FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7407 постов • 3085 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Дамбы, резиновые сапоги и недовольные фермеры: Германию продолжает топить

Дамбы, резиновые сапоги и недовольные фермеры: Германию продолжает топить

Автор:
06 января 2024 10:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Германия   Шольц   дамбы   наводнение   фермеры   
1180
4
3

Пока мы с вами героически боролись с салатами, холодцом и морозами, Германию потихоньку топило дождиком.

Затяжные дожди накрыли всю страну и немного Францию. Дождь начался еще до Нового года и останавливаться, видимо не сбирается.
Две недели постоянных дождей привели к тому, что дороги превратились в реки, многие дома оказались затоплены, и местные жители готовятся к новым трудностям.

Сейчас основное внимание уделяется предотвращению дальнейших разрушений: спасательные бригады укрепляют дамбы и строят барьеры из мешков с песком.



Подобные сцены наблюдаются и в соседней Франции. С начала ноября в северном департаменте Па-де-Кале выпало рекордное количество осадков. Почва в этом регионе с плоской местностью насыщена водой.

Предприимчивые бюргеры потихоньку тырят мешки с песком. Ну, логично, чего лишний раз деньги тратить.

Канцлер Германии Шольц решил быть в столь трудное время поближе к народу и прилетел с очередной проверкой в затопленный регион. Но если в прошлый раз его визит осмеяли из-за ботинок, то теперь немцы недовольны, что он надел резиновые сапоги. Говорят, что таким образом политик всего лишь пытается поднять свой рейтинг доверия у населения.


Ну а тем временем во многих районах Нижней Саксонии урожай картофеля и сахарной свеклы находится под угрозой. Многие дороги стали недоступными для тяжелой сельскохозяйственной техники, необходимой для уборки урожая.


Фермеры жалуются, что этот год обещает быть трудным, в том числе из-за отмены налоговых льгот для сельскохозяйственного дизельного топлива и сельскохозяйственной техники, вызванной жесткими мерами экономии немецкого правительства. Наводнения стали вторым ударом для фермеров за короткое время.


Пока неясен полный масштаб ущерба. Наводнения уничтожили тысячи сельскохозяйственных угодий, что приведет к долгосрочным последствиям, и прервали цепочки поставок. Кроме того, большая часть озимых зерновых, посеянных фермерами в октябре, была уничтожена наводнением, что потребует повторного посева весной – если будет достаточно семян.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Видео   Германия   Шольц   дамбы   наводнение   фермеры   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
Alex Полчаса назад
Народу фуй покажут, а не помощь, денег нет, всё хохлам уходит и бешенцам всяким разным,,, будут как всегда клянчить у жителей, подайте...
Не правительство и [мат] сплошная
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
thrashbox 5 минут назад
Летом засуха у них была, зимой затопило.
Б-г им столько уже раз и столькими способами намекает, что их политический курс неверен, что уже всем остальным стыдно, бгг
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Андрей Иванов 18 минут назад
1. Согласно одной книжке у них скоро там должен появиться алкаш на барже с зоопарком
2. У них картошку убирают в январе?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alexandr 24 минуты назад
Читал, в что в Германии дождь является собственностью государства, им даже нельзя дождевую воду для поливки собирать. Пусть иск подают на то, что пострадали от чужой собственности .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
176
pitt silver Alexandr 9 минут назад
Не читайте всякую дрянь, нету никакого налога на дождевую воду. Есть только оплата за воду для дома и если вывести дополнительный счётчик на улицу для поливки то там платишь меньше. Так вот второй вариант и пытаются показать людям якобы оплата за воду для поливки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

95383



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 3 января
Мемы из соцсетей. Свежак за 3 января
Несколько интересных фактов о фильме "Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо"
Несколько интересных фактов о фильме "Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо"
Набирающие популярность в сообществах
Корова на дороге. Можно ли ее объехать по «встречке»?
Корова на дороге. Можно ли ее объехать по «встречке»?
Лапка
Лапка
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Развлечение взрослого состоявшегося мужчины

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#в мире#факты#Разное#Животное#Китай#коммунальщики#интересное
#США#история#интересно#собака#девушки#сарказм#Прикол#инцидент
#фото#СССР#люди#кот#кино#челябинск#подборка
Сели и завыли: в Берлине прошёл съезд людей, считающих себя собаками Сели и завыли: в Берлине прошёл съезд людей, считающих себя собаками В Чехии конфисковали первый автомобиль из России В Чехии конфисковали первый автомобиль из России Полицейский измазал экоактивистку краской и попал под проверку Полицейский измазал экоактивистку краской и попал под проверку Наводнение, штормовой ветер и лесные пожары - коротко о погоде в Европе за последние сутки Наводнение, штормовой ветер и лесные пожары - коротко о погоде в Европе за последние сутки Жена мэра Уссурийска обвинила пострадавшую от наводнения местную жительницу в том, что она рассказывает правду Жена мэра Уссурийска обвинила пострадавшую от наводнения местную жительницу в том, что она...

На что жалуетесь?

Вернуться