Упитанный медведь залез в домик инспектора национального парка

966
1
1
На фотоловушку в Якутии попал медведь-домушник. Косолапый выломал окно в лесном домике инспектора национального парка "Ленские столбы" и залез внутрь в поисках вкусняшек.
Взрослый косолапый выдернул окно в избушке инспектора нацпарка "Ленские столбы" и забрался внутрь. Именно этот момент уловила фото-видео-ловушка, установленная рядом. Несмотря на выдающиеся габариты мишка смог протиснуться в окошко, а спустя три минуты вылез обратно – нечем поживиться у инспекторов.
Источник:
Ссылки по теме:
- Медведь вломился в дом и выпил несколько коктейлей
- Бесстрашный кот прогнал медведя
- Собака подняла панику и помогла хозяйке избежать встречи с медведем
- Медведь стащил пачку мармелада из магазина
- В США спасли собаку, которая три дня просидела в пещере с медведем
Новости партнёров
реклама