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Ночной кошмар: на видео сняли первую прыгающую пиявку

Ночной кошмар: на видео сняли первую прыгающую пиявку

Автор:
23 июня 2024 09:38
Сообщество : Животные
Метки: Видео   в мире   животные   пиявка   прыгающая пиявку   удивительно   
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Если вы любите пощекотать себе нервы, особое зрелище обязательно разбавит ваши пресные ночные кошмары, потому что биологи впервые сняли на видео прыгающих пиявок. Существование таких существ до сих пор было предметом дискуссий ещё с викторианской эпохи, поскольку кто-то видел их, а другие люди говорили, что пиявки просто падают сверху и не умеют прыгать.

Этот спор наконец разрешён благодаря ценным видеозаписям, которые являются первым убедительным доказательством того, что наземные пиявки могут прыгать. Во время полевых работ в Мадагаскарском национальном парке биологи сняли на видео пиявок рода Chtonobdella, которые в изобилии обитают на Сейшельских и Тихоокеанских островах.

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Метки: Видео   в мире   животные   пиявка   прыгающая пиявку   удивительно   
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3  комментария
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1k
AlexWoyz 46 минут назад
пусть прыгает.
до наших широт не допрыгнет..
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11k
Trenzel2003 8 минут назад
Шел по берегу пруда, увидел черных червячков. Присмотрелся и понял, пиявки пехом куда то прут. Фу, гадость. Думал что только в наших широтах в водоемах сия пакость водится.
Да. знаю что пиявки полезны. но это про домашних, а эти жуть наводят.
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5k
вася васильев 43 минуты назад
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Infinite
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