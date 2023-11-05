В Непале из-за сильного землетрясения погибли более 150 человек

Эксперт заявил, что существует риск мощного землетрясения магнитудой 8 и более в этом районе. Дело в том, что Индийская плита под поверхностью земли движется на север в сторону Евразийской плиты со скоростью два сантиметра в год, вызывая сейсмические разломы в Гималайском регионе.

Там скопилась сейсмическая энергия. Независимо от того, сколько малых и средних землетрясений произойдет, это место способно вызвать большое землетрясение.