно копии.
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32
Саша 50 минут назад
Нафига она обезьяне паспорт показывала?
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290
Alex Час назад
Теперь у нее большие неприятности. Вместо отпуска ей придется ехать в консульство страны, от куда у нее гражданство для получения временного документа. И не факт что оно находится где то поблизости, ей видимо придется поехать в столицу Джакарта, а с острова до столицы там тыщу сто киломметров. И тоже не факт что это консульство там есть, а даже если есть, попадет туда в короткое время. Так что на бабло она точно попала... И на испорченный отпуск...
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13k
Марсианин Час назад
Тот случай, когда обезьянка умнее человека.
С эволюцией не всё так однозначно...
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10k
MPEG-8 2 часа назад
Эта рубрика вечна.
Сколько не предупреждай, а всегда находятся "а мы не знали".
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3k
Шапкин 2 часа назад
Красивая сумочка у обезьянки...
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