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Упитанный медведь залез в домик инспектора национального парка

Упитанный медведь залез в домик инспектора национального парка

Автор:
18 июня 2024 06:16
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   Якутия   в мире   животные   национальный парк   
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На фотоловушку в Якутии попал медведь-домушник. Косолапый выломал окно в лесном домике инспектора национального парка "Ленские столбы" и залез внутрь в поисках вкусняшек.

Взрослый косолапый выдернул окно в избушке инспектора нацпарка "Ленские столбы" и забрался внутрь. Именно этот момент уловила фото-видео-ловушка, установленная рядом. Несмотря на выдающиеся габариты мишка смог протиснуться в окошко, а спустя три минуты вылез обратно – нечем поживиться у инспекторов.

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Метки: Видео   Медведь   Якутия   в мире   животные   национальный парк   
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2  комментария
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11k
MakDag 41 минуту назад
Инспектор в это время шарил в берлоге у медведя. Ходят оба голодные.
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8k
Николай 22 минуты назад
Вот ведь жопа толстая...)))
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3704 поста (3673 в горячем)

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