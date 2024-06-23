Ночной кошмар: на видео сняли первую прыгающую пиявку



Если вы любите пощекотать себе нервы, особое зрелище обязательно разбавит ваши пресные ночные кошмары, потому что биологи впервые сняли на видео прыгающих пиявок. Существование таких существ до сих пор было предметом дискуссий ещё с викторианской эпохи, поскольку кто-то видел их, а другие люди говорили, что пиявки просто падают сверху и не умеют прыгать.