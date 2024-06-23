Ночной кошмар: на видео сняли первую прыгающую пиявку

Если вы любите пощекотать себе нервы, особое зрелище обязательно разбавит ваши пресные ночные кошмары, потому что биологи впервые сняли на видео прыгающих пиявок. Существование таких существ до сих пор было предметом дискуссий ещё с викторианской эпохи, поскольку кто-то видел их, а другие люди говорили, что пиявки просто падают сверху и не умеют прыгать.
Этот спор наконец разрешён благодаря ценным видеозаписям, которые являются первым убедительным доказательством того, что наземные пиявки могут прыгать. Во время полевых работ в Мадагаскарском национальном парке биологи сняли на видео пиявок рода Chtonobdella, которые в изобилии обитают на Сейшельских и Тихоокеанских островах.
Источник:
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- Старые друзья
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до наших широт не допрыгнет..
Да. знаю что пиявки полезны. но это про домашних, а эти жуть наводят.