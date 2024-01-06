Дамбы, резиновые сапоги и недовольные фермеры: Германию продолжает топить



Подобные сцены наблюдаются и в соседней Франции. С начала ноября в северном департаменте Па-де-Кале выпало рекордное количество осадков. Почва в этом регионе с плоской местностью насыщена водой.

Предприимчивые бюргеры потихоньку тырят мешки с песком. Ну, логично, чего лишний раз деньги тратить.