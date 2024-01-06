Дамбы, резиновые сапоги и недовольные фермеры: Германию продолжает топить

Пока мы с вами героически боролись с салатами, холодцом и морозами, Германию потихоньку топило дождиком.
Затяжные дожди накрыли всю страну и немного Францию. Дождь начался еще до Нового года и останавливаться, видимо не сбирается.
Две недели постоянных дождей привели к тому, что дороги превратились в реки, многие дома оказались затоплены, и местные жители готовятся к новым трудностям.
Сейчас основное внимание уделяется предотвращению дальнейших разрушений: спасательные бригады укрепляют дамбы и строят барьеры из мешков с песком.
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Подобные сцены наблюдаются и в соседней Франции. С начала ноября в северном департаменте Па-де-Кале выпало рекордное количество осадков. Почва в этом регионе с плоской местностью насыщена водой.
Предприимчивые бюргеры потихоньку тырят мешки с песком. Ну, логично, чего лишний раз деньги тратить.
Канцлер Германии Шольц решил быть в столь трудное время поближе к народу и прилетел с очередной проверкой в затопленный регион. Но если в прошлый раз его визит осмеяли из-за ботинок, то теперь немцы недовольны, что он надел резиновые сапоги. Говорят, что таким образом политик всего лишь пытается поднять свой рейтинг доверия у населения.
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Ну а тем временем во многих районах Нижней Саксонии урожай картофеля и сахарной свеклы находится под угрозой. Многие дороги стали недоступными для тяжелой сельскохозяйственной техники, необходимой для уборки урожая.
Фермеры жалуются, что этот год обещает быть трудным, в том числе из-за отмены налоговых льгот для сельскохозяйственного дизельного топлива и сельскохозяйственной техники, вызванной жесткими мерами экономии немецкого правительства. Наводнения стали вторым ударом для фермеров за короткое время.
Пока неясен полный масштаб ущерба. Наводнения уничтожили тысячи сельскохозяйственных угодий, что приведет к долгосрочным последствиям, и прервали цепочки поставок. Кроме того, большая часть озимых зерновых, посеянных фермерами в октябре, была уничтожена наводнением, что потребует повторного посева весной – если будет достаточно семян.
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Не правительство и [мат] сплошная
Б-г им столько уже раз и столькими способами намекает, что их политический курс неверен, что уже всем остальным стыдно, бгг
2. У них картошку убирают в январе?