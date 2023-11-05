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В Непале из-за сильного землетрясения погибли более 150 человек

В Непале из-за сильного землетрясения погибли более 150 человек

Автор:
05 ноября 2023 09:50
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Индия   Непал   землетрясение Непал   погибшие   разрушения   
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Власти считают, что количество жертв будет увеличиваться, по мере разбора завалов и восстановления связи с отдалёнными горными регионами.

Эпицентр находился в 36 километрах от города Джумла, а магнитуда землетрясения по разным оценкам составила от 5.6 до 6.4. 

Подземные толчки ощущались в столице Непала - Катманду и в столице Индии - Нью-Дели. 

По предварительной информации погибли 157 человек, более 370 ранены.

По данным Национального сейсмологического центра, за последние сутки было зафиксировано как минимум три афтершока магнитудой 4 и более 35 меньших толчков.


По словам старшего сейсмолога отделения Локвиджая Адхикари из Национального центра измерения землетрясений, в последнее время в Западном Непале очень неспокойно. Только за последние 3 года произошло 44 тысячи мелких и средних подземных толчков.

Эксперт заявил, что существует риск мощного землетрясения магнитудой 8 и более в этом районе. Дело в том, что Индийская плита под поверхностью земли движется на север в сторону Евразийской плиты со скоростью два сантиметра в год, вызывая сейсмические разломы в Гималайском регионе.

Там скопилась сейсмическая энергия. Независимо от того, сколько малых и средних землетрясений произойдет, это место способно вызвать большое землетрясение.


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Метки: Видео   Индия   Непал   землетрясение Непал   погибшие   разрушения   
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